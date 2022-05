14 évet vártak a trófeára, ami után Mourinho rögvest hűségesküt tett

Amint arról beszámoltunk, az AS Roma nyerte az Európa Konferencia Liga első kiírását, miután a szerda esti fináléban 1–0-ra legyőzte a Feyenoordot. Az összecsapást követően José Mourinho, az olasz együttes vezetőedzője kijelentette: esze ágában sincs elhagyni egy ennyire szenvedélyes közeget, mindegy, mit pletykálnak róla a lapok. A portugál trénert állítólag a múlt ősszel szaúdi befektetők által felvásárolt Newcastle United csábítaná vissza Angliába.

„Bárki tenne ajánlatot, nemet fogok mondani. Rómában akarok maradni, mindegy, mit pletykálnak. Történelmet írtunk együtt. Nincsenek kétségeim, és másoknak se legyen: az AS Roma edzője maradok. Nem hagyok el egy ennyire szenvedélyes helyet” – jelentette ki José Mourinho a megnyert EKL-döntő után a jövőjét firtató újságírói kérdésre válaszul. A korábbi sajtóhírek szerint Angliában a Newcastle United várná tárt karokkal a Premier League-csapatok közül korábban a Chelsea-t, a Manchester Unitedet és a Tottenhamet is edző szakembert.

A portugál tréner irányításával a csapat a hatodik helyen zárt az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A), ami ugyan gyengébb, mint az előzetesen megfogalmazott cél, a következő idényre kitűzött Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása, ám a tiranai siker tökéletes búfelejtő a klubvezetők és a drukkerek számára is.

Egy győzelem mindig nehéz ügy, különösen egy európai kupasorozat döntőjében. Sok-sok hozzávalónak kell klappolnia. 55 meccset játszottunk az idényben, természetes, hogy mire elértük ezt a finálét, kissé fásultak, fáradtak lettek a játékosaim. De úgy érzem, ezt a meccs nagy részében el tudtuk rejteni. Remek szellemiségű, nagybetűs csapat ez, ami még érzelmesebbé teszi a sikerünket

– tette hozzá Mourinho, aki a meccs utáni sajtótájékoztatón természetesen megdicsérte a Feyenoordot is, kiemelve, hogy a holland együttes végig nyomás alatt tartotta az övét.

„Önmagában döntőt játszani még nem jelent történelmi tettet. Ha elbukod a finálét, az idővel a múltba veszik, és ez valahol szerencsés dolog is. Megnyerni! Az már egészen más. Mindent kiadtak magukból, és ez elég volt a győzelemhez” – mondta könnyes szemekkel.

A finálé egyetlen gólját a 22 esztendős Nicolo Zaniolo jegyezte. A néhány éve az olasz futball legnagyobb ígéretei közé sorolt középpályás hányattatott idényeket tudhat a háta mögött, újra és újra műtétre szoruló térde miatt másfél éven át alig-alig játszott, a 2020–2021-es évadot teljesen ki is kellett hagynia. A gólja és az EKL-sikerben játszott főszerepe (10 meccsen öt gólja és három gólpassza volt a sorozatban) kárpótlást jelenthet a számára.

Kupát nyerni Európában! Egészen hihetetlen az egész. Ez egy gyerekkori álom beteljesülése. Hogy különleges-e? Természetesen. Rengeteg érzelem kavarog most bennem. Tele volt hullámvölgyekkel az előző pár év, de ez most az öröm pillanata. Maradéktalanul ki akarom élvezni

Ugyan a döntőben nem szerzett gólt – így pedig a gólkirályi címről egy találattal lemaradt a rotterdami Díriel Dessers mögött –, Tammy Abraham is oroszlánrészt vállalt a Roma menetelésében.

„Már az idény elején megmondtam, azért jövök Rómába, hogy trófeához segítsem a csapatot. Azt nem gondoltam, hogy rögvest az első szezonunkban sikerül ez, de ettől csak még édesebb a siker. Kiváló csapattársakra leltem, remek teljesítményt nyújtottunk együtt. Megérdemeltünk egy trófeát a kemény munkánkért” – jelentette ki a Chelsea-től 40 millió euróért igazolt angol válogatott csatár.

A három éve a Manchester Unitedtől Rómába szerződött Chris Smalling számára kevésbé ismeretlen érzés egy nagy trófea magasba emelése. A 32 éves bekk kétszeres angol bajnok, FA-kupa- és angol Ligakupa-győztes is, nem mellékesen épp José Mourinho irányítása mellett nyerte meg az Európa-ligát 2017-ben a manchesteriekkel.

Mindegy, hány címed van, mindig a legutóbbi tűnik a legfontosabbnak

– mondta.



„Meccs közben néha kicsit hátrébb szorultunk, mint azt szerettük volna, de valahogy megoldottuk, hogy ne kapjunk gólt. Volt, hogy a támadóink is teljesen visszazártak – kívülről is jól láthatta mindenki, mennyire meg akarjuk nyerni ezt a meccset. A Roma nem mindennap szerez trófeákat, tudtuk, hogy ha ezt most megnyerjük, azzal hihetetlen boldogságot szerzünk a szurkolóknak. Ez az ő serlegük is!” – üzente a kamerák kereszttüzében az EKL-döntő legjobb játékosának megválasztott középhátvéd.

Az AS Roma a 2008-ban elhódított Olasz Kupa óta először nyert bármilyen sorozatban.

José Mourinho az ötödik európai kupadöntőjében az ötödik győzelmét érte el, immár kétszeres Bajnokok Ligája-, kétszeres Európa-liga/UEFA-kupa- és egyszeres EKL-győztes. Ő lett ezzel az első olyan edző, aki mindhárom jelenleg létező európai kupasorozatban csúcsra tudott érni. Megdöbbentő lehet, de igaz: a szerdai diadal az AS Roma első kontinentális serlege, 1984-ben BEK-döntőig, 1991-ben UEFA-kupa-fináléig jutott az együttes, de a végső sikerről mindkétszer lemaradt.

AS Roma (olasz) – Feyenoord (holland) 1–0 (1–0)

Tirana, Arena Kombetare, 19 597 néző. Vezette: Kovács István (román)

gólszerző: Zaniolo (32.)



(Borítókép: José Morinho és a római stáb öröme – Raymond Smit/NESImages/vi/DeFodi Images via Getty Images)