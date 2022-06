Marco Rossi: A győzni akarás és az áldozatvállalás diadala volt ez Anglia ellen

A magyar csapat játékban már az első félidőben is minimum egyenrangú fele volt az Eb-döntősnek, a második játékrészben pedig Szoboszlai Dominik büntetőjével a három pontot érő gólt is megszerezte a Puskás Arénában.

Marco Rossi a lefújást követően érthetően elégedetten értékelt, kiemelve, hogy már az első félidőben is pariban voltunk a riválissal, és majdnem végig sikerült is tartani a tökéletes meccset.

A meccs előtt azt mondtam, hogy majdnem tökéletes meccsre van szükség a bravúrhoz, az utolsó 20 percben jelentkezett kicsit a fáradtság, addig kellően magasan tudtunk védekezni. Ahogy mondtam pénteken, a lehető legjobban kell a saját játékot lehozni, és remélni, hogy az ellenfél nem a legjobb napját hozza. Mindenképpen gratulációval tartozom a srácoknak a mai meccs miatt. Az eredmények nem véletlenül hullanak az ölünkbe, a mai napon a győzni akarás és az áldozatvállalás diadala volt. A fiúk csapatként játszottak, ahogyan a múltban is, még akkor is, amikor ennek ellenére veszítettünk. A magyar válogatott most már végképp CSAPAT lett. Lehet, hogy nem a legerősebb csapat, de olyan, amelyik a végsőkig tud küzdeni