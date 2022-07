Csődbe mehet a világ egyik legnagyobb futballklubja?

Joan Laporta 2021 augusztusában, nem sokkal Lionel Messi Paris Saint-Germainhez való érzelmes távozása után hozta nyilvánosságra, hogy a klub adósságállománya 1,35 milliárd euróra tehető.

Ha addig nem is, az argentin klasszis távozásával mindenki számára biztossá vált, új korszak kezdődik a klub életében. Laporta azt is megjegyezte, a játékosok fizetése a klub összbevételének 103 százalékát teszi ki, amely nagyjából 20-25 százalékkal több, mint a versenytársaké.

Az első dolog, amit meg kellett tennünk, amikor visszatértünk, hogy 80 millió eurós kölcsönt kértünk, különben nem tudtuk volna rendezni a futballistáink felé a tartozásokat. Az előző rendszer tele volt hazugságokkal

– mondta el őszintén a Barca első embere.

A vezérigazgató, Ferran Reverter szerint is az előző vezetés sodorta a csőd szélére a klubot, ráadásul az átvilágítást is nehéz volt elvégezni, mert a Josep Bartomeuék 90 naponta minden hivatalos e-mailt töröltek, sok ügyletet pedig privát számítógépeken intéztek, így szinte lehetetlen volt betekintést nyerni a színfalak mögé.

Azt mondta azonban, hogy a Barca pénzügyi problémáinak nagy része a játékosokra és a bérekre fordított túlköltekezésnek köszönhető.

2016 és 2020 között 61 százalékkal nőtt a bérkeret, amit az új igazolások és a játékosok hosszabbításai okoztak. Irreálisan magasak voltak az aláírási pénzek, a kontraktusok pedig olyan új javadalmazási koncepciókat tartalmaztak, mint a hűségbónuszok és a szerződés végi prémiumok, amelyek hihetetlen módon növelték a jövőbeli kiadásokat

– árulta el Reverter.

A Barcelona a játékosok fizetése mellett (390 millió euró), több mint 670 millióval tartozott különböző bankoknak, valamint 91 millió eurós veszteséggel zárta a pandémia időszakát, amely összesen körülbelül 1,1 milliárd euróra rúgott.

Ezt a fizetések drasztikus csökkentésével nagyjából 200-zal redukálták, valamint egy tetemes hitelnek köszönhetően már a téli átigazolási szezonban leigazolták Adama Traorét, Ferrán Torrest, valamint Pierre-Emerick Aubameyangot.

Áprilisban a Spotify vállalattal kötöttek egy megállapodást, amely magában foglalja a mezszponzorációt és a stadion névhasználati jogát is. Az egyezség négy szezonra szól, amiért a katalánoknak 280 millió euró üti a markukat.

Nyáron egyelőre két játékost mutatott be az alakulat, az egyaránt szabadon igazolható Andreas Christensen a Chelsea-től, Franck Kessié pedig az AC Milantól érkezett, illetve napokon belül bejelenti Raphinát, aki a Leeds Unitedtől 58 millió euróért csatlakozik. A két legnagyobb célpont viszont a hírek szerint Bernardo Silva és Robert Lewandowski, akikért viszont már komoly összeget kellene leszurkolniuk a katalánoknak a Citynek, illetve a Bayernnek.

Utóbbi bár szeretné megtartani lengyel gólvágóját, 60 millió euró körüli összegért nem gördít akadályt Lewa távozása elé. Ám csak abban az esetben, ha a Barca egy összegben kifizeti az átigazolási díjat, a rossz nyelvek ugyanis azt beszélik, a bajorok megüzenték a katalánoknak, semmilyen részletfizetésbe nem mennek bele.

Ők ugyanis ténylegesen számolnak azzal az opcióval, hogy a spanyol gigász csődbe mehet a következő években...

De hogy milyen jövő várhat az alakulatra és vajon mekkora probléma uralkodik a csapat háza táján, arról Szabados Gábor sportközgazdászt kérdeztük.

Sportközgazdász szemmel mekkora bajban van az FC Barcelona?

Az biztos, hogy bajban van, vannak olyan problémák, amelyeket meg kell oldania. Az egyre inkább felröppenő rémhírek ellenére azonban Joan Laporta elnöknek köszönhetően elindult egy nagyon erős konszolidáció, jó úton jár a vezetőség. Ez persze hatással van a játékosállományra és a teljesítményre, egy ideig még aligha fog úgy szerepelni a csapat, ahogyan a fénykorában, de ahogyan korábban is láttunk már példát arra, hogy egy klub nagyon nehéz anyagi helyzetből valahogy talpra állt, biztos vagyok benne, hogy a Barcának is menni fog. Ráadásul ha ez piaci jellegű gazdasági intézkedésekkel sikerül, amelyekkel most is próbálkozik az egyesület, az kiemelkedő, már-már egyedi dolog lenne – emiatt szurkolok is nekik.

A költségcsökkentés egyik módja, hogy drasztikusan megvágják a játékosok fizetését, így azonban a klub hagyománya és neve korántsem jelenthet biztosítékot arra, hogy a topjátékosok is a katalánokat választják.

Abszolút, ez egyértelmű. Pont erre gondoltam az imént, amikor a játékosállományt említettem, ebben a helyzetben igazi sztárigazolásokra nincs esélye a csapatnak. Gyökeresen ugyanis ezen a területen lehet leginkább spórolni, bár volt, ahol azzal próbálkoztak, hogy betiltották a színes nyomtatást… De komolyra fordítva a szót, egy klub 60-70 százalékának a kiadását a játékosbérek teszik ki, így egyértelmű, hogy ott kezdenek el csökkenteni, ami viszont azzal jár, hogy akárkit nem fognak tudni leigazolni. Ez afféle egyet hátra, kettőt előre filozófia, de ha sikerül egyenesbe jönni, akkor nem kérdés, hogy megéri. Ráadásul azért ha megnézzük, hogy a közelmúltban kiket sikerült megszereznie a gránátvörös-kékeknek, akkor messze nem olyan drasztikus a helyzet.

A közelmúltban egy cégen keresztül 500 millió eurós hitelt vett fel a Barcelona, amellyel némi teret nyert ugyan, ám adja magát a kérdés, hogy ezzel nem görgetik-e még inkább maguk előtt a tetemes tartozásokat?

Ez egy jó kérdés, benne van a pakliban. Viszont mivel leginkább a marketing- és televíziós jogdíjakat kapták most meg előre egy összegben, amelyekhez a következő évek során jutottak volna hozzá fokozatosan, bár kockázatos lépés, amely befolyásolja a jövőt, ha konszolidálódik a helyzet, más módon sikerülhet pótolni ezeket a forrásokat.

Egyes hangok szerint az is előfordulhat, hogy ha nem sikerül kilábalni ebből a helyzetből, akár meg is szűnhet az egyesület. Ilyenkor egy arab sejk vagy egy amerikai befektető sem dobhat mentőövet dollármilliárdok formájában?

Olyan mély az FC Barcelona társadalmi beágyazottsága, hogy kizártnak tartom, hogy a klub csődbe menjen. Ahhoz pedig, hogy egy kézben összpontosuljon a tulajdonosi kör, meg kellene változtatni a szervezeti felépítést, ami teljesen szembe menne a Barca hagyományaival. És bár meredek dolgokra kényszerült már a vezetőség, gondolok itt például a Camp Nou stadion névváltoztatására – a Spotify és több száz millió euró miatt –, ez az opció a legutolsó utáni lépés lenne Laportáék részéről.

(Forrás: The Athletic, ESPN, Goal.com, Bavarianfootballworks.com)

(Borítókép: Michael Regan / Getty Images)