Konferencialiga: a DAC és a Basel továbbjutott, Kleinheislerék meglepetésre kiestek

A magyar válogatott csapatkapitánya végig pályán volt, a 86. percben sárga lapot kapott. A Basel egy hete odahaza 2–0–ra nyert – számolt be a Magyar Távirati Iroda.



Ugyancsak harmadik körbe jutott a Dunaszerdahely, amely a feröeri Víkingurt búcsúztatta kettős győzelemmel. A szlovák együttes kapuját Veszelinov Dániel védte, a jobbszélső Szánthó Regő a szünetben állt be, Kalmár Zsolt hosszú sérülés – és tavaly március – után a 65. percben lépett pályára, míg Balogh Norbert a 82. percben kapott lehetőséget. Hahn János nem szerepelt a keretben. A vendégeknél a 20 éves középpályás, Turi Géza Dávid kezdőként 76 percet kapott.



Búcsúzott Kleinheisler László csapata, az NK Osijek: a horvát együttes a múlt heti, idegenbeli 2–1–es siker után odahaza meglepetésre 2–0–ra kikapott a kazah Kizilzsartól. A magyar válogatott középpályás végigjátszotta a találkozót.



Az Ekl–selejtező harmadik fordulójában a párharc első felvonását jövő csütörtökön, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik – tekintett előre az MTI.





LABDARÚGÁS

EURÓPA – KONFERENCIALIGA

2. SELEJTEZŐKÖR, VISSZAVÁGÓK

Crusaders Belfast (északír)–FC Basel (svájci) 1–1 (0–1)

Továbbjutott: a Basel (3–1–es összesítéssel)

Dunaszerdahely (szlovákiai)–Víkingur (feröeri) 2–0 (2–0)

Tj.: a DAC kettős győzelemmel (4–0)

NK Osijek (horvát)–FC Kizilzsar (kazah) 0–2 (0–0)

Tj.: a Kizilzsar (3–2)

NS Mura (szlovén)–St. Patrick's Athletic (ír) 0–0 – tizenegyesekkel: 5–6

Tj.: a St. Patrick's Athletic (1–1), tizenegyesekkel

FC Vaduz (liechtensteini)–FC Koper (szlovén) 1–1 (0–0, 0–1, 1–1) – hosszabbítás után

Tj.: a Vaduz (2–1)

Buducnost Podgorica (montenegrói)–Breidablik (izlandi) 2–1 (1–0)

Tj.: a Breidablik (3–2)

Tre Fiori (San Marinó–i)–B36 Tórshavn (feröeri) 0–0

Tj.: a Tórshavn (1–0)

Tuzla City (bosnyák)–AZ Alkmaar (holland) 0–4 (0–1)

Tj.: az Alkmaar kettős győzelemmel (5–0)

Zrinjski Mostar (bosnyák)–KF Tirana (albán) 3–2 (2–0)

Tj.: a Mostar kettős győzelemmel (4–2)

Puskás Akadémia FC –Vitória SC (portugál) 0–0

Tj.: a Vitória (3–0)

Kisvárda Master Good –Kairat Almati (kazah) 1–0 (1–0)

Tj.: a Kisvárda kettős győzelemmel (2–0)

Gabala SC (azeri)– MOL Fehérvár FC 2–1 (1–1)

Tj.: a MOL Fehérvár (5–3)

KF Laci (albán)–Petrocub Hincesti (moldovai) 1–4 (1–0)

Tj.: a Petrocub Hincesti (4–1–es összesítéssel)

APOEL (ciprusi)–Botev Plovdiv (bolgár) 2–0 (1–0)

Tj.: az APOEL (2–0)

CSZKA Szófia (bolgár)–Makedonija GP Szkopje (északmacedón) 4–0 (1–0)

Tj.: a CSZKA Szófia (4–0)

Dinamo Batumi (georgiai)–Lech Poznan (lengyel) 1–1 (0–0)

Tj.: a Lech Poznan (6–1)

Djurgardens IF (svéd)–NK Rijeka (horvát) 2–0 (0–0)

Tj.: a Djurgardens kettős győzelemmel (4–1)

Levadia Tallinn (észt)–Hibernians FC (máltai) 1–1 (0–0)

Tj.: a Hibernians (4–3)

Lilleström SK (norvég)–Seinäjoen Jalkapallokerho (finn) 5–2 (2–1)

