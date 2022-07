Az infláció a szotyiárusokat is utolérte, az egy kis pohárral mért, frissen pirított és fűszerezett paprikás tökmagért 600 forintot kértek a sarkon, ahogy az ember a Megyeri útra fordult. A távolban már égtek a reflektorok, noha a nap messze nem bukott még a horizont alá. A bejáratoknál és a jegyárus ablakoknál egyaránt kígyóztak a sorok. Azt azonban a rutinos meccsre járók sem tudták volna megmondani, ez most jó jel-e vagy sem. Szűk 30 perccel a kezdés előtt a szép létszámú publikumról éppen úgy árulkodhatott a jelenség, mint a körülményes jegykiadásról és beléptetésről.

Új idény, új remények – és egy új korszak is egyben. Hol máshol, mint Újpesten.

No nem akkora fordulattal, mint előzetesen többen gondolták, vagy – a lelátói beszélgetéseket hallva – remélték.

Nem véletlen, hogy a meccs előtti felvezetést a helyi műsorközlő is úgy kezdte, olyan nyár van a Megyeri útiak mögött, ahol az, ami nem történt meg, legalább olyan fontos, mint ami igen...

De mi is az, ami nem?

Az egész tavasszal rebesgetett tulajdonosváltás füstbe ment: a korábbi közönségkedvenc támadó, Kovács Zoltán vezette üzleti kör végül nem tudta összeszedni a klubban 2011 óta többségi tulajdonnal bíró belga Roderick Duchatelet kivásárlásához szükséges pénzt.

Tudom, hogy a szurkolók most elmondhatatlanul csalódottak, és nekem is ugyanúgy fáj, hogy nem sikerült tető alá hozni a tulajdonosváltást, hiszen nem erre készültünk, nem ezért dolgoztunk keményen az elmúlt hónapokban. Amikor januárban megállapodtunk az Újpest FC megvásárlásáról, még nyoma sem volt a mára kialakult bizonytalan világgazdasági folyamatoknak. Stabil pénzügyi hátteret szerettünk volna a klub mögé tenni, de a váratlan események olyan helyzetet teremtettek, amire nem lehetett felkészülni, és aminek következményeként sajnos most nem tudott megvalósulni a tranzakció