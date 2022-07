Ötvenhétszeres magyar válogatottját veszítette el az Újpest

Egy jó hír után most egy rossz hír is jut mára a IV. kerületi szurkolóknak, ugyanis Kádár Tamás elhagyja a klubot. Az újpesti visszatérése egyben Magyarországra való hazatérését is jelentette a 32 éves hátvéd számára, aki érkezése után mindössze három bajnokin szerepelt a klub keretében, amiből kétszer csereként lépett pályára, míg a MOL Magyar Kupában a Békéscsaba ellen megnyert mérkőzésen végigjátszotta a találkozót.

Egy edzői döntés következményeként azonban a továbbiakban már az NB III-as együttesünkkel tréningezett, ötször kezdőként kapott helyet az Újpest második csapatában – írja a klub közleménye.

Kádár Tamás a Zalaegerszeg színeiben mutatkozott be az NB I-ben 2006. november 11-én, 16 évesen, egy Vác elleni mérkőzésen. 2008-ig 14 mérkőzésen lépett pályára az egerszegi együttesben, ahol egy gólig jutott, amit az FC Sopron ellen szerzett. Magyarországon a Diósgyőr, majd az Újpest csapatában szerepelt még a Zala megyei együttes mellett, légiósként pedig megjárta Angliát, Hollandiát, Lengyelországot, Ukrajnát és Kínát is. A hátvéd fontos tagja volt a 2016-ban Európa-bajnokságon csoportelsőként továbbjutó magyar labdarúgó-válogatottnak.

Egyelőre még nem tudni, hogy hol folytatja a pályafutását.