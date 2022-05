Megdöbbentő, mit vállalt Ibrahimovic az olasz bajnoki címért

„Az elmúlt hat hónapban a bal térdemben elülső keresztszalag nélkül futballoztam – kezdte Ibrahimovic a posztot. – Óriásira dagadt térd hat hónapig. Jó, ha tízszer együtt tudtam edzeni a csapattal ebben a hat hónapban. Több mint húsz injekciót kaptam hat hónapon át. Minden héten leszívták, tisztították a térdemet hat teljes hónapon át. A fájdalom miatt aludni is alig tudtam ebben a hat hónapban.”

Sosem szenvedtem még ennyit a pályán és azon kívül.

„Végigcsináltam valami lehetetlent, hogy lehetségessé tegyek valami mást. A fejemben csak egy cél létezett, hogy a csapattársaimat és az edzőimet olasz bajnokká tegyem – mert ígéretet tettem nekik. Ma újra van keresztszalagom és van egy új trófeám is” – írta a műtött térdéről, valamint a hétvégi Scudettóval való ünneplésről készült fotókat mellékelve a csatár.

Az AC Milan szerdán jelentette be, hogy a 40 éves támadót Lyonban megoperálták. Az előzetes prognózis szerint a lábadozás 6-8 hónapig is eltarthat, ugyanis az elülső és az oldalszó keresztszalag mellett a meniszkuszt is érintette a beavatkozás.



A 121-szeres svéd válogatott klasszis a mostani szezonban mindössze 23 mérkőzésen lépett pályára, ezeken nyolc gólt szerzett és három gólpasszt adott. A tavaszi szezonban csupán egy, a Spezia elleni, január 17-ei bajnokit játszotta végig, ezt követően fél óránál többet egyik mérkőzésen sem töltött a pályán.

Ibrahimovic az idény végén úgy fogalmazott, nem tudja, mit hoz számára a jövő, ameddig fizikálisan bírja, a pályán szeretne lenni, ám azt is hozzátette, az idény közben bőven akadtak fájdalmas pillanatai. A vasárnapi nyilatkozat a műtét és a mai poszt fényében új értelmet nyert.





(Borítókép: Ibrahimovic kezében szivarral várja, hogy a magasba emelhesse az olasz bajnoknak járó serleget. Fotó: Luca Amedeo Bizzarri / LiveMedia / NurPhoto / Getty Images)