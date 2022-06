Hamis papírok miatt kizárhatják az egyik válogatottat a katari labdarúgó-vb-ről

Byron Castillo, az ecuadori válogatott és az ecuadori élvonalban szereplő Barcelona SC hátvédjének kálváriája viszonylag hosszú múltra tekint vissza, mivel már 2017-ben kizárták a korosztályos válogatottból, mondván, egy kolumbiai városban, Tumacóban született, közel az ecuadori határhoz.

Tavaly áprilisban rendeződtek a viszonyok, és megerősítették ecuadori állampolgárságát, ezek után pedig már be is mutatkozhatott a felnőttválogatottban. Igen ám, de idén májusban a chilei szövetség újra kezdeményezte Castillo állampolgárságának vizsgálatát, miután már nyolc selejtezőmérkőzésen is pályára lépett a játékos. Ekkor bizonyosodott be a hírek szerint, hogy

a 23 éves hátvéd mégis meghamisította az állampolgársági papírjait.

A legfrissebb információk szerint könnyen az lehet az ügy vége, hogy annak ellenére, hogy Ecuador kvalifikált a világbajnokságra, kizárhatják a november közepén rajtoló világeseményről. Helyére minden bizonnyal a selejtezősorozatban hatodik helyen végző Chile ugorhat be.

Ecuador amennyiben mégis szerepelhet a katari vb-n, úgy a házigazda Katarral, Szenegállal és Hollandiával csaphat össze az A csoportban.

