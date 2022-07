Felforgatott Fradi, maródi Puskás, kihagyott büntető, 94. perces döntés

Az előző idény első két helyezettje csapott össze a nyitóforduló záró mérkőzésén, így óriási rangadóra volt kilátás.

Igaz ugyanakkor az is, hogy pont emiatt mindkét csapat a nemzetközi kupaporondon is érdekelt (volt), a Ferencváros nyolc helyen is változtatott a Pozsonyban remek meccsen továbbjutó együttesén, a Puskás Akadémia pedig csütörtök este még az El-ben volt érdekelt.

A Vitória Guimaraes elleni búcsú további negatív hozadéka volt, hogy a felcsútiak közül a csapatkapitány, egyszeres válogatott Szolnoki Roland fél évre kidőlt keresztszalag-szakadás miatt, a 11-szeres válogatott Nagy Zsolt belső oldalszalag-szakadása miatt három hónapra vált harcképtelenné, Luciano Slagveer pedig még az odavágón szenvedett combizomszakadást, ami miatt négy-hat hétig nem játszhat.

Ezek nagyjából rá is nyomták bélyegüket az első félidőre, amelyben finoman szólva sem záporoztak a ziccerek, csupán egy darab kaput eltaláló lövést lehetett feljegyezni – a Puskás Akadémia részéről, gól pedig ebből sem lett.

A fordulást követően három perc alatt mindkét kapu forgott már veszélyben, előbb Pászka Lóránd lőtt az ötös bal sarkáról az oldalhálóba, majd Dibusz Dénes ért le Sabab Zahedi távoli próbálkozására.

Egyórányi játékhoz közeledve Carlos Auzqui csúsztatta mellé Vécsei Bálint beadását, majd Sztanyiszlav Csercseszov szánta el magát hármas cserére, érkezett Botka Endre, Tokmac Nguen és Adama Traoré is, ezzel együtt a Puskás Akadémia került ziccerbe, más kérdés, hogy Mohamed Mezghrani kissé ugyan oldalról, ugyanakkor a kapu közvetlen közeléből nem tudott az üres hálóba passzolni...

A hajrához érve a csereként beálló Skribek Alen lényegesen nehezebb helyzetből másolta le a jobból keresztbe a kapu előtt ellövést, aztán büntetőhöz jutott a Puskás Akadémia!

Artem Favorov állt a labda mögé, a léc alá próbált tüzelni, de Dibusz Dénes nem vetődött el, talán ujjheggyel hozzá is ért a labdához, amely végül a kapufáról kifelé pattant. Jött egy kisebb videózás, hogy a magyar válogatott kapus nem mozdult-e el idő előtt (minimum nagyon közel volt ehhez), de végül maradt érvényben az ítélet: nincs újabb büntető!

A végjátékban Adama Traoré és Rasmus Thelander fejese jelentett még kisebb felfordulást, viszont úgy tűnt, hogy itt ma már nem lesz gól.

A hatperces hosszabbítás azonban csak meghozta az áttörést, a 94. percben Pászka beadása után az egyre jobb formába lendülő, ugyancsak csere Kristoffer Zachariassen fejese már utat talált a hálóba (1–0).

A Puskás még Kiss Tamás megpattanó lövésével próbálkozott, a szögletre Tóth Balázs is felfutott, de a felcsútiaknak ma semmi sem jött össze.

NB I

1. FORDULÓ

Ferencváros–Puskás Akadémia 1–0 (Zachariassen 94.)

KORÁBBAN

Kisvárda–Debrecen 2–2 (Csamaj 50. – 11-esből, Makowski 87., ill. Dzsudzsák 85., Bárány 93.)

Paks–Mol Fehérvár FC 2–0 (Varga B. 41., Windecker 51.)

