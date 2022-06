Mindegy, Mancini mit mondott, az olasz bukmékerek elkönyvelték a magyar vereséget

A La Gazzetta dello Sport címlapját Zlatan Ibrahimović uralja, kívülről csupán egy apró kép és egy rövid felcím emlékezteti az olvasót: kedden 20 óra 45 perckor meccse lesz az olasz válogatottnak. A hátsó hajtás már egészen máshogy fest: egész oldalas plakát hirdeti a találkozót.

Belül három oldalon keresztül foglalkoznak a mérkőzéssel, fókuszban Roberto Mancini eddigi ötven meccsével, melyek közül 31-et tudott megnyerni az azzurri; az igazán brutális pedig az olaszok gólkülönbsége. A ma már 57 éves tréner regnálása alatt 106-szor találtak az ellenfelek kapujába, miközben csak harminc gólt kaptak. Igen ám, de a csapat a 2018-as világbajnokság után a 2022-esről is lemaradt mindeközben, így pedig Mancini új kihívás előtt áll: alapjaiig visszabontani az Eb-győztes együttest, majd megfiatalítva újjáépíteni. Luigi Gariando cikkének első része pont erről a kihívásról szól, kiemelve a meccs előtti sajtótájékoztató két momentumát, azt, amikor Mancini sok változtatást ígér a keddi kezdőbe a szombati, németek elleni csapathoz képest, illetve azt, amikor kijelenti: ha „Magyarország ellen nem is, de az azt követő két meccsen még biztosan fog újoncot avatni az olasz válogatott”.

Magyar bunker köztes címmel idézik a kapitány mieinkről szóló gondolatait: „Aki könnyű győzelmet vár, rossz lóra tesz.” Érdekes élmény a védekező futballjukról több mint száz éve híres olaszok egyik sportlapjában olvasni azt, hogy a magyar labdarúgó-válogatott védelmét dicsérik a leginkább. Persze nem eltekintve a ténytől, hogy a magyar kispadon történetesen olasz mester, ráadásul Mancini korábbi genovai csapattársa, Marco Rossi ül.

„Olaszország tisztel minket. Ez büszkévé tesz” – idézik szövetségi kapitányunkat. A cikk szerzője, Fabio Licari is kiemeli, elhamarkodott dolog lenne leírni a magyar csapatot, „ha az elsővel játszol, elővigyázatosnak kell lenned akkor is, ha csupán egy fordulón vagyunk túl” – fogalmaz, kiemelve, hogy az angolok legyőzése előtt, a 2020-ról múlt nyárra halasztott Európa-bajnokság csoportkörében is bizonyított a magyar válogatott. A Gazzetta kapuscserére számít az angolverő csapathoz képest, így Gulácsi Péter helyett Dibusz Dénest jövendöli a magyar kezdő tizenegybe (erről a tervről egyébként Rossi elutazás előtt Budapesten valóban beszélt), Lang Ádám helyére Fiola Attilát, Schäfer András helyére pedig Callum Stylest. „Nem hiszem, hogy nyugodtan kéne várnom a meccset, de azt gondolom, Roberto sem lehet teljesen nyugodt. Ez pedig számunkra büszkeség, az olaszok úgy állnak hozzánk, hogy nem mehetnek biztosra a három pontot illetően, tisztelnek minket” – idézik Rossitól.

A Gazzetta a 34-es és az 1938-as számot emeli ki a meccsel kapcsolatban. Előbbi a két válogatott eddig lejátszott mérkőzéseinek száma, az olaszok 16-ot, a mieink kilencet nyertek kilenc döntetlen mellett; utóbbi pedig a két csapat egymás elleni vb-döntőjének évszáma – az olaszok 4:2-re nyerték a franciaországi torna fináléját.

A Corriere dello Sport hasonló terjedelemben foglalkozik a mérkőzéssel. A lap összeállításából kiderül, bár Mancini óvatosságra intett hétfőn, az olasz bukmékerek kifejezetten bizakodók, csupán 1,3-1,4-es odds mellett lehet a hazai sikerre fogadni. Ellenben a mieink sikerével hét-nyolcszoros pénzt lehet kasszírozni, míg a döntetlen jó megtippelése négyszeres szorzót ér. A lap azt írja, a hétfőig fogadók több mint hetven százaléka az olasz sikerre tett.

Az elmúlt napokban különböző adatokat lehetett olvasni a jegyek iránti érdeklődésről, volt olyan újság, amely közel telt házat jósolt a 23 ezer fő befogadására alkalmas cesenai stadionba; most a Corriere 18 ezer eladott jegyről számolt be. Kiderül, hogy ez a kezdésig még mennyivel nő majd.

Az újság szerzője, Ivan Zazzaroni jegyzetben kér elnézést a Svájcban légióskodó Wilfried Gnontótól, mondván, lehet, túl kritikusak voltak vele szemben amiatt, hogy alig több mint 16 évesen elhagyta az Internazionale akadémiáját, és inkább Zürichbe szerződött. A 18 esztendős csatárról – aki a németek ellen debütált az azzurriban, külön portrét is közölnek, „Willy meghódította Olaszországot” – írják, kiemelve, hogy a német szövetségi kapitány, Hans-Dieter Flick és Thilo Kehrer, a nationalelf és a PSG védője is elismerő szavakkal illette az ifjú támadót. A cikkben hozzáteszik: ha lehetőséget kap Cesenában, a sebessége kulcsfontosságú lehet a fizikálisan erős, ám robusztusságuk miatt tempóban valamivel gyengébb magyar védők között – itt ismét visszautalnak a nem épp lassú Kehrerre, akinek ugyancsak meggyűlt a gondja Gnontólval szombaton abban a 25 percben, amit pályán töltött az FC Zürich légiósa.

Bonucci és Belotti: a padon is szerelmesen címmel eleveníti fel a lap a sztorit, hogy Mancini több rutinos játékosával is előre közölte: mivel a magyarok ellen nem a kezdőben számít rájuk, ezért nyugodtan menjenek haza néhány napra, és próbáljanak pihenni a rendkívül hosszú klubidényt követően. A játékosok többsége azonban nem élt az ajánlattal, így például a 117. válogatott meccsére hajtó, már 35 esztendős Leonardo Bonucci sem.

Ugyanebben a cikkben „Gigio, az igaz kapitány” felkiáltással emlékeztetnek arra, hogy a válogatott első számú kapusa, Gianluigi Donnarumma kisebb sérülése ellenére szintén maradt az edzőtáborban, pedig Mancini neki is felajánlotta a pluszpihenőt. Az olasz szövetségi kapitány egyébként a sajtótájékoztatón arról beszélt: mindössze kedd délelőtt, a mérkőzést megelőző utolsó órákban derül ki, hogy a PSG játékosa vállalhatja-e a játékot, vagy esetleg a Alessio Crango, Alex Meret kapuskettős egyike kap lehetőséget.

Az Il Resto del Carlino regionális kiadása az olasz válogatottat övező töretlen lelkesedést emelte ki, felidézve, hogy a csapat két részletre bontotta az utat: az edzőtáborból vonattal érkezett a meccs helyszínétől 15 kilométerre fekvő Cesenaticóba, majd onnan buszozott át Cesenába. Mint írják, a vasútállomáson és a szállás előtt is óriási tömeg fogadta Mancini csapatát, amely a jelek szerint egyértelműen számíthat a közönség biztatására.

(Borítókép: Roberto Mancini vezetőedző és Marco Rossi edzésen vesz részt a Manuzzi Stadionban 2022. június 6-án, Olaszországban. Fotó: Claudio Villa / Getty Images)