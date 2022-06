Bravúr idegenben is? Anglia–Magyarország

Az Index munkatársa, Borbély László már a wolverhamptoni Molineux Stadionban van, onnan adott helyzetjelentést:

Az angolok kilenc helyen változtattak az olaszok elleni kezdőhöz képest, Conor Gallagher először játszik a Nemzetek Ligájában, de Marc Guéhinek is csak két perc jutott eddig a sorozatban. Az angolok meccs előtti meccsfüzetében összeszedték azon futballistákat, akikre figyelniük érdemes a mieink közül. Elsőként a csapatkapitány Szalai Ádámot mutatták be kicsit, hogy a Real Madrid utánpótlásában nevelkedett, nemrégiben pedig 12 év németországi légióskodás után Bázelbe igazolt, ahol jó tavaszt zárt, öt gólt szerezve. Erősségeként a tipikus centeri erényt említették meg, jól tartja meg a labdát felíveléseknél a kontrák során, amiből a csapat építkezni tud. Ezt a tulajdonságát egyébként sokan alábecsülik, hiszen egy védekező csapatban a center sokszor egy előretolt védekező középpályást játszik, akinek az ellenfél játékosainak lekötése, valamint a társaknak megfelelő terület kialakítása a fő erénye.

Marco Rossi kapcsán megemlítik, hogy a mieink kapitánya iránt a sikeres Eb-szereplés után a Premier League-ből is érdeklődtek, ezen a tornán bebizonyította képességeit, mivel az előzetesen lesajnált együttessel a végsőkig harcban volt a továbbjutásért a halálcsoportban. Bár a világbajnoki pótselejtezőről éppen lemaradt, az együttes bizonyította, hogy helyezéstől függetlenül bárkivel felveszi a harcot, kiemelik itt a londoni 1–1-es döntetlent. Itt jegyzem meg, hogy a válogatott meccseknél még az NL előtti állapotokat írják, vagyis ezeket minden bizonnyal még korábban írták, hiszen azóta az angolokat ugye le is győztük, a németekkel pedig ikszeltünk, ráerősítve a fenti gondolatokra.

A konzisztens játékosnak Willi Orbánt jelölik meg, az RB Leipzig játékosa 43 meccsen teljesített az idényben. Figyelni kell rá a pontrúgásoknál, hiszen ötször volt már eredményes a válogatottban. Felemelkedő sztárként Szalai Attiláról írnak, a Fenerbahce futballistája számos európai klub érdeklődését felkeltette remek védőjátékával.

A játékos, akire leginkább figyelni kell, Szoboszlai Dominik, akinél megemlítik, hogy balszerencséjére sérülés miatt lemaradt az Eb-ről, de a lipcsei szereplésből 18 kanadai ponttal vette ki a részét az idény során. Fiatal kora ellenére stabil válogatott, és már hat gólt is szerzett. Másik kiemelt játékosként Sallai Rolandról írnak, a sokoldalú támadó jó formában érkezett a válogatotthoz, a legutóbbi nyolc freiburgi meccsén öt gólt szerzett. A válogatottban az északírek ellen is eredményes volt, ahogyan a londoni világbajnoki selejtezőn is betalált John Stones egyenlítése előtt.