Az észak-londoni klub korábbi játékosa, jelenlegi technikai igazgatója, Edu nem kertelt, és kijelentette: nincs kifogás, trófeákat akar nyerni az Arsenal a következő szezonban. De ugorjunk kicsit vissza az időben, és nézzük meg, hogyan változott a nyáron Anglia egyik legpatinásabb klubjának a kerete, és miért célzott meg a vezetőség ilyen komoly célokat, miközben hosszú évek óta a legjobb négy mezőnyébe sem tudta beverekedni magát az Arsenal.

Finoman szólva sem történelme legfényesebb korszakát éli a csapat, miután a korábbiaknak 19 éven keresztül stabil Bajnokok Ligája-résztvevő volt, de a 2016–2017-es szezon óta egyszer sem kvalifikált a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára, sőt a tavalyi évben egyik európai kupasorozatban sem indulhatott el.

Ennek ellenére több mint ígéretesen alakult az Arsenal felkészülési időszaka, és olyan sztárigazolásokat szerződtetek az „ágyúsok”, amiknek köszönhetően rögtön az egyik legizgalmasabb csapattá váltak a mezőnyben. Természetesen ehhez kellett az is, hogy a PL-klubok közül az Arsenal költse a nyáron a legtöbb pénzt – nagyjából 120 millió fontot költöttek új játékosokra –, de vitathatatlan, hogy a gárdával sokkal komolyabban kell számolni idén, mint amihez hozzászokhatott az angol élvonalbeli futball mezőnye az elmúlt években. Lássuk, miért!

Annak ellenére, hogy csalódással ért véget a szezon Mikel Artea csapatának, miután a szezon hajrájában bukta el a negyedik, Bajnokok Ligája-indulást érő helyet, legalább ugyanakkora várakozással tekint az új szezon rajtjára a tökéletes felkészülési időszakot követően.

Az Arsenal a nyári edzőmeccsei közül hétből hatot megnyert, többek között a városi rivális Chelsea-t néggyel, a sevillát hat góllal győzte le.

Közhely a futballban, hogy a felkészülési mérkőzésekből sok dolgot nem lehet levonni, ami többé kevésbe igaz, de vitathatatlan, hogy amit az Arsenaltól és az új igazolásaiktól láttunk, az több mint ígéretes.

A tavalyi szezonban is már számos olyan fiatal játékos futballozott az „ágyúsok” mezében, akik az európai labdarúgás következő klasszisai lehetnek, de az új érkezőkkel egy olyan csapat alakulhat ki, amely különleges dolgokra hivatott. Az átigazolási időszakban öt játékos érkezett a Emirates Stadionba, akik a következő szezontól kulcsfigurái lehetnek a csapatnak.

Elsősorban a legtöbb remény Gabriel Jesus leigazolása mögött fogalmazódott meg, amit a brazil támadó már az edzőmeccseken elkezdett megszolgálni. Borsos ára volt a bajnoki címvédő Manchester Citytől érkező támadónak, 52 milliónál is többet fizettek érte, de már most elkezdte törleszteni vételárát, és nagyon úgy tűnik, kiválóan illeszkedik az ágyúsok keretéhez. Elég csak annyit említeni, hogy már hét gólt vágott Arsenal-mezben. Gyorsaságával és hatékony helyzetkihasználásával személyében egy megbízható igazi kilences középcsatárra talált az Arsenal, aminek hiányában igencsak szűkölködött az elmúlt időszakban, főleg Pierre-Emerick Aubameyang távozása után.

Félelmetes támadóhármast formálhat Jesus a két szélen Gabriel Martinellivel és Bukayo Sakával kiegészülve.

Előbbi brazil játékos piaci értéke 21 éves kora ellenére már a 40 millió eurót is elérte, és leginkább a bal szélen érzi magát komfortosan, míg az angol válogatott Saka szintén gyorsaságával és technikai adottságaival kifejezetten veszélyes támadójátékot képvisel a pálya jobb oldalán. Továbbá a Sao Paulo csapatától a szintén brazil, mindössze 19 éves szélsőt, Marquinhost is elhozták, három és fél millió euróért cserébe. És akkor még nem is említettük azt a Nicolas Pépét, akit még annak idején 80 millió euróért hoztak el Lille-ből, de már a kezdőcsapatba is nehézkesen fér be.

A középpályára is bivalyerős játékos érkezett Fábio Vieira személyében. A portugál élvonalbeli Portótól érkező 22 éves középpályás 35 millió euróba került, de kiváló üzletnek tűnik megvétele, mivel fiatal kora és a benne rejlő hatalmas potenciál hosszú évekig orvosolhatja az „ágyúsok” középpályás gondjait. A ballábas korosztályos válogatott portugál játékos portói nevelés, és támadó szellemben futballozik, ezért is a preferált pozíciója a támadó középpályás. Emellett Vieira kiváló irányító, szereti, ha nála van a labda, előszeretettel szervezi a játékot, tűpontos hosszú passzaival pedig számtalan alkalommal képes helyzetbe hozni támadótársait. A tavalyi idényben a portugál élvonalban meccsenként átlagosan másfél kulcspasszt osztott ki, míg 27 mérkőzés alatt hat gól és 14 assziszt szerepelt a neve mellett.

Vieira kiváló kiegészítés lehet az eddigiekben a Martin Ödegaard, Emile Smith-Rowe, Granit Xhaka fémjelezte középpályára, mivel így a pálya középső harmadában a kreativitás, a gyorsaság és az erős fizikai adottságok is jelen lennének. Ebből is kaptunk már ízelítőt az előszezonban, az előbb említett, Chelsea elleni kiütéses győzelem alkalmával Ödegaard gyönyörű mozdulattal szerzett gólt, Xhaka pedig kiváló ütemben ugratta ki Jesust gólját megelőzően.

Igazi show-t tett le az asztalra az Arsenal amerikai túrája alatt, amit Mike Arteta vezetőedző is elégedetten értékelt.

Amennyire csak lehetséges, egy élvezhető és látványos játékot szerettünk volna játszani, ami szerencsére sikerült. Az összes meccsen kiválóan játszottunk, jól éreztük magunkat, remélem, ezt a formánkat a tétmérkőzésekre is át tudjuk menteni

– értékelt Arteta az amerikai sajtónak, miután az Arsenal megnyerte a Florida Kupa trófeát.

Az észak-londoniak védelme is hibátlanul működött, köszönhetően többek között Olekszandr Zincsenkónak, akiért úgyszintén 35 millió eurót fizettek a nyáron. Az ukrán balhátvéd a Manchester Citytől érkezett, de nem kizárólag a hátsó szekcióban vethető be, megbízható a középpályán is, és a gyorsaságából adódóan a pálya bal szélén is játszott már feljebb, támadóbb szerepkörben.

Zincsenko rendkívül technikás játékos, erőssége a passzolás és a gólhelyzetek kialakítása, így egy sokoldalú és kreatív játékossal erősödtek a londoniak.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült leigazolnunk Zincsenkót, mivel már régóta a célpontjaink között szerepelt. Ő egy olyan játékos, akinek megvan a játékstílusa és készsége ahhoz, hogy minőségi javulást hozzon a játékunkba. Arteta már korábban is dolgozott vele a Citynél, így rendkívül jól ismerik egymást, ez is meg fogja könnyíteni a közös munkát. Nem kizárólag a képességei miatt hoztuk el, hanem a személyisége miatt is. Zincsenkónak olyan személyisége van, amire szükség van az öltözőben

– nyilatkozta Edu legújabb szerzeményükről a SkySportsnak.

A technikai igazgató hozzátette, annak ellenére hogy a következő szezonban nem indulnak a Bajnokok Ligájában, valami egészen különleges dolgot építenek Észak-Londonban, ami sok játékos számára vonzó célponttá teszi az Arsenalt. Ezért is gondolja úgy, hogy a már korábbi 120 millió font kiadástól függetlenül újabb igazolások várhatók, mivel egy a céljuk:

trófeákat nyerni.

A hírek szerint a következő igazolás a Leicester City régóta áhított középpályása, Youri Tielemans lehet, azonban még a hivatalos bejelentésre várni kell. Egy dolog biztos, régóta nem épült olyan különleges, izgalmas és sokoldalú csapat az Arsenalnál, mint idén nyáron, így joggal tették magasra a lécet, és nekünk, szurkolóknak is érdemes lesz követni az ágyúsok mérkőzéseit, mivel több mint ígéretes ez a csapat.

A Premier League 2022–2023-as idénye augusztus 5-én kezdődik.

(Borítókép: Getty Images)