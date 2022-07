A Premier League-ből érkezett a Barcelona új igazolása – hivatalos

A katalán csapat szerdán közleményben jelentette be a válogatott szélső érkezését, azt ugyanakkor nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyit fizet érte a Premier League-ben szereplő Leedsnek. A spanyol sajtó viszont úgy tudja, hogy 58 millió euróért engedte el a játékost eddigi együttese, a vételár pedig különböző feltételek teljesülése esetén 68 millióra emelkedhet.



Raphinha a brazil válogatottban eddig kilencszer szerepelt, a Chelsea és az Arsenal is szerette volna megszerezni, ám ő a Barcelonát választotta – jegyezte meg az MTI.

A játékos az elmúlt hetekben mindvégig a Barcelonát favorizálta, ugyanakkor hétvégén menedzserén, a korábbi Barca- és Chelsea-játékos Decón keresztül ultimátumot adott a gránátvörös-kékeknek, vagy 48 órán belül megegyeznek a megvásárlásáról, vagy elfogadja a londoniak ajánlatát.

A katalánok ugyan nem tudtak azonnal pénzt teremteni a megszerzésére, így is olyan ajánlatot tettek a Leeds elé, amelyet az angol klub elfogadott. Sajtóhírek szerint ennek érdekessége az, hogy a Raphinha játékjogáért járó pénzből a Leeds jó eséllyel egy fillért nem lát a nyáron: az egyezség szerint a Barca több részletben fizethet, és a törlesztést is csak akkor kell megkezdenie, ha a spanyol szövetség is rendben találja a csapat költségvetését.

Spanyol sajtóhírek szerint a Barcelonát gyakorlatilag hajszál választja el a teljes csődtől, több száz milliós adósságot görget maga előtt a klub, amit lényegében újabb és újabb hitelek felvételével törleszt, illetve olyan jogdíjakat árusít ki áron alul a gyors bevételszerzés érdekében, amelyek hosszabb távon, a klubon belül tartva nagyobb bevétellel kecsegtetnének – lásd a tévés jogdíjak esetét. Spanyolországban olyan sajtóhírek is napvilágot láttak, melyek úgy becsülik, minden egyes, a napjainkban elköltött egy euró a későbbi kamatok miatt a jövőben öt elköltött eurónak felel meg a csapatnál. Azaz a La Liga legutóbbi idényének ezüstérmese konkrétan a saját jövőjét éli fel.