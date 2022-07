Cristiano Ronaldo odahaza folytathatja a karrierjét

Cristiano Ronaldo és ügynöke tárgyalna a Sporting Lisszabonnal, miután az ötszörös aranylabdás labdarúgó elhagyná a Manchester Unitedet – értesült a The Athletic.

A 37 esztendős portugál támadó korábbi egybehangzó médiabeszámolók szerint családi okokból hagyná el a Vörös Ördögöket, ugyanakkor a távozási szándékban szerepet játszhat az is, hogy a United hatodikként zárta az elmúlt idényt, így csupán az Európa-liga csoportkörében szerepelhet – írja a brit sportportálra hivatkozva a Magyar Távirati Iroda.



A portugál pontvadászatban legutóbb ezüstérmes Sporting ellenben ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján, márpedig az Európa-bajnok kiválóság már hangsúlyozta, hogy a legrangosabb európai kupasorozatban akar szerepelni, amelyben övé a legtöbb lejátszott mérkőzés, találat és gólpassz rekordja is. Ráadásul a lisszaboni klub Ronaldo nevelőegyesülete is: 2003-ig futballozott az alakulatban, mielőtt – első ízben – Manchesterbe szerződött.





Azóta volt a Real Madrid és a Juventus futballistája is, majd tavaly nyáron visszatért a Unitedhez, amelyhez jövő nyárig köti a szerződése.



Július közepén Erik ten Hag, az angol klub új vezetőedzője hangsúlyozta: meg akarják tartani Ronaldót. Egyúttal cáfolta a távozásáról szóló híreket, miután szóba hozták a többi között a Chelsea-vel, a Bayern Münchennel, a Paris Saint-Germainnel, a Napolival, valamint a Bayern Münchennel is – idézte fel az MTI.

(MTI)