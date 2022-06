A válogatott védő előtt lepergett az egész élete a német meccs alatt

Még a németek is elismerően beszéltek a Puskás Arénában uralkodó hangulatról a Magyarország–Németország (1–1) Nemzetek Ligája-meccsen – tolmácsolta Gulácsi Péter, válogatottunk kapusa jó fél órával a találkozó lefújása után. Beszédes, hogy az újabb bravúros eredményt követően Lang Ádám és Nagy Zsolt is arról beszélt, a helyzetek alapján még mi lehetünk elégedetlenebbek a döntetlennel. Ádám Martin bizakodó, ugyan Manuel Neuerrel szemben nem mentek be a fejesei, de a helyzetekből előbb-utóbb gól fog születni. Ki tudja, talán épp jövő kedden, Angliában?

„Győzni megyünk Angliába is – jelentette ki Nagy Zsolt a németek elleni mérkőzést követően újságírók kereszttüzében állva. – A maiból kiindulva, ismét bizonyítottuk, hogy nincs megállíthatatlan ellenfél. Belülről inkább érződött ez a meccs is nyerhetőnek, mint ikszesnek, azzal együtt, hogy a németek is nagyon jól játszottak.”

„Nagyon boldog voltam, átfutott az agyamon a pályafutásom minden fontos pillanata, sőt, az életem is lepergett – idézte fel a hatodik percben, a gólja után történteket. – Nem gondoltam volna, hogy gólt lövök a németek ellen. Néhány napja még azt sem, hogy egyáltalán játszani fogok, még egyszer nagy köszönet az orvosi stábnak, hogy ezt lehetővé tették, hogy összeraktak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy eljutottam idáig.

a Wales elleni meccs után megtörtem.

Az volt az első meccsem kezdőként a válogatottban és rengeteg negatív üzenetet kaptam a vereség után. De akkor is próbáltam azt sulykolni magamnak, hogy előre kell menni, csak a pozitív dolgokra koncentrálni. Most pedig itt állok, a németeknek lőtt góllal. Aláírnám, ha minden tizedik válogatott meccsemre jutna egy gól.”

Nem járt messze a góltól Ádám Martin sem. A Paks NB I-es gólkirályának két ígéretes fejese is volt a neki jutó bő húsz percben, ám Manuel Neuer mindkettőnél védeni tudott.

„Vissza fogom nézni, hogyan is voltak ezek. Utólag könnyű lenne azt mondani, hogy több volt bennük, az elsőre mondták is a többiek, akár le is vehettem volna, de mit tegyek, nem volt hátul szemem. Benne van ez, majd legközelebb bemegy – mondta könnyed stílusban. – Nem könnyű beszállni egy ilyen meccsbe, főleg, hogy azért ez a szint messzebb van attól, mint amilyen meccseken többnyire játszhattam az idény közben. Örülök, hogy most kicsit több lehetőséget kaptam, mint korábban, azt érzem, egyre jobban felveszem a tempót, és nem lesz itt probléma.”

S hogy mit tehet egy csatár, ha az NB I-es mezőny védőinél jóval keményebb ellenfelekkel találja szemben magát?

„Hisz a taktikában, és próbálja minél pontosabban betartani és végrehajtani, amit a mester kér. Nem mindig könnyű ez, mert a válogatott szinte teljesen ellenkező stílust játszik, mint amilyenben Pakson játszhattam idény közben. De arra vannak az edzések, hogy minél jobban beletanuljak, beleszokjak a feladatkörbe, amit itt kérnek tőlem. Csinálom tovább. Annál jobb motivációt kérni sem lehet, mint átéltünk ma itt. Nem is lehet elmondani, jó érzés, kirázott a hideg, de ezzel közel sem tudom leírni azt, amit éreztem, mikor kijöttem először a pályára. A Puskás Aréna hangulata nem volt ismeretlen, de sem a Magyar Kupa-döntőn, sem a szerbek ellen nem voltak ilyen sokan. Életemben először játszhattam hatvanezer ember előtt. Remélem, lesz még néhány ilyen mérkőzésem” – jelentette ki Ádám Martin.

