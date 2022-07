Az NBA egyik legnagyobb sztárja váltotta az NB II-es Budafokot Szlovéniában

Pelikán elvtárs a „magyar naranccsal” kapcsolatban az örökbecsű A Tanú című klasszikus remekműben már elmondta:

Kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a miénk!

Nos, a topligák és világsztárok árnyékában talán érezhető némi párhuzam az egyszerű sportújságíró és a futballt imádó magyar drukkerek, valamint a hazai bajnokságok között. A nemzeti tizenegy és a Ferencváros közelmúltbéli sikerei ellenére ugyanis a magyar labdarúgás megítélése továbbra is maximum középszerű. Számunkra azonban mindegy, hogy az NB I-ben, a másodosztályban, vagy éppen a megye négyben kell drukkolni a kedvenceknek, a fanatizmusunk határtalan.

Éppen ezért július utolsó hétvégéje valóságos ünnepnek számít, hiszen nemcsak az NBI rajtolt el, hanem a Merkantil Bank Liga is. Amelyben az a Budafok is érdekelt, amely két évvel ezelőtt őszinte és szimpatikus futballjával rengeteg honfitársunk rokonszenvét elnyerte, az előző szezonban viszont kis híján az NB II-ből is kiesett. Még egy hasonló évadot azonban sem Csizmadia Csaba vezetőedző, sem az egyesület nem szeretne átélni. A BMTE szlovéniai edzőtáborban – ahová az Index is betekintést nyert – többek között ez is kiderült.

Csizmadia Csaba: Egyértelműen erősödtünk!

A helyszín a Budapesttől nagyjából öt-hat órányi autózásra fekvő Kanjska Gora. Egy szlovén kisváros az ország északnyugati részén a Felső-Krajna régióban, a Száva Dolinka folyó mellett, gyakorlatilag az osztrák és az olasz határ szomszédságában.

A téli sportok szerelmeseinek ismerősen csenghet a név, hiszen az alpesisí királyai minden évben tiszteletüket teszik itt, a világkupa programjában ugyanis rendre szerepel a nagyjából 1500 lakost számláló település.

Júliusban persze nyoma sincs hónak, a friss hegyi levegő, valamint a hibátlan állapotú futballpályák csábítják az európai forróság elől menekülő, nyári felkészülést végző csapatokat. Mint amilyen a Csizmadia Csaba által immáron másodízben trenírozott Budafok. Az edző az Index kérdésére, miszerint hogyan élte meg az elmúlt évek viszontagságait, őszintén válaszolt.

„Férfiasan bevallom, nehezen... Amikor 2018-ban elkezdtük a közös munkát, érezhető volt, hogy óriási potenciál van a csapatban, a folyamatos fejlődés pedig az NB I-es feljutásban csúcsosodott ki. Az élvonalban a kiesés ellenére talán a vártnál is jobban szerepeltünk, főleg újoncként, csupa magyar játékossal. Az előző szezont a másodosztályban nem velem kezdte az alakulat, így az én szempontomból csonkaév volt, ráadásul idény közben átvenni egy együttes irányítását mindig nehéz feladat. Sajnos az első pár meccsen nem jöttek az eredmények, a téli felkészülésünk sem úgy alakult, ahogyan terveztük és bekerültünk egy negatív spirálba, ahonnan rendkívül bonyolult volt kimászni. A nehézségek ellenére viszont kőkemény munkával kiharcoltuk a bennmaradást, így pozitív szájízzel mehettünk pihenőre, majd az azt követő nyári alapozásra. Az ugyanis egyértelmű, hogy a Budafoknak nem az NB II hátsó régiójában van a helye.”

Mennyire alakult át a játékoskeret a nyáron?

Minőség szempontjából egyértelműen erősödtünk, annak pedig különösen örülök, hogy minden új játékosunk időben csatlakozott a kerethez, így gyakorlatilag a teljes felkészülést végigcsinálták a csapattal. Általában nem ez a jellemző, ez pedig nagy előny lehet majd a számunkra az előttünk álló bajnokságban. Oláh Lóránt sportigazgató és Veszelinov Vlagyimir játékosmegfigyelő nagyszerű munkát végzett, az érkezőknek is köszönhetően tudom, hogy sokkal jobbak leszünk idén, így bizakodó vagyok a rajtot és az egész pontvadászatot illetően.

Milyen célokkal vágnak neki az új idénynek?

Helyezésről inkább nem beszélnék, az sokszor csalóka és becsapós lehet, így a legfontosabb számunkra, hogy a csapat és a játékosok is azt az oldalukat mutassák meg, amire képesek. Akkor újra olyan megítélése lesz a klubnak, mint néhány évvel ezelőtt, ehhez persze elengedhetetlenek a sikerek is.

Telkiben és Szlovéniában is edzőtáborozott a BMTE, amely a fizikai felkészülés mellett gondolom, a csapatösszhang szempontjából is fontos volt.

Így igaz, gyakorlatilag három héten keresztül össze voltunk zárva, ezalatt pedig céltudatosan törekedtünk olyan programokra is, amelyek erősítették a kohéziót. Tartottunk kvízestet, voltunk raftingolni, különböző vicces előadásokat kellett bemutatnia a játékosoknak, mindezeknek köszönhetően nemcsak a pályán belül, hanem azon kívül is nagyobb lett az egység.

