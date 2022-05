A skótok is az ukrán himnuszt éneklik, de a pályán nincs barátság

Az egész világ libabőrös lesz, szerintem a Hampden Park olyan lesz, mint egy operaház. Érzelmek és dráma a pályán és a lelátón egyaránt

– mondta egy ukrán szurkoló a BBC-nek.

Amikor a skót válogatott játékosai a Hampden Park gyepére lépnek szerda este, valószínűleg úgy fogják érezni, hogy az egész világ ellenük van, és mindenki az ukrán válogatottnak szurkol. Három hónappal az orosz invázió megkezdése után lejátsszák a felek az elhalasztott világbajnoki pótselejtezőt, amely arról dönt, melyik csapat küzd meg a kijutásért június 5-én Cardiffban Walesszel. Bármilyen eredmény is születik majd, biztosan érzelmes mérkőzés lesz mindkét válogatott szurkolóinak és játékosainak egyaránt.

Ez egy elképesztően szimbolikus mérkőzés számunkra. Ez most arról szól, hogy megmutassuk a világnak, hogy a háború borzalmainak ellenére Ukrajna megvédi magát a világ második legerősebb hadseregével szemben, csodák még léteznek

– taglalta véleményét az ukrán válogatott szimpatizánsa. Hozzátette, szerinte a skótokon kívül mindenki az ukrán válogatottnak szurkol.

A skót szurkolók is éneklik Ukrajna himnuszát

A Duolingo telefonos nyelvtanulós appon már gyakorolhatják Ukrajna himnuszát a skót szurkolók. Készült ugyanis egy fonetikus átírás, amelyet majd a Hampden Parkban a székek alá is elrejtenek szórólapokon, hogy mindenki részt vehessen a közös éneklésben. A szurkolókat a glasgow-i Voice of the Town kórus mellett az operaénekes Vaszil Szavenko segíti majd.

Arra kérjük az összes skót szurkolót és a világ összes futballfanatikusát, hogy mutassanak szolidaritást, és ezzel a himnusszal mutassák meg az egész világnak, hogy Ukrajna mögött állnak

– fogalmazott Colin Watkins, a Duolingo országmenedzsere.

A barátságot félrerakják

A skót válogatott oszlopos tagja, Jack Hendry a Timesnak említette, hogy a mérkőzés idejére szünetel barátsága az ukrán válogatott játékosával, Eduard Szobollal, akivel együtt futballozik a Club Brugge-ben. Hendry teljes mellszélességgel kiáll a háború sújtotta Ukrajna mellett, ám állítása szerint nem adhatják oda a mérkőzést az ukrán válogatottnak. Skócia régen volt ilyen közel ahhoz, hogy 24 év kihagyás után ismét világbajnokságon szerepeljen.

Eduard és én közeli barátok vagyunk. Rengeteget beszélgetünk, az utóbbi időben ez a meccs is gyakran szóba jött. Tudom, mennyit jelent ez neki és az ukrán válogatottnak, de nem kérdés: nekünk, a skót válogatottnak legalább annyira fontos ez a meccs, mint az ellenfelünknek. Tudjuk, mennyire fontos az országunknak, hogy kijussunk a vb-re. Szerdán 90 percre félretesszük a barátságunkat

– nyilatkozta a mérkőzést megelőzően Jack Hendry.

Hendry szerint az ukrán játékos felnyitotta a szemét, hogy mi is történik Ukrajnában, és ez hogy érinti a csapattársát, illetve a családját.

Végig ott voltam mellette, és támogattam a nehéz idők során. Remélem, hogy pályára lép szerdán, de nem fogok neki sok szerencsét kívánni, ez biztos. A legjobbakat kívánom neki persze, de szeretnék Wales ellen játszani

– tette hozzá a Brugge 27 éves skót játékosa.

(Borítókép: Ukrajna válogatottja a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság selejtezőjében, az Ukrajna–Bosznia-Hercegovina-labdarúgó-mérkőzés előtt a Lviv Arénában 2021. november 12-én. Fotó: Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)