Gyakran hallható tézis, miszerint a futball ma már legalább annyira üzlet, mint amennyire sport. Ennek igazságtartalmát többek között a különböző ligák reklámszerződései, közvetítési jogainak csillagászati összegen történő értékesítései mind-mind megerősítik, nem beszélve az ép ésszel szinte felfoghatatlan átigazolási díjakról. Bár sok klub az „olcsón veszek, drágán adok el” filozófiát képviseli, az AS Monaco az utóbbi években nyélbe ütött bizniszeivel magasan kiemelkedik a mezőnyből. Tíz játékos, tíz példa és több mint félmilliárd eurós bevétel…

Kylian Mbappé

A világ jelenleg legértékesebbre taksált francia támadója sok szempontból is a lista élére kívánkozik. Ha nem lenne elég, hogy a még mindig csak 23 éves csatárt a Monaco fedezte fel és igazolta le ingyen az akadémiájára, 2018-ban világrekordot jelentő 180 millió euróért adta el a PSG-nek.

A 2016/17-es szezonban ráadásul óriási meglepetésre bajnokságot nyert a csapattal, érkezése óta pedig a párizsiak első számú gólfelelőse, akikkel immáron 12 trófeát nyert.

Aurélien Tchouaméni

A 22 éves középpályás most nyáron mondott búcsút a Monacónak, amely 2020 januárjában szerződtette a Bordeaux együttesétől, 14 millió fontért. A francia futball egyik legnagyobb ígéretének tartott középpályás két és fél szezon alatt közel meghatszorozta az árát:

a Real Madrid 80 milliót perkált érte, ez pedig barátok között is 64 milliós bevételt jelentett a piros-fehér mezes alakulatnak.

James Rodríguez

A 2014-es világbajnokságon berobbanó James Rodríguez is hasonló utat járt be, azzal a különbséggel, hogy érte már a Monaco is szép summát fizetett a Portónak 2013-ban (40 millió eurót). A madridiak azonban szerették volna a csapatukban tudni a brazíliai vb gólkirályát, így egy évvel később 70 milliót sem sajnáltak érte, ezen az üzleten tehát 30-at kerestek a hercegségbeliek.

Thomas Lemar

A városi rivális Atléticónak is jutott egy korábbi Monaco-játékos, méghozzá Lemar személyében, akiért azonban Diego Simeone alakulatának is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia. 72 millió euróért cserébe váltott a francia szélső 2018-ban, aki három évvel korábban mindössze 4 millióért költözött a Riviérára, tagja volt tehát a bajnokcsapatnak, azóta pedig a „matracosokkal” is nyert már egy aranyérmet a La Ligában.

Anthony Martial

A csatárt szintén bagatell áron, 5 millió euróért igazolta le a Monaco 2013 nyarán, az ott eltöltött két év alatt pedig annyira meggyőzte a Manchester United elöljáróit, hogy 60 millió eurót sem sajnáltak érte kifizetni 2015-ben. Bár Martialnak voltak jó meccsei a „vörös ördögöknél”, huzamosabb ideig nem volt képes top teljesítményre, a legutóbbi szezont kölcsönben például már Sevillában töltötte.

Bernardo Silva

A városi rivális ennyire nem lőtt bakot a portugál középpályással, sőt! Silva szintén meghatározó tagja volt a bajnoki címig és BL-elődöntőig menetelő együttesnek a 2016/17-es szezonban, akit 15,75 millió euróért vett meg a Monaco a Benficától a 2015-ös téli átigazolási szezonban.

Pep Guardiola elképzeléseibe viszont tökéletesen illett a főként a támadásoknál jeleskedő futballista, így 2017 júliusában a szigetországban kötött ki, 50 millió euróért cserébe.

Silva azóta Angliában minden létező trófeát begyűjtött már a manchesteri alakulat tagjaként, bajnoki aranyból például már négy is díszeleg a vitrinjében, összesen pedig 12 kupánál tart. Könnyen lehet, hogy ennyi is marad, a Barcelona ugyanis élénken érdeklődik iránta, így elképzelhető, hogy öt esztendőt követően továbbáll az Etihad Stadionból.

Youri Tielemans

A rendkívüli teherbírású belga középpályás neve a laikus futballszurkolóknak talán kevésbé ismerős, pedig az immáron a Leicester Cityt erősítő játékos is a Monacóból került a Premier League-be. Méghozzá 20 milliós profittal: az AS ugyanis 25-öt fizetett érte az Anderlechtnek 2017-ben, két szezonnal később pedig 45-ért passzolta tovább a „rókáknak”.

Fabinho

A Liverpool középpályás-gépezetének egyik legfontosabb láncszeme Mbappéhoz, Lemarhoz és Bernardo Silvához hasonlóan a Monaco csúcsidényében hívta fel magára a figyelmet. 2015-ben tette át a székhelyét a II. Lajos Stadionba, a portugál Rio Ave 6 millió eurót kapott érte cserébe, 2018-ban azonban Jürgen Kloppéknak már 45-öt kellett kicsengetniük azért, hogy az Anfieldre csábítsák.

Ennek ellenére mindkét félnek megérte a váltás, hiszen a brazil azóta Bajnokok Ligáját, bajnokságot, FA- és Ligakupát, valamint UEFA Szuperkupát is nyert a vörös mezesekkel.

Tiémoué Bakayoko

Hasonló sikertörténetben bízhatott a Chelsea is, amikor 40 millió eurót sem sajnált a szintén az „aranycsapatban” brillírozó Bakayokóra 2017 júliusában, a francia középpályás azonban a csalódást keltő futballisták táborát erősíti. Legalábbis londoni szempontból, hiszen a Monaco 40 millió eurót zsebelt be érte, amely pontosan ötszöröse a három évvel korábban a Rennes-nek kifizetett 8 milliónak.

Geoffrey Kondogbia

Végül, de nem utolsósorban az immáron az Atlético Madrid középpályáját erősítő Kondogbia fért a listánkra, akit 2013-ban a Sevillától vett meg a Monaco, majd két évvel később 36-ért passzolt tovább az Internek, 16 milliós profitot termelve ezzel a klubnak.

Az Atléticóval azóta már bajnokságot nyert, de volt egy valenciai kalandja is, ott egy Copa del Rey-győzelmet ünnepelhetett.

Összegzés

Most csak az utóbbi évek 10 legnagyobb transzferét szedtük össze, ebből is kitűnik azonban, micsoda érzékkel vettek és adtak el futballistákat a Monacóban. És hogy mit jelent ez a számok nyelvén? A hercegségbeliek a 10 futballistáért összesen 146,75 millió eurót fizettek ki – ennél egyedül Mbappé eladása is majdnem 40-nel többet hozott a konyhára.

A többiekével együtt egészen pontosan 683 millió eurót, ha ebből a vásárlások összegét levonjuk, akkor 536,25 millió eurós tiszta bevételt kapunk.

Ezek után van még, aki megkérdőjelezi, hogy a futball ma már tényleg nem sport, sokkal inkább üzlet...?

(Borítókép: https://tractebel-engie.com)