Hosszú távon milyen céljai vannak a klubnak? Lát esélyt például arra, hogy újra a magyar élvonalban futballozzon?

Maximalista ember vagyok, így ha elkezdődik egy új bajnokság, minden meccset szeretnék megnyerni. Ez nyilván rendkívül nehéz feladat, ahogyan azt is butaság lenne hangsúlyozni, hogy csakis a feljutásra összpontosítunk. Ettől függetlenül törekedni fogunk a lehető legjobb eredményre, a vezetőségnek köszönhetően szerencsére a körülmények és a lehetőségeink is adottak erre.

És Csizmadia Csaba hogyan látja a jövőjét?

Kevesen mondhatják el magukról, hogy 37 éves korukra akkora tapasztalattal rendelkeznek NB II-es és NB I-es szinten, mint én. Ez egy hatalmas érték a számomra, mindemellett még rengeteg a tanulnivalóm. A közeljövőben fejezem majd be a pro licences edzőképzést, ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy idővel a legmagasabb szinteken is dolgozhassak. Most azonban maximálisan a Budafokra koncentrálok, itt szeretnék fejlődni és tanulni, amely szintén elengedhetetlen a hosszú távú céljaim eléréséhez.

Tischler Patrik, a tökéletes kabala

Ha már a játékosként korábban többek között a Ferencvárost és a Videotont is erősítő, ambiciózus szakember a nyári érkezőket említette: a budafoki klub egyelőre nyolc játékos igazolását jelentette be. Közülük egyértelműen az a Tischler Patrik tűnik a legnagyobb fogásnak, aki 248-szor lépett pályára az NB I-ben és 62 gólt szerzett.

„A Lokinál lejárt a szerződésem és bár egy futballista életében nehéz tervezni, leginkább a családomat helyeztem előtérbe” – árulta el a DVSC-től érkező futballista az Indexnek, majd így folytatta. „A nagyobbik lányom ötéves múlt, jövőre megy iskolába, a kisebbik pedig másfél esztendős és mivel van egy családi házunk Budapesten, a hosszú távú terveinkben mindenképpen a főváros szerepelt. Oláh Lóránt sportigazgató vette fel velem a kapcsolatot, ezt követően Jakab János tiszteletbeli elnökkel és Csizmadia Csaba vezetőedzővel is egyeztettem, a Budafok és az én elképzeléseim pedig eléggé közel álltak egymáshoz, így könnyen megegyeztünk.

Végig azt éreztem, hogy tényleg szeretne megszerezni a klub, ez is fontos szempont volt. Jó játékkal és gólokkal szeretném viszonozni ezt a bizalmat.”

A 31 éves támadó azt is elárulta, bár egy összecsapást leszámítva minden edzőmeccsén döntetlenre végzett a Budafok, messzemenő következtetéseket ebből nem lehet levonni.

„Fáradtabban mozogtunk a mérkőzéseken, de ez a felkészülés közepén, amikor a fizikai terhelésen van a hangsúly, nem meglepő. Az a lényeg, hogy a bajnoki meccseken nyerjünk, akkor senki nem fog emlékezni arra, hogy nyáron milyen eredményeket értünk el.”

A budafokiak már csak amiatt is bizakodóan tekinthetnek a jövőre, mert Tischler eddig három szezont töltött pályafutása során az NB II-ben, és mind az MTK-val, mind a Puskás Akadémiával, mind a DVSC-vel aranyérmet, valamint feljutást ünnepelhetett.

Korai lenne még az élvonalról beszélgetni, főleg, hogy vannak olyan riválisaink, amelyeknél elvárás a feljutás. Ettől függetlenül a keretünk erősségét és az eddigi tapasztalataimat figyelembe véve a tabella első harmadába várom a csapatunkat.

A 31 éves csatár által említett vetélytársak közül a vasárnap rajtoló bajnokság két legnagyobb favoritjának az MTK Budapest, valamint a Diósgyőr tűnik. Ám a Nyíregyházán éppen újonnan épülő stadionjára váró Spartacus, a DAC-ot irányító Világi Oszkár színre lépésével nagy álmokat szövögető Győri ETO, vagy éppen az élvonaltól tavaly búcsúzó Gyirmót mindenképpen beleszólhat a feljutásért vívott küzdelembe.

A budafokiakkal azonban két évvel ezelőtt sem igazán számolt senki, mégis megtréfálták ellenfeleiket. Ráadásul a szeptemberi kosárlabda-Európa-bajnokságra készülő, címvédő szlovén kosárlabda-válogatott – soraiban napjaink egyik legnagyobb sztárjával, Luka Donciccsal – két nappal a BMTE távozása után Kranjska Gorába érkezett edzőtáborozni.

A felkészülés körülményeit és lehetőségeit tehát kimaxolta a XXII. kerületi alakulat, ezek után már csak a pályán kell bizonyítania. Az NB II nyitófordulójában ezt Ajkán teheti meg Csizmadia Csaba együttese.

(Borítókép: Index.hu)