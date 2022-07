Brazil kiszemeltje ultimátumot adott a Barcelonának

A goal.com információi szerint a Chelsea már napokkal korábban megállapodott Raphinhával a szerződtetése személyes feltételeiről, ráadásul a londoni klub kész is átutalni a Leeds Unitednak azt a 60 millió fontot, amelyet a brazil játékjogáért kér. Csakhogy a szélső szíve szerint inkább a Barcelonához menne...

A katalánok is szívesen látnák a 25 éves támadót, csakhogy jelen pillanatban annak is örülnek, hogy a spanyol liga tavaly szigorított gazdasági feltételei között Andreas Christensen és Franck Kessie szerződését regisztrálni tudták a La Ligánál. Állítólag több mint 600 millió eurós adósságban fürdik a Barca, és amíg nem képes jelentősen csökkenteni a fizetéskiadásokon, illetve valahonnan extra bevételre szert tenni – például a televíziós jogdíjaik kiárusításán keresztül –, addig esélyük sem lesz kifizetni Raphinha átigazolási díját.

A jelek szerint ezt a lehetetlen helyzetet unta meg a 9-szeres válogatott játékos, aki talán attól is tartva, hogy a Chelsea nem vár a válaszára örökké, 48 órás ultimátumot küldött a gránátvörös-kékek menedzsmentjének. Vagy két napon belül megteremtik a szerződtetéséhez szükséges anyagi feltételeket Katalóniában, vagy le is út, fel is út, kereshetnek más kiszemeltet helyette.