A Barca vezetése szerint bűncselekmény Frenkie de Jong korábbi szerződése

Frenkie de Jong 2019 nyarán érkezett az FC Barcelonához, ahol hamar alapember vált belőle. A holland válogatott középpályás csapata egyik legjobbja, több edző irányítása alatt is jól teljesített, kivívta magának az akkori vezetés bizalmát. Ezért 2020 októberében szerződést hosszabbított vele a csapat, amely 2026-ig szól, és jelentősen megemelték a fizetését is. Nem telt bele egy hónap, és a klubelnöknek, Josep Bartomeunak le kellett mondania, mert