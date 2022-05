Lewandowski és Messi csak a második számú álomcsapatban

Haladjunk alulról felfelé, és nézzük a bronzérmes álomtizenegyet!

Ide kapott besorolást a Real Madriddal bajnok Thibaut Courtois, aki 15-ször húzta le eddig a rolót a La Ligában, amivel ugyanúgy második a topligákban, mint a meccsenként kapott 0,78 találattal.

A védelemben a kulcspasszok (0,79/meccs – ahol nem jelezzük, ott mindenhol ezután meccsenkénti átlag szerepel majd) és asszisztok (0,34) nagy mestere, Andrew Robertson, az ellenfél térfelén a legtöbb labdát szerző (1,5) Gerard Piqué, a Serie A-ban a legtöbb párharcot (11,3) megnyerő Bremer, valamint a legtöbb sikeres passzt (62,48) bemutató Reece James alkotja a négyest.

A szűrök között a támadó harmadban a legtöbb sikeres passzal (19,6) bíró Rodri, valamint a legtöbb labdaszerzéssel rendelkező Aurélien Tchouaméni kap helyet, egy sorral feljebb a legtöbb kulcspasszal (1,5) rendelkező Neymar, a labdára saját térfelén legjobban vigyázó (0,85 labdaeladás) Mason Mount és a legtöbb kaput eltaláló lövéssel álló Domenico Berardi található.

A csatár Erling Haaland lenne, aki a várható gólok számában (0,79) a második legjobb a topligák ékei között.

A bronzérmes csapat:

Thibaut Courtois (Real Madrid) – Reece James (Chelsea), Bremer (Torino), Gerard Piqué (Barcelona), Andrew RobeRtson (Liverpool) – Rodri (Manchester City), Aurélien Tchouaméni (Monaco) – Domenico Berardi (Sassuolo), Mason Mount (Chelsea), Neymar (PSG) – Erling Haaland (Dortmund).

Lewa és Messi csak a B csapatban

Az ezüstérmesek gárdáját Mike Maignan nevével kezdjük, aki 21 kapott gól nélküli meccsével uralja a Serie A-t, a védelemben itt is akad egy kulcspasszgenerátor (1,4) Jordi Alba személyében, Dayot Upamecanónál több gólpasszt (0,19) senki sem jegyzett a Bundesliga hátvédjei közül, az úgynevezett Comparisonator védelmi indexet vezető Thiago Silva mellett pedig még az olasz liga legjobban indító (3,46 sikeres hosszú passz/meccs) szélső védője, Juan Cuadrado is a csapat tagja.

A Bundesliga legjobb játékosának kalkulált Joshua Kimmich mellett a Real passzkirályát, Toni Kroost találhatjuk meg a középpályán, a támadó szellemű futballisták közül pedig a legjobban cselező (5,09) Vinícius Júnior, a leggólerősebb (0,68) Szon Hung Min és legjobban előkészítő (0,53) Lionel Messi támogatná Robert Lewandowskit, aki meccsenként 1,03 várható góllal dolgozik.

Az ezüstérmes csapat:

Mike Maignan (Milan) – Juan Cuadrado (Juventus), Thiago Silva (Chelsea), Dayot Upamecano (Bayern München), Jordi Alba (Barcelona) – Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid) – Lionel Messi (PSG), Szon Hung Min (Tottenham), Vinícius Júnior (Real Madrid) – Robert Lewandowski (Bayern München).

Liverpool-fölény az álomcsapatban

Nézzük hát akkor a legjobbakat!

Itt négy liverpoolit is feljegyezhetünk, hiszen a 20 kapott gól nélküli meccsel bíró Alisson mellett a védelemből a hosszú indításokban (4,04) és kulcspasszokban (1,15) is jeleskedő Trent Alexander-Arnold, az összes védő között legmagasabb indexet kapó Virgil van Dijk, valamint a várható gólok (0,64) és sikeres kulcspasszok (1,06) kategóriájában is elit Mohamed Szalah is innen került be.

Az angol éllovas Manchester Cityt az ellenfél kapuja előtt legjobban passzoló (25,97) és legtöbbet kapura lövő (0,59 kaput eltalált lövés/meccs) balhátvéd, Joao Cancelo, valamint a minden posztot figyelembe véve legjobb PL-játékosnak választott Kevin De Bruyne képviseli.

Elöl az Aranylabda-várományos Karim Benzema, aki minden létező kategóriában vezet a La Ligában, a munkáját még a Bundesliga asszisztkirálya (0,68), Thomas Müller és a Ligue 1 legjobbja, Kylian Mbappé segíti.

Ez eddig még csak kilenc játékos lenne, a védelem tengelyében a Bundesliga legjobb labdaszerzőjeként Nico Schlotterbeck ténykedne, egy sorral feljebb pedig a legtöbb várható gólpasszt (0,63) generáló Hakan Calhanoglu.

Az álomcsapat:

Alisson (Liverpool) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Joao Cancelo (Manchester City) – Hakan Calhanoglu (Inter), Kevin De Bruyne (Manchester City) – Mohamed Szalah (Liverpool), Thomas Müller (Bayern München), Kylian Mbappé (PSG) – Karim Benzema (Real Madrid).

Mondhatnánk, hogy ilyen remek gárdák között szinte lehetetlen különbséget tenni, de miért ne próbálhatnák meg olvasóink?! Szavazzon, ön szerint melyik csapat lett a legerősebb!

Ön szerint melyik a legerősebb álomcsapat? Alisson – Alexander-Arnold, Van Dijk, Schlotterbeck, Cancelo – Calhanoglu, De Bruyne – Szalah, Thomas Müller, Mbappé – Benzema

Maignan – Cuadrado, Thiago Silva, Upamecano, Jordi Alba – Kimmich, Kroos – Messi, Szon Hung Min, Vinícius Júnior – Lewandowski

Courtois – Reece James, Bremer, Piqué, Robertson – Rodri, Tchouaméni – Berardi, Mount, Neymar – Haaland

(Borítókép: A PSG remek támadótriója mindhárom csapatba delegál játékost – John Berry/Getty Images)