Ez a négy pont elég jól néz ki, nem lehet más célunk, mint úgy nekimenni a meccsnek, hogy meg szeretnénk nyerni. Az angolokban ott lesz a visszavágás iránti vágy, csak elvertük őket itt

– tette hozzá.

„Minden klappolt a mai meccsen, nagyon jó közönség, nagyon jó ellenfél, parádés csapatteljesítmény. Lehet náluk volt többet a labda, de az első harminc perc után ezzel sem tudtak nagyon bántani minket. A helyzetek alapján talán még jobbak is voltunk, kár, hogy a végén Ádám Martin két nagy fejeséből egy gól sem született. Mondtam is neki az öltözőben, hogy az most ott maradt a nagy fejében... De ez csak vicc, nagyon jó pozícióban volt mindkétszer, küzdött, jól állt be, és ez volt most a fontos. Hasznos volt” – froclizta, majd dicsérte Lang Ádám Ádám Martint.

A német válogatott a második félidőben kaput eltaláló lövést sem tudott felmutatni. Lang szerint ez annak is volt köszönhető, hogy válogatottunk a szünet után még eggyel szervezettebben mozgott védekezésben, megfelelő nyomás alatt tartva a labdát és a labdás ember körüli passzsávokat. Ezzel csaknem hibátlan második 45 percet lehozva a négyszeres világbajnok ellen.

„Rendben, volt egy kiugrásuk kettő az egyben, de ennyi szerencse jár, Willi (Orbán – a szerk.) jól olvasta a passzt és így menteni tudott. Ezt leszámítva viszont tényleg semmi lehetőségük nem akadt” – mondta büszkén az 50. válogatottságát (is) ünneplő Lang, hozzátéve, a nemzeti csapatban lejátszott meccsei közt a szombat esti biztos, hogy top hármas.

„A portugálok elleni Európa-bajnoki meccs, ami talán még ennél is közelebb áll a szívemhez” – jelentette ki.

Gulácsi Péternek előbb német válogatott kollégája, Manuel Neuer, majd interjú közben – a Neuerhez hasonlóan – a Bayern Münchenben futballozó Thomas Müller gratulált. Az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusa önkritikusan kezdett értékelésébe.

Nyomás alá akartam helyezni, azt éreztem, nem éri el a labdát, vagy ha el is éri, nem fogja tudni kontrollálni... Utólag mindig okosabb az ember. Lehet, ha benn maradok a kapuban, akkor több esélyem lett volna

– idézte fel a németek egyenlítő találatát a 32 esztendős futballista.

„A labdakihozatalokban egyre erősebbnek érzem a csapatot, ebben határozottan fejlődtünk. Akár labdával, akár labda nélkül kicsit feljebb tudunk helyezkedni a legjobb ellenfelekkel szemben is, ezek mind olyan dolgok, amelyek előremutatóak. Bundesliga-játékosként bizonyos szinten speciális dolog a németek ellen védeni, többnyire olyan játékosok ellen játszom ilyenkor, akikről van saját tapasztalatom. Még különlegesebb, amikor egy ilyen rivális ellen hazai pályán, ilyen szurkolótábor előtt játszhatunk. A hangulat – még a németek is megjegyezték – egészen szenzációs volt” – tette hozzá Gulácsi Péter.

A magyar válogatott legközelebb Wolverhamptonban, az angol nemzeti csapat ellen lép pályára. A keddi mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik majd.



NEMZETEK LIGÁJA, A LIGA

3. CSOPORT, 3. FORDULÓ

Magyarország–Németország 1–1 (Nagy Zs. 6., ill. Hofmann 9.)

Anglia–Olaszország 0–0

A csoport állása: 1. Olaszország 5 pont (3–2), 2. Magyarország 4 (3–3), 3. Németország 3 (3–3), 4. Anglia 2 (1–2)

A TOVÁBBI PROGRAM

4. FORDULÓ (június 14., kedd)

20.45: Anglia–Magyarország

20.45: Németország–Olaszország

5. FORDULÓ (szeptember 23.)

20.45: Németország–Magyarország

20.45: Olaszország–Anglia

6. FORDULÓ (szeptember 26.)

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

