Marco Rossi: Belefér ez a vereség, tudnunk kell, hol a helyünk

Amint arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott kifejezetten erős második félidőt produkálva, a hajrában többször is az egyenlítés kapujában járva kikapott Olaszországban. A találkozót követően Marco Rossi így is elégedetten értékelhetett, a játékosok ugyanis teljesítették előzetes elvárását, és emelt fővel hagyhatták el a pályát a lefújást követően.

„Az első félidőben nem tudtuk érvényesíteni, amit szerettünk volna. Utólag ez a két nap nem volt elég a felkészülésre. Az olaszok pozíciós játéka nem ízlett nekünk, hiába szerettük volna lassítani őket, zavarni a labdajáratásukat és elérni, hogy kevesebb gyors indításuk legyen. A második félidőben már jobban ki tudtuk kényszeríteni őket a szélekre, a cseréink is jól szálltak be. Ez a vereség összességében belefér, tudnunk kell, hol a helyünk. Nem várhatjuk el, hogy egy angolok elleni siker után idejövünk Olaszországba, és itt is kötelező nyernünk. Nem szabad túl nagy nyomást tennünk a srácok vállára, s ez igaz a következő, németek elleni meccsre is” – fogalmazott a lefújást követően Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A kapitány által említett gyors indítások a meccs első részében, különösen az olaszok vezető góljáig látványosan megnehezítették a magyar válogatott dolgát. Leonardo Spinazzola többször is veszélyesen futott el a bal szélen, a beadásaiból pedig már a második percben veszélyeztetni tudott Olaszország.

„Mint minden meccs előtt, most is csak annyit kértem a játékosaimtól, próbálják kihozni magukból a maximumot. Ha keményen dolgoznak, esetleg plusztréninget vállalnak a klubcsapataikban, akkor garantáltan emelt fővel jöhetnek le a pályáról. Szerettem volna jó eredményt elérni ma, nem azért, mert revansot akarnék venni bármiért, hanem azért, mert ez a hazám, nagyon-nagyon szeretem, és még szép, hogy bizonyítani szeretnék előtte. Köszönettel tartozom a játékosoknak, még akkor is, ha nem mindenki játszott tökéletesen” – mesélte arról, milyen érzésekkel küldte pályára Szoboszlai Dominikékat hazája válogatottja ellen.

Rossi úgy döntött, mindössze az előre beígért kapusposzton változtat az angolok elleni kezdőhöz képest, vagyis mind a tíz mezőnyjátékos ugyanaz volt, mint szombaton a Puskás Arénában. Hogy miért döntött így?

„Nem volt gond a játékosok fizikai állapotával, főleg a második félidőben nem hiszem, hogy bárki láthatta volna ennek jelét. Úgy éreztem, hogy a négy napon beleférhet a két meccs, bírni fogják a srácok. A második játékrészben aztán jöhettek a cserék, köztük pedig több fiatal is lehetőséget kapott, akikkel szemben türelmesnek kell lennünk. Nemcsak azért, mert fiatalok, hanem azért is, mert nyilvánvalóan most még különbség van a kezdőcsapatot alkotó játékosok és a cserék kvalitásaiban.”

Az egyik említett fiatal az MTK Budapesttől a City Group kötelékébe szerződő Vancsa Zalán volt, aki 17 esztendősen debütálhatott a magyar felnőttválogatottban.

„Azért hívtuk meg, mert azt látom, rendkívüli kvalitásokkal bír. Nagyon gyors, nagyon technikás. Nem érez nyomást, és még ha nem is játszott ma túl sokat, úgy érzem, letette a névjegyét. Nem véletlen, hogy felkeltette a Manchester City érdeklődését is korábban” – mondta róla Marco Rossi.

Ezt követően a győztes olasz válogatott szövetségi kapitánya vette át a szót, akitől azt kérdezték, elégedett-e csapata futballjával.

„Ez egy sok fiatallal megtűzdelt válogatott volt, amely sokat javulhat a jövőben. Hosszú út áll előttünk, de hiszem, hogy elérjük majd a kitűzött céljainkat. Ma kifejezetten jól mozgott a védelmünk, igyekeztünk minél feljebb megszerezni a labdát az ellenfél térfelén, Giacomo Raspadori és Barella rendkívül nagy munkát tett hozzá a középpályán a játékunkhoz” – értékelte a keddi tapasztalatokat Roberto Mancini.

Az olasz kapitány külön kiemelte az első félidőben rendkívül veszélyesen futballozó, még a múlt nyári Európa-bajnokságon megsérült és azt követően több mint tíz hónapot kihagyó Leonardo Spinazzolát.

„Meghatározó tagja a csapatunknak. Nagyon hiányzott az elmúlt egy évben. Még nincs százszázalékos állapotban, de óriási öröm számunkra, hogy újra velünk lehet” ­– jelentette ki az AS Roma 29 éves szárnyvédőjéről.

Ezt követően az egyik helyi újságíró megjegyezte, látta Mancinin, mennyire bosszús lett a magyar szépítést követően, ám ha tippelnie kéne, nem az öngól zavarta ennyire. Akkor mégis mi?

„A labdavesztés volt a bosszantó. Megakadályozható lett volna. A kapott gól után ráadásul egy kis félelem is jött a játékunkba, egy újabb gól döntetlent jelentett volna, ezt a pluszterhet jó lett volna elkerülni. Még nem érezzük azt, hogy igazi csapat lennénk. Megvannak a fiataljaink, megvan a lendületünk, de még bőven van hová összeszokottabbá válnunk” – tekintett előre Mancini, aki zárásként elárulta, Leonardo Bonucci és Andrea Belotti Angliába már nem utazik el az „azzurrival”, a kimerítő klubidényt követően plusz ihenőt kapnak a válogatottnál.

Míg az olaszok számára Wolverhamptonban zárt kapus mérkőzéssel folytatódik a sorozat – az angolokat épp a két csapat által vívott Európa-bajnoki finálén történt rendbontások miatt büntette meg az Európai Labdarúgó-szövetség –, addig a magyar válogatott legközelebb a németek ellen lép majd pályára. Utóbbi meccs helyszíne a Puskás Aréna lesz, a találkozó szombaton 20 óra 45 perckor kezdődik majd.

OLASZORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–1 (2–0)

Stadium Dino Manuzzi, Cesena, 20 ezer néző. Vezette: Sandro Schärer (svájci)

OLASZORSZÁG: Donnarumma – Calabria, G. Mancini, Bastoni, Spinazzola (Dimarco, 75.) – L. Pellegrini (Locatelli, 66.), Cristante, Barella (Tonali, 84.) – Politano (Belotti, 75.), Gnonto, Raspadori (Zerbin, 84.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Lang Á., W. Orbán, Szalai Attila – Nego (Fiola 58.), Nagy Á. (Styles, 58.), Schäfer (Vancsa Z., 87.), Nagy Zs. (Bolla B., 81.) ­– Sallai R., Szoboszlai – Szalai Ádám (Ádám M., 87.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Barella (29.), L. Pellegrini (45.), ill. G. Mancini (61. – öngól)

A csoport másik meccsén

Németország–Anglia 1–1 (Hofmann 50., ill. Kane 88. – 11-esből)

A csoport állása: 1. Olaszország 4 pont (3–2), 2. Magyarország 3 (2–2), 3. Németország 2 (2–2), 4. Anglia 1 (1­–2)

A TOVÁBBI PROGRAM

3. FORDULÓ (június 11., szombat)

20.45: Magyarország–Németország

20.45: Anglia–Olaszország



4. FORDULÓ (június 14., kedd)

20.45: Anglia–Magyarország

20.45: Németország–Olaszország

5. FORDULÓ (szeptember 23.)

20.45: Németország–Magyarország

20.45: Olaszország–Anglia

6. FORDULÓ (szeptember 26.)

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

