Két góllal mutatkozott be Haaland a Premier League-ben

Bő fél óra kellett ahhoz, hogy Erling Haaland betaláljon a Premier League-ben is. A Borussia Dortmundból, a német élvonalbeli bajnokságból igazolt norvég sztárcsatár a 35. percben büntetőt harcolt ki, melyet értékesített is. A West Hamet még az ág is húzta, hiszen a büntetőt Haaland a francia Alphonse Areola ellen hozta össze, aki a West Ham második számú kapusa. Eredetileg az első számú kapus, Łukasz Fabiański kezdett, de őt a 29. percben egy ütközés következtében le kellett cserélni.

A második félidőben egy remek kiugratásból, Kevin De Bruyne indításából tudott Haaland a hálóba lőni, így állította be a 0–2-es végeredményt. A West Ham mindössze egy kaput eltaláló lövést tudott összehozni a mérkőzés során, de a City is csak kettőt – igaz, mindkettőt gólra váltotta a csapat.

Premier League, 1. forduló:

West Ham United–Manchester City 0–2 (0–1)

korábban:

Leicester City–Brentford 2–2 (1–0)

Manchester United–Brighton 1–2 (0–2)

szombaton játszották:

Everton–Chelsea 0–1 (0-1)

Tottenham Hotspur–Southampton 4–1 (2–1)

Bournemouth–Aston Villa 2–0 (1-0)

Leeds United–Wolverhampton Wanderers 2–1 (1–1)

Newcastle United–Nottingham Forest 2–0 (0–0)

Fulham–Liverpool FC 2–2 (1–0)

pénteken játszották:

Crystal Palace–Arsenal 0–2 (0–1)

(Borítókép: Erling Haaland a West Ham United elleni mérkőzésen. Fotó: James Gill – Danehouse/Getty Images)