Tj.: a Lilleström kettős győzelemmel (6–2)

Neftci Baku (azeri)–Arisz Limasszol (ciprusi) 3–0 (1–0)

Tj.: a Neftci Baku (3–2)

Newtown AFC (walesi)–Spartak Trnava (szlovákiai) 1–2 (1–0)

Tj.: a Spartak Trnava kettős győzelemmel (6–2)

Olimpija Ljubljana (szlovén)–Sepsi OSK (romániai) 2–0 (0–0, 2–0, 2–0) – 11–esekkel: 2–4

Tj.: a Sepsi OSK (3–3, tizenegyesekkel)

Radnicki Nis (szerb)–Gzira United (máltai) 3–3 (1–1, 2–2, 3–2) – 11–esekkel: 1–3

Tj.: a Gzira United (5–5, tizenegyesekkel)

Riga FC (lett)–MFK Ruzomberok (szlovák) 2–1 (1–0)

Tj.: a Riga kettős győzelemmel (5–1)

Slavia Praha (cseh)–St. Joseph's FC (gibraltári) 7–0 (4–0)

Tj.: a Slavia Praha kettős győzelemmel (11–0)

Viborg FF (dán)–FK Suduva (litván) 1–0 (1–0)

Tj.: a Viborg kettős győzelemmel (2–0)

Viking Stavanger (norvég)–Sparta Praha (cseh) 2–1 (1–1)

Tj.: a Viking Stavanger (2–1)

FCSB (román)–Szaburtalo Tbiliszi (georgiai) 4–2 (1–0)

Tj.: az FCSB (4–3)

Makkabi Tel–Aviv (izraeli)–Zira FK (azeri) 0–0

Tj.: a Makkabi Tel–Aviv (3–0)

PAOK Szaloniki (görög)–Levszki Szófia (bolgár) 1–1 (0–1)

Tj.: a Levszki Szófia (3–1)

Universitatea Craiova (román)–KF Vllaznia (albán) 3–0 (0–0)

Tj.: az Universitatea Craiova (4–1)

Lechia Gdansk (lengyel)–Rapid Wien (osztrák) 1–2 (0–2)

Tj.: a Rapid Wien (2–1)

Bröndby IF (dán)–Pogon Szczecin (lengyel) 4–0 (2–0)

Tj.: a Bröndby (5–1)

FK Cukaricki (szerb)–Racing Union (luxemburgi) 4–0 (2–0)

Tj.: a Cukaricki kettős győzelemmel (8–1)

Dinamo Minszk (fehérorosz)–Hapoel Beer–Seva (izraeli) 0–1 (0–0)

Tj.: a Hapoel Beer–Seva kettős győzelemmel (3–1)

KF Drita (koszovói)–Royal Antwerp (belga) 0–2 (0–0)

Tj.: a Royal Antwerp (2–0)

Hamrun Spartans (máltai)–Velez Mostar (bosnyák) 1–0 (1–0)

Tj.: a Hamrun Spartans kettős győzelemmel (2–0)

Konyaspor (török)–BATE Boriszov (fehérorosz) 2–0 (2–0)

Tj.: a Konyaspor kettős győzelemmel (5–0)

FK Skendija (északmacedón)–Valmiera FC (lett) 3–1 (2–1)

Tj.: a Skendija kettős győzelemmel (5–2)

Sligo Rovers (ír)–Motherwell FC (skót) 2–0 (1–0)

Tj.: a Sligo Rovers kettős győzelemmel (3–0)

Young Boys (svájci)–FK Liepaja (lett) 3–0 (2–0)

Tj.: a Young Boys kettős győzelemmel (4–0)

FK Asztana (kazah)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–1 (0–1)

Tj.: a Raków Czestochowa kettős győzelemmel (6–0)

Milsami Orhei (moldovai)–Kuopio PS (finn) 1–4 (1–1)

Tj.: a Kuopio PS (6–3)

Paide Linnameeskond (észt)–FC Ararat Armenia (örmény) 0–0 – 11–esekkel: 5–3

Tj.: a Paide Linnameeskond (0–0, tizenegyesekkel)

IF Elfsborg (svéd)–Molde FK (norvég) 1–2 (1–0)

Tj.: a Molde kettős győzelemmel (6–2)

Makkabi Netanya (izraeli)–Istanbul Basaksehir (török) 0–1 (0–1)

Tj.: az Istanbul Basaksehir (2–1)

(MTI)