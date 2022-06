Egyre nagyobb a gond Münchenben, újabb játékos kritizálta nyilvánosan a vezetést

Nemcsak Robwert Lewandowskit veszítheti el az elmúlt évek alapemberei közül a Bayern München, hanem a többi között Serge Gnabryt is. A 26 éves szélsőnek szintén jövő nyáron jár le a szerződése és sajtóhírek szerint ugyancsak távol állnak a felek az új egyezség megkötésétől. A szélső most Lewandowski ügyéről beszélt, hozzátéve, téved, aki azt hiszi, „csupán a pénzről szól” az egész huzavona.

Mire reagált Gnabry?

„A mai nappal biztos, hogy a történetem a Bayern Münchennél véget ért, és nem tudom elképzelni, hogy a klubbal a továbbiakban közösen folytassuk az elmúlt hónapok eseményei után” – idézték három napja Robert Lewandowski szavait a világsajtóban.

A lengyel csatár 2014-ben szabadon igazolhatóként érkezett a Dortmundtól a Bayern Münchenhez, amelyben 374 tétmeccsen 334 gól és 72 gólpassz volt a mérlege. A 33 éves játékos sajtóhírek szerint a Barcelonához tart, miután nem tudott megállapodni a 2023 nyarán lejáró szerződése meghosszabbításáról a bajorokkal.

A lengyel csatár arról is beszélt, nem érzi úgy, hogy a Bayern a jelenlegi irányvonalak mellett már nem igazán nagy klub; nem lát esélyt arra, hogy a legjobb játékosokkal együtt futballozhasson az Allianz Arénában.

Sajtóhírek szerint túl azon, hogy az előző két Bajnokok Ligája-idény nem sült el a legjobban, némi személyes sértettség is munkál Lewandowskiban, ugyanis a bajorok tavasszal jóval később tettek ajánlatot a lengyel csatárnak, mint ő számított volna rá, és annak hossza (a megjelentek szerint egy plusz egy év, így kölcsönös elégedettség esetén 2025-ös kifutás) nem állt összhangban azzal, amit a támadó szeretett volna (legalább három plusz év, így pedig 2026-os lejárat). A háttérben állítólag az állt, hogy a Bayern vezetősége az energiáit Erling Haaland megszerzésére koncentrálták – csakhogy a norvég a Manchester City ajánlatát fogadta el.

Mit mondott Gnabry?

„Mint csapattársa és mint a klub része kissé szégyenletesnek tartom, ami oda-vissza történik. Csak remélni tudom, hogy békés megoldásra jutnak” – mondta Serge Gnabry, amikor a német válogatott csütörtöki sajtótájékoztatóján megkérdezték a véleményét az ügyről.

Ez nem csupán arról szól, hogy mennyi pénzt keresünk. Vannak egyéb dolgok is, amelyek fontos szerepet játszanak abban, hogy jól érezd magad egy csapatnál. A tiszteletnek mindkét fél részéről meg kell lennie – a játékostól a klub felé és a klub felől a játékos irányába is

– tette hozzá. Utóbbi mondatot a német sajtóban több helyen is a vezetőség kritikájaként értelmezték.

Valami nem kerek Münchenben

A bajorok hosszú ideje büszkék arra, hogy nem mennek bele eszetlen árversenybe az európai elittel. Erre a korábbi klubvezetés, Uli Hoeness és Karl-Heinz Rummenigge, illetve utódjaik a jelenlegi klubelnök Herbert Hainer, és a vezérigazgató Oliver Kahn is kínosan ügyel. Ez azonban sajtóhírek szerint nem azt jelenti, hogy csak a játékjogok vásárlásánál költenének visszafogottabban; a müncheni legmagasabb fizetések is egyre látványosabb szinttel maradnak el attól, amit az angol vagy a spanyol topcsapatok kifizetnek.

Mindez azonban csak a probléma egyik oka, ahogy arra Gnabry is célzott. A másik probléma valahol a sportigazgató, a korábbi játékosból lett Hasan Salihamidzic és közvetlen munkatársai környékén lehet. A bosnyák sportvezetőt a német sajtóban is rendre kritizálják, a legutóbbi Bajnokok Ligája-sikert (2020) megalapozó Hans-Dieter Flick vezetőedző bő másfél év utáni távozását is neki róják fel sokan. Állítólag újra és újra felülbírálta az azóta német szövetségi kapitánnyá kinevezett tréner átigazolási terveit, és a kért futballisták helyett csupa olyan játékost hozott, akik ugyan olcsóbbak voltak, de Flick nem is tudott mit kezdeni velük a keretben.

A hírek szerint túlzottan is kemény tárgyalási stílusa miatt egyáltalán nem ápol jó viszonyt a játékosok menedzsereivel sem. Ezt azonban a Bayern vezetősége tolerálja, gondolván, a klub érdekében muszáj keményen bánni napjaink ügynökeivel. Az egész alaphelyzet kissé a régi vs. új világ küzdelmének tűnik, ahol a müncheniek igyekeznek ragaszkodni olyan korábbi gazdasági alapelvekhez, amelyek a modern futballkörnyezetben nem feltétlen működnek. Az elv még szimpatikus is lehetne, ám a menedzserek „piranhaként” való emlegetése – ezt éppenséggel Hoeness követte el a német sajtóban másfél éve – aligha szerencsés eközben.

Lewandowski ügynöke ugyanaz a Pini „piranha” Zahavi, akivel David Alaba szerződéséről sem tudtak megállapodni Salihamidzicék korábban.

A Bayern jó ideje nem tud hosszabb távú megállapodásokat kötni a piacképes, lejárófélben lévő szerződésű játékosaival. A sort Toni Kroos 2014-es idő előtti búcsújával kezdhetnénk, a jelenlegi végét pedig a szintén a Real Madridnál kikötött Alaba jelenti. Lewandowski és Gnabry esete tehát inkább egy tartós tünet része, mint kirívó esetek.

Mi lesz Gnabryval?

A szélső 2017-ben írt alá Münchenben, legutóbb 2019-ben írt alá új megállapodást, a kontraktusa pedig jövő nyáron fut ki. Sajtóhírek szerint őt is szívesen látná a Real Madrid, de Angliából is érdeklődnek iránta, a Liverpoolról és – korábbi csapata – az Arsenalról hallani a zuhanyhíradóban. Állítólag, ha összejött volna a londoniak BL-indulása, Gnabry az „ágyúsok” ajánlatára már rég igent is mondott volna.

(Borítókép: Serge Gnabry a német válogatott sajtótájékoztatóján – Fotó: Löb Daniel/Getty Images)