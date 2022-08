Elképesztő várakozás előzte meg Angliában a női labdarúgó-Eb fináléját, a rendező ország válogatottja a korábban már nyolcszoros bajnok Németországgal csapott össze. Azért is megdöbbentő a németek nyolc Eb-címe, mivel mindössze 12 kontinenstornát rendeztek a hölgyeknél a korábbiaknak.

Az álomdöntőnek is kikiáltott angol–német összecsapást a telt házas Wembley Stadionban rendezték meg, egészen pontosan 87 192 néző előtt, aminél többen még sosem tekintettek meg labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjét a helyszínen, akár legyen szó férfi, vagy női labdarúgásról. Anglia azt a férfi- vagy női Eb-n nem látott érdekességet mutatta be, hogy a hatodik meccsére is pont ugyanazt a tizenegyet küldte pályára, így az egész tornán az állandóság mellett érvelt Sarina Wiegman, hogy két vesztes döntő után harmadik kísérletre már meglegyen az elsőség.

A találkozó az angolok fölényével indult, több kapura lövéssel is próbálkoztak a házigazdák, de komolyabb veszélyt egyik próbálkozás sem jelentett a németek kapujára. A fordulás után aztán jött az angol vezetés: Keira Walsh remekül indította a saját térfeléről Ella Toone-t, aki nemkülönben löbbölt át a kifutó német kapus felett. A 80. percben összejött a németek egyenlítése, majd következhetett a hosszabbítás, ahol újra a házigazdák ragadták magukhoz a kezdeményezést. A 111. percben Chloe Kelly addig küzdött a német kapu előtt, amíg be nem talált, és eldöntötte a mérkőzést. Győztes találatán kívül Kelly azzal is osztatlan sikert aratott, hogy mezlevétellel ünnepelte gólját.

A női angol labdarúgó-válogatott történelme első Európa-bajnoki címét hódította el, ami 1966 óta a legkomolyabb angol futballsikert jelenti.

A mérkőzés után a győztes csapat tagjai önkívületi állapotban nyilatkoztak, Beth Mead, a torna gólkirálya csak annyit mondott: sokkos állapotban vagyok!

Nem tudom elhinni. Meg sem tudok most szólalni. A futball néha kihívások elé állít, de mélyről visszatérni a csúcsra a legjobb érzés. Már túl vagyok egy síráson örömömben édesanyámmal és édesapámmal. Elképesztően büszke vagyok erre a csapatra. Szeretem ezt az országot

– mondta Mead a BBC tudósításában.

Az angol válogatott kapitánya, Sarina Wiegman kijelentette: győzelmükkel megváltoztatták a társadalmat.

„Ezek a nők a következő generáció úttörői” – mutatott csapatának tagjaira a szövetségi kapitány.

NŐI EB, DÖNTŐ

Anglia–Németország 2–1 (Toone 62., Kelly 111., ill. Magull 80.) – hosszabbítás után

Wembley, 87 192 néző.

Az eddigi győztesek

8 – Németország 2 – Norvégia 1 – Svédország, Hollandia, Anglia

(Borítókép: Getty Images)