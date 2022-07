Dzsudzsák Balázs visszatérhet a válogatottba

Péntek este szurkolói ankétot tartott a labdarúgó NB I-ben szereplő Debrecen labdarúgócsapata – olvasható a klub hivatalos honlapján. Az eseményen Dzsudzsák Balázs egy titkot is elárult.

A Nagyerdei Stadionban rendezett ankéton Makray Balázs cégvezető, Joao Janeiro vezetőedző, Dzsudzsák Balázs csapatkapitány és Dusan Lagator válaszolt a szurkolók kérdéseire.

Dzsudzsák többek között arról is beszélt, hogy örül, hogy a következő idényben is csapatkapitányként képviselheti a Lokit, továbbá egy titkot is megosztott a hallgatósággal:

jó esély van arra, hogy októberben ismét pályára lép a magyar válogatottban.

„Megtiszteltetés, hogy számítanak rám és a segítségemre. Sajnos jóban és rosszban is volt sok közös élményünk, de nem mondhatjuk azt, hogy tiszteletlenek lettünk volna egymással. Szeretnénk jobbá tenni a kapcsolatot a csapat és a szurkolók között. Fejlődnünk kell ebben is, de próbálunk eleget tenni annak, hogy lássátok azt a tiszteletet, amit megérdemeltek. Mi is szeretnénk hasonlóképpen kivívni ezt a pályán. Cserélődik a csapat, szerencsére minőségi játékosok érkeztek a DVSC-hez. Mindenki tudja, milyen célokért küzd a gárda. Előrefelé szeretnénk tekinteni, közösen. A csapat sokkal agresszívabb, fegyelmezettebb, gólra törőbb és emocionálisabb lesz, ez köszönhető az új stábnak” – fogalmazott a 35 éves játékos.

A magyar válogatott októberben két felkészülési mérkőzést játszik majd, erre a két találkozóra kaphat meghívót Dzsudzsák, aki így búcsúzhat el a nemzeti csapattól.

A DVSC labdarúgója 2007-ben a görögök elleni Eb-selejtezőn debütált a válogatottban. Összesen 108-szor húzhatta magára a címeres mezt (csakúgy, mint Király Gábor), és ha legalább egyszer pályára lép a jövőben, ő lesz a rekorder.

Dzsudzsák 2019-ben szerepelt legutóbb Marco Rossi együttesében, akkor a mieink 2–0-ra kikaptak Walesben az Eb-selejtezőn.

(Borítókép: A debreceni Dzsudzsák Balázs gólöröme a labdarúgó Merkantil Bank Liga 38. utolsó fordulójában játszott Debreceni VSC - Szombathelyi Haladás mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2021. május 16-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)