FTC, Újpest, Fehérvár: kéz a kézben az NB I vertmezőnyében

Az új idénnyel új korszak is kezdődött a labdarúgó NB I-ben, hiszen életbe lépett a köztudatban új fiatalszabályként emlegetett támogatási rendszer. Hogy mennyire nem szabályról van szó, jól mutatja: a legjobb esetben klubonként 325 millió forinttal járó pontverseny feltételei nem szerepelnek a versenykiírásban, a Magyar Labdarúgó-szövetség és a csapatok is gazdasági kérdésként, üzleti titokként kezelik a program részleteit. Az első fordulóban lejátszott mérkőzéseket azon szempontok alapján vizsgáltuk, amit ennek ellenére nyilvánosan tudni lehet az anyagi ösztönzőrendszerről.

„A nyártól induló bajnokságban a legizgalmasabb változás, hogy ösztönzési rendszerrel próbáljuk elősegíteni a megfontolt mértékű fiatalítást” – nyilatkozta Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke júniusban a Nemzeti Sport hasábjain. A döntés nem volt előélettől mentes, a sportvezető az elmúlt években többször hangot adott azon véleményének, a klubok többsége visszaél az utóbbi szezonokban elérhetővé vált gazdasági forrásokkal, és rendre „lejárt lemezeket”, olyan viszonylag drága 28-30 év körüli légiósokat szerződtet, akik nívósabb bajnokságokban már megbuktak és csak elveszik a teret a magyar fiatalok elől. 2019-ben az MLSZ éves közgyűlésén egészen odáig ment, hogy kijelentse: „Ezt a hűtlen gazdálkodás kategóriájába sorolnám.

Majdnemhogy büntetőjogi, aki ilyet csinál. Mert nem a saját pénzét költi, tisztelet a kivételnek…”

Akkor a szövetség a keretek létszámának korlátozását vezette be, azzal a kiegészítéssel, hogy a saját utánpótlásból érkező fiatalokkal korlátlanul bővíthető az öltözői létszám. Idén eljött az újabb lépés ideje, visszatért a köznyelvben csak „fiatalszabályként” emlegetett intézmény.

„Azt várjuk el, hogy csapatonként átlagosan négy-öt magyar labdarúgó szerepeltetése mellett legalább egy fiatalt építsenek be.

Ez azt jelenti, hogy két-három tehetséges fiatal legyen a keretben, akik közül a teljes játékidő minimum felében legalább az egyik legyen a pályán. Ez nem nagy elvárás, viszont jelentős előrelépést jelent a fiatalításban. A maximális támogatáshoz elég meccsenként egy félidőn át fiatal magyar játékost szerepeltetni, nem is feltétlenül végig ugyanazt, ha rajtuk kívül is végig van magyar játékos a pályán

– mondta Csányi a sportnapilapban.

Bár a köznyelv és a sportsajtó is szabályként hivatkozik a fiatalok szerepeltetésére, valójában egy ajánlásról, illetve támogatási rendszerről van szó. A 2022–2023-as idény, a szövetség honlapján nyilvánosan elérhető NB I-es kiírásában nem is szerepel ilyen kitétel. Nem véletlenül: a szövetségnél is támogatási, anyagi információként, így pedig üzleti titokként kezelik a programot. A pontos iránymutatást közvetlenül az élvonalbeli futballkluboknak küldték meg, akik hivatalosan szintén nem adhatják ki azt harmadik fél részére.

Amit a részletszabályozásról tudunk, azt Simek Péter volt válogatott labdarúgó, az M4 Sport szakértője osztotta meg a nagyközönséggel még március végén. A Góóól!2 című műsorban akkor elhangzottak szerint egy olyan pontrendszerről van szó, ahol összesen 29 700 pontot kell elérni ahhoz, hogy egy klub lehívhassa a teljes, 325 millió forintos támogatási összeget.

Egy magyar játékperc 1 pontot, egy fiatal magyar játékperc 10 pontot jelent. A 2002-ben és az azután született játékosok számítanak ebbe e korcsoportba. Kisarkítva, ha egy NB I-es csapat 10 külföldivel áll fel, de a kapuban egy fiatal magyar játékos végigvédi a szezon 33 meccsét, akkor pont összejön neki a 29 700 pont



– idézte az m4sport.hu a Fehérvár és az Újpest korábbi szélsőjét. Fontos részletszabály, hogy a megszerzett pontok felét fiatal játékosok szerepeltetésével kell elérni. Konkretizálva, ha 900 perc összejön egy-egy meccsen, úgy, hogy az adott mérkőzésen legalább egy U20-as magyar 45 percig játszott, akkor az idény végén már lehet is a kasszához járulni.



Ezen információk alapján megnéztük, hogy a labdarúgó NB I új idényének első fordulójában melyik csapatban hány magyar, és különösképpen hány, a 2002 utáni korosztályhoz tartozó magyar szerepelt. Azaz első nekifutásra mennyire érvényesültek a Csányi-interjúban megfogalmazott célok.

Íme, első körben mérkőzésenként és csapatonként a pályára küldött magyarok listája, valamint a – Simek által említett metódus alapján – játékperceikkel szerzett pontjaik száma. A táblázatban külön megjelölést kaptak a 2002. január 1-je után születettek, illetve az első fordulóban gyűjtött pontjaik aránya a teljes csapathoz viszonyítva. A fentiekből is fakad, a táblázat nem feltétlenül egyezik az MLSZ és a klubok számításaival, kisebb-nagyobb eltérések pedig az esetleges, nem köztudott kettősállampolgárságból is fakadhatnak, így a rögzített adatok inkább érdekességként, mint kész tényként kezelendő, közelítő értékek.



Honvéd–Zalaegerszeg 0–1 Honvéd pont ZTE pont Zsótér Donát 90 Demjén Patrik 90 Tamás Krisztián 90 Kálnoki Kis Dávid 90 Bocskay Bertalan (U20) 900 Májer Milán 58 Szabó Alex (U20) 880 Tajti Mátyás 90 Kocsis Dominik (U20) 130 Bedi Bence 90 Mocsi Attila 90 Gergényi Bence 90 Szalay Szabolcs (U20) 900 Németh Dániel (U20) 450 Min Gergely 36 Huszti András 32 Összesen 2090 2016 U20-arány 91,30% 66,96%

Kecskemét–Vasas 0–0 Kecskemét pont Vasas pont Varga Bence 90 Jova Levente 90 Sági Milán 40 Szivacski Donát 90 Grünwald Attila 90 Berecz Zsombor 90 Szalai Gábor 90 Hinora Kristóf 84 Szabó Alex 90 Pátkai Máté 57 Vágó Levente 90 Otigba Kenneth 90 Belényesi Csaba 90 Iyinbor Patrick (U20) 900 Tóth Barna 79 Silye Erik 90 Szuhodovszki Soma 79 Cipf Dominik 84 Katona Bálint (U20) 650 Radó András 76 Bánó-Szabó Bence 25 Bobál Gergely 57 Nagy Krisztián 39 Hidi Patrik 33 Szabó Levente 11 Géresi Krisztián 6 Feczesin Róbert 33 Márkvárt Dávid 6 Zimonyi Dávid 14 Összesen 1463 1800 U20-arány 44,42% 50,00%

Újpest FC–Mezőkövesd 1–1 Újpest pont Mezőkövesd pont Banai Dávid 90 Tordai Árpád 90 Csongvai Áron 90 Bobál Dávid 90 Katona Mátyás 87 Nagy Gergő 90 Simon Krisztián 3 Cseke Benjámin 90 Molnár Gábor 45 Cseri Tamás 62 Kállai Kevin (U20) 620 Vajda Sándor 90 Madarász Márk 1 Összesen 270 1178 U20-arány 0 52,63

Kisvárda–DVSC 2–2 Kisvárda pont DVSC pont Czérna Erik (U20) 180 Gróf Dávid 90 Ötvös Bence 65 Dzsudzsák Balázs 90 Lucas 72 Sós Bence 86 Hej Viktor 90 Baranyai Nimród (U20) 900 Hindrich Ottó (U20) 900 Varga József 56 Kundrák Norbert 38 Szécsi Márk 90 Ferenczi János 52 Bárány Donát 34 Bévárdi Zsombor 4 Baráth Péter (U20) 340 Összesen 1307 1780 U20-arány 82,63% 69,66%

Paksi FC–Mol Fehérvár FC 2–0 Paks pont Fehérvár pont Nagy Gergely 90 Kovács Dániel 90 Balogh Balázs 90 Fiola Attila 90 Bőle Lukács 70 Dárdai Pál 74 Haraaszti Zsolt 81 Nego Loic 90 Vas Gábor (U20) 700 Hangya Szilveszter 29 Kádár Tamás 90 Windecker Józseg 85 Varga Barnabás 90 Lenzsér Bence 90 Szabó Bálint 70 Szabó János 90 Sajbán Máté 20 Osváth Attila 20 Gyurkits Gergő (U20) 50 Papp Kristóf 9 Nagy Richárd 20 Összesen 1665 373 U20-arány 45,10% 0

Ferencváros–Puskás Akadémia 1–0 Ferencváros pont PAFC pont Dibusz Dénes 90 Tóth Balázs 90 Vécsei Bálint 90 Kiss Tamás 90 Pászka Lóránd 90 Spandler Csaba 90 Botka Endre 33 Posztorbányi Patrik (U20) 900 Komáromi György (U20) 900 Skribek Alen 27 Összesen 303 2097 U20-arány 0 85,83%

Az előző idényben is az NB I-es mezőnyhöz tartozó klubok közül a Honvéd, a PAFC és a Debrecen és a ZTE hozta magasan a legjobb pontszámot – a megfelelő arány felett is teljesítve. A kispestieknél három (Bocskay, Szabó A. és Kocsis Dominik), a Lokinál kettő (Baranyai N., Baráth P.) olyan játékos lépett pályára, aki 2002. január 1-je után született. A felcsútiaknál Posztorbányi és Komáromi is végigjátszotta az FTC ellen drámai hajrában elvesztett nyitófordulós mérkőzést. Az összes többi klub vagy a 900 pontos átlaghatárt, vagy az U20-as pontarányt, esetleg a kettőt együtt nem tudta elérni.

A teljes mezőnyből a Videoton, az FTC és az Újpest teljesített a legrosszabbul, előbbi négy pályára küldött magyarral 270 pontot gyűjtött, a lila-fehéreknél ráadásul egyetlen percig sem szerepelt 2002-es vagy annál későbbi születésű futballista. A Ferencváros 303 pontot gyűjtött fiatalperc nélkül. 373 pontjára a Mol Fehérvár sem lehet büszke, amelyben szintén nem jutott szóhoz U20-as magyar.

A hat mérkőzésből egy olyan volt, ahol mindkét klub megfelelt az elnöki törekvésnek, rögvest a pénteki nyitómeccs, a Honvéd és a ZTE összecsapása. Emellett még egy találkozó járt közel ugyanehhez, a két újonc, a Kecskemét és a Vasas összecsapása. A KTE-nél az 1463 pont 44 százalékos fiatalaránnyal társult, a Vasas az 1800 megszerzett pontján pont 50 százalékra hozta, köszönhetően Iyinbor Patricknak, aki végigjátszotta a találkozót. Ám a két csapat esetében ez inkább az NB II-es örökségnek, sem mint a mostani ösztönzésnek köszönhető: a másodosztályban ugyanis eddig is fontos támogatási szempont volt, hogy lehetőleg csak magyar, vagy legalább magyar állampolgársággal is rendelkező futballisták jussanak szóhoz. Sőt, a Vasas esetében tudjuk, hogy szponzori-társtulajdonosi kikötés is, hogy csak magyarok alkossák az élvonalba visszajutott piros-kékek keretét.

A Paks önmagát meg nem hazudtolva színmagyar kerettel fogadta a fehérváriakat, a kezdőben a 2003-as Vas Gáborral, és a csereként beállt Gyurkits Gergővel. Az 1635 pont úgy sem tűnik rossz alapnak, hogy a pontarány nem éri még el az 50 százalékot.

A szabályt bejelentésekor többen kritizálták amiatt, hogy tovább növelheti az egyenlőtlenséget az élvonal saját akadémiával rendelkező klubjai, és a csupán tehetségközpontokat fenntartó csapatok között. A jelenlegi mezőnyből a Debrecen, a Ferencváros, a Honvéd, a Kisvárda, a PAFC és a Vasas működtet kiemelt akadémiát. Az első forduló alapján ebben lehet is valami, hiszen a kritériumoknak megfelelni tudó hat csapatból öt is akadémiai egyesület, az egyetlen kivétel a ZTE.

Egy fordulóból persze korai lenne messzemenő következtetéseket levonni, a fenti adatok inkább kiindulási pontnak jók. Mindenesetre érdekes lesz látni, hogy a klubok számai és pontarányai miként változnak majd az első teljes kör, azaz a 11. forduló utánra.

S mennyiben érvényesülnek az új „fiatalszabály” által Csányi Sándor és az MLSZ-elnökség nyíltan megfogalmazott céljai.

FRISSÍTÉS: Cikkünk megjelenése után a Kisvárda jelezte, Hindrich rendelkezik magyar útlevéllel, így a játékpercei is számítanak a támogatási rendszerben, azaz cikkünk első verziójában téves számítás jelent meg, valójában a leggyengébben teljesítő három klub helyett a középmezőnyhöz tartozik és jelen pillanatban maximálisan eleget tesz a céloknak.

