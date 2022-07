Újra a régi, tradicionális címer jelképezi az Újpest FC-t

Azt tartottam fairnek, ha a címerváltás döntésének jogát átadom az új tulajdonosi körnek. Sajnos ez az ismert okok miatt nem történt meg. Én viszont ígéretet tettem a szurkolók felé, és tartom a szavam. A mai nappal a tradicionális címer jelképezi ismét a klubot. Az a címer, amely a rendszerváltástól az egységes újpesti sportot képviseli, legyen szó judóról, jégkorongról, vagy akár futballról, és ezek utánpótlásairól

– nyilatkozta Roderick Duchatelet, az újpesti klub elnöke.

A klub még 2017-ben mutatta be új címerét, azonban nem sokkal később a szurkolók tüntetésen követelték a régi címer visszaállítását. 2020 májusában a klub tulajdonosa videoüzenet formájában fordult a szimpatizánsokhoz, melyben bevallotta, nem volt a legszerencsésebb döntés a címert megváltoztatni, és ezért elnézést kér.

Elmondta azt is, hogy készen áll azt a címert használni, amely a klub erejét, múltját, tradícióját és sikereit jelképezi. Az első lépést 2020. június 4-én meg is tette, a tradicionális címer visszakerült a mezre, mely akár a megoldás is lehetett volna az egységes Újpestre. Hiszen a cél végig az volt, hogy egy címer alatt sportoljon és szurkoljon minden felnőtt és gyerek, egyesüljön újra az Újpest Család. Azért ez alatt a címer alatt, mert ez jelképezi az egységes Újpestet, ez alatt értünk el hatalmas sikereket. És azért is, bár ismét az UTE rendelkezhet majd a címer használatáról, vagy akár az elvételéről is, ezzel a lépéssel remélhetőleg elindul egy folyamat, amelyet minden újpesti sportágazat követni fog és talán egyszer az anyaegyesület is elismeri, az egyesítésre van szükség, nem az ellenségeskedésre és a széthúzásra – olvasható a klub közleményében.

Hozzáteszik: A tradicionális címer legyen egy új kezdet, az új alapok jelképe, mely egyben a régi értékek tiszteletét, az egységet és az összetartozást is képviseli.

A harc a pályára való, Újpest legyen újra egységes!

(Borítókép: Egy kisfiú az Újpest régi címerét mutatja pólóján 2017. július 23-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)