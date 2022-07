Újra a Premier League-ből erősít a négyszeres BEK/BL-győztes

A 24 éves futballista számára nem lesz teljesen ismeretlen a légkör, hiszen bár a PSV-nél lett profi futballista, és innen igazolt 2020 januárjában a londoni csapathoz, korábban az Ajax utánpótlásában (2005–2011) nevelkedett.

A suriname-i útlevéllel is rendelkező futballista az idény végéig 16 tétmeccsen három gólt és egy gólpasszt jegyzett a Tottenhamben, majd nyolc (1+7) és hat (4+2) kanadai ponttal zárta az elmúlt két szezont.

Steven Bergwijn has signed his five year contract as new Ajax player. It's all done after yesterday's agreement with Tottenham for €30m. ** #Ajax



Medical completed in the morning, now just waiting for club statement.