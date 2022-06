Ezúttal francia sztárcsapattal boronálták össze Szoboszlai Dominikot

Az előző idényt a francia bajnokság második helyén záró, így ismét Bajnokok Ligája-indulásra készülő Olympique Marseille háza táján komoly célokkal vágnának neki a 2022–2023-as idénynek, ennek érdekében pedig jelentősen szeretnék megerősíteni a keretet. Sajtóhírek szerint több Bundesliga-tapasztalattal rendelkező játékos, így Justin Kluivert, vagy a Dortmundban lejáró szerződésű Axel Witsel is a csapatnál köthet ki.

Most az El Mundo Deportivo dobott be egy – említés szintjén – számunkra is érdekes pletykát: méghozzá Szoboszlai Dominik nevét. Azért épp a spanyol lap, mert korábban szintén ők boronálták össze a magyar válogatott középpályást a Real Sociedaddal is, sőt akkor azt jövendölték, már június elején hivatalos lesz a klubváltás. Most arról cikkeznek, a spanyol élvonalban szereplő csapatnak konkurense akadt a Szoboszlaiért folyó versenyben.

Maga a verseny azonban erősen megkérdőjelezhető, hiszen mind a játékos, mind Szoboszlai menedzsere, Esterházy Mátyás kijelentették, nincs a terveik között a klubváltás, a 21 éves középpályás a következő idényt is az RB Leipzignél kezdi majd. „Jó idénye volt Lipcsében, még szép, hogy érdeklődnek iránta, de ennyi, minden más hazugság” – idézte a többi között Fabrizio Romano átigazolási szakíró a játékosügynököt, amikor május végén először felröppent a Sociedad-pletyka.

Szoboszlai 2021 telén a Red Bull Salzburgtól érkezett Lipcsébe, tavasszal azonban egy makacs sérülés miatt nem léphetett pályára a Bundesliga-csapatnál. Nyártól aztán már rendben volt, s bár tény, csak hat bajnokit játszott végig, összesen 42 tétmeccsen kapott kisebb-nagyobb szerepet a csapatban, a bizalmat pedig 10 góllal és kilenc gólpasszal hálálta meg.

A 24-szeres válogatott középpályás piaci értékét 28 millió euróra taksálja a német Transfermarkt, szerződése – szintén a portál információi szerint – 2026 nyaráig érvényes az RB Leipzignél.

Ugyan a Marseille-szurkolók már üdvözlővideót is készítettek Szoboszlairól, időközben Romano a pletykát szintén cáfolni látszó infókkal állt elő: az olasz saját forrásaira hivatkozva állítja, a francia klub informálisan sem vette fel a kapcsolatot a középpályás menedzsmentjével és/vagy a lipcsei klubvezetéssel.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik az RB Leipzig játékosa ünnepel, miután büntetőből lőtt gólt a labdarúgó Bajnokok Ligája A csoportjának negyedik fordulójában játszott RB Leipzig - Paris Saint-Germain mérkőzésen Lipcsében 2021. november 3-án. Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)