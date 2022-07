Az olasz rendőrök tévedésből a Milan játékosát készültek őrizetbe venni – videó!

A Chelsea tavaly augusztus végén adta kölcsön a 27 éves francia középpályást, aki 18 mérkőzésen jutott szóhoz az olasz bajnoknál, de csupán egyet játszott végig, és összesen alig több mint 600 perc jutott neki az idény során.

Bár a kölcsönszerződése még egy évig él, a hírek szerint nem is terveznek vele a klubnál, de ennél is kellemetlenebb helyzetbe került nemrégiben az utakon.

A napvilágot látott felvétel a hírek szerint még július 3-án készült, amikor is a városban állítólag lövöldözés történt, amelynek az elkövetőit próbálták elkapni a hatóságok.

Ennek következtében Bakayokót kezdték el vizsgálni, majd mikor észrevették, hogy ő nem csupán nem a gyanúsított, hanem még az olasz bajnok egyik játékosa is, akkor meglepetten kértek bocsánatot, és engedték az útjára.

Shocking footage of Milan's Bakayoko in Milan's downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it's not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5