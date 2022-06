Eldőlt, még egy évig lila-fehérben marad Szerhij Rebrov

Rebrovot korábban az ukrán válogatott kispadjára is esélyesnek tartották, ám az Oroszországgal vívott háború átírta a forgatókönyveket.

Contract Renewal.. *

Al Ain Coach Sergiy Rebrov will continue with @alainfcae until June 2023 #alainclub pic.twitter.com/I5vqD4szBG