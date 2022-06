Tovább dagad a botrány: törölték a biztonsági felvételeket a BL-döntő estéjéről

Az angol sajtó újabb és újabb részletekkel áll elő a május 28-ai BL-döntőt övező botrány hátteréről. Arról már mi is beszámoltunk, hogy a The Guardian cikke szerint az UEFA korábbi biztonsági főnöke, a nyugdíjazását követően idén februárig biztonsági tanácsadóként visszadolgozó Steve Frosdick állítólag előre jelezte, komoly hiányosságok akadnak a Stade de France-nál, és jelen körülmények között nem lenne szabad ott rendezni a Bajnokok Ligája fináléját. Mivel a figyelmeztetésre senki nem reagált, február végén – nagyjából egy időben azzal, hogy a szövetség elvette a rendezést Szentpétervártól, és átadta Párizsnak – lemondott tanácsadói posztjáról. A lap arról is beszámolt, Frosdick utódja 14 hónappal ezelőtt Alexander Ceferin UEFA-elnök jó barátja, Zeljko Pavlica lett. Utóbbi pályáztatás nélkül, Ceferin – aki az esküvői tanúja is volt – személyes felkérésére került a biztonsági osztály élére; a szövetség szóvivője szerint pedig ebben semmi rendellenes nincs.

Most a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, Erwan Le Prevost számolt be egy szokásos ügymenetről… A brit sajtó általános megrökönyödésére a francia parlament felsőházában meghallgatott illetékes közölte, már nem léteznek azok a felvételek, amelyeket a Stade de France biztonsági kamerái rögzítettek a BL-döntőn. „A képek hét napig állnak rendelkezésre, ezután automatikusan megsemmisülnek” – jelentette ki, hozzátéve, hogy annak ellenére sem őrizték meg őket, hogy „a képek rendkívül erőszakosak voltak”, ugyanis „egyetlen szervezet sem igényelt tőlük másolatot” a határidőn belül.

A The Athletic azt írja, a biztonsági kamerák felvétele perdöntő lehetett volna a botrány felelőseinek felkutatásában akár alátámasztva, akár aláásva a francia hatóságok és az UEFA eddigi hivatalos kommunikációját. A lap kiemeli, Amélie Oudéa-Castéra sportminiszter és Gérald Darmanin belügyminiszter egyaránt a Liverpool-szurkolókat hibáztatta a meccs 37 perces késéséért, valamint a stadion kapuin kívül történt rendbontásokért.

Ezzel szemben több szemtanú is azt állítja, nem volt megfelelő a metrókijáratoktól a stadionig vezető út biztosítása, ott helyi bandák tagjai többeket is bántalmaztak és kiraboltak; a pálya közvetlen közelében feltorlódó tömeg pedig a lassú beléptetésnek volt köszönhető. Steve Rotheram, Liverpool polgármestere szerint „nevetségesnek tűnő kifogás”, hogy több ezer hamis jegy került volna a piacra, és mindössze ez vezetett volna a botrányhoz, a kezelhetetlen méretű tömeg feltorlódásához a Stade de France kapui előtt. „Törölték a felvételeket? Ez több mint aggasztó! Nem értem, hogy történhetett ez, mikor tudni akarjuk, mi történt. Ez is nyilvánvalóan mutatja, hogy valódi a probléma. Megdöbbentő” – hüledezett a politikus, aki a 97 halálos áldozatot követelő Hillsborough-tragédiához hasonlította az esetet a hivatalos személyek viselkedése alapján.

„A szervezési gondok kezelése nem a jegyekből és a szurkolók elleni hamis vádakból áll. Már a metrókból kifelé elfajultak az események, Oudéa-Castére asszony és Darmanin út is hamis verziót mutatott be, amely egyedül a francia hatóságok érdekeit szolgálja. Láttam a rendőröket, előre keresték a problémát” – tette hozzá a liverpooli polgármester.

Ezen a ponton kérdés, a köztéri kamerák vajon mit láttak a stadionon kívüli eseményekből, és azok a felvételek megvannak-e még…

A Bajnokok Ligája 2021–2022-es kiírását a Real Madrid nyerte, miután a fináléban 1–0-ra felülmúlta a Liverpoolt.

(Borítókép: A bejutásra váró Liverpool-szurkolók a Stade de France előtt a Bajnokok Ligája-döntő napján, 2022. május 28-án. Fotó: Peter Byrne/PA Images via Getty Images)