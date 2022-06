Az Eb-győztes Mancini elmesélte, mit köszönhet neki a magyar szövetségi kapitány

„Sok csere lesz az előző mérkőzéshez képest” – ígérte az olaszok szövetségi kapitánya, Roberto Mancini, aki arra a kérdésre is felelt, miért lehetett a támadásépítés mellett a labdabirtoklásban is haloványabb csapata szombati, németek elleni teljesítménye. – Biztos vagyok abban, hogy ez Jorginho és Marco Verratti hiányából is fakadt, mindketten erősek a labdatartásban, ám most nem voltak bevethetőek. Ám azt is hozzá kell tenni, az első húsz perc volt az, ami egyáltalán nem volt az igazi. Utána összeállt a játékunk és sokkal jobban teljesítettünk.



Az olaszok 1–1-es döntetlennel kezdték a 2022–2023-as NL-sorozatot. Többek közt ennek is köszönhető, hogy Magyarország a csoport éllovasaként várhatja a keddi (kezdés: 20.45) találkozót.

Az 57 éves szakember a keretét sújtó sérüléshullám ellenére optimista. Kifejtette, lélektanilag fontos, hogy az általa a világ jelenlegi legjobb kapusának tartott Gianluigi Donnarumma kisebb sérülése ellenére sem hagyta el az edzőtábort, és az utolsó pillanatig küzd azért, hogy vállalni tudja a keddi játékot. „Holnap délután beszéljük át, hogy ő, vagy a második számú kapusunk szerepel majd” – fűzte hozzá.

Ezt követően arról az időszakról mesélt, amikor a Sampdoria játékosaként a jelenlegi magyar kapitány, Marco Rossi csapattársa volt.

„Nagyon jó a kapcsolatunk. Még az is lehet, én hívtam a Sampdoriához, belegondolva… erre nem emlékszem tökéletesen. De arra igen, milyen jókat játszottunk egymás mellett, még akkor is, ha nem az volt a csapat legfényesebb időszaka. Remek ember, aki remek munkát végez a magyar válogatottnál. Láthattuk őket az Európa-bajnokságon és legutóbb az angol válogatott ellen is. Nagyon szívós, kemény csapatról van szó, fizikális játékot játszanak. Nehéz dolgunk lesz ellenük.”

„Ha a magyar védelmet nézzük, nagyon kemény és robusztus védőkkel állunk majd szemben. Ezt nagyon nehéz lesz áttörni” – jelentette ki Cesenában Roberto Mancini.

Nicolo Barrella, az Internazionale 25 esztendős középpályása is hasonló véleményt fogalmazott meg. Elárulta, a tavalyi Európa-bajnokság óta sokkal jobban figyelik a magyar válogatott teljesítményét, amely szerinte letette a névjegyét a kontinens legjobbjaival szemben. „Masszív, kompakt csapat, amely jól tud védekezni. Ráadásul mostanra nemcsak a védelmében, hanem a többi csapatrészben is egyre több olyan futballistát tud felvonultatni, akik topligákban, azon belül is jó nevű, erős színvonalat képviselő csapatokban játszanak” – bókolt a mieinknek a 33-szoros válogatott játékos.

(Borítókép: Roberto Mancini 2022. június 6-án Olaszországban, Cesenában. Fotó: Claudio Villa/Getty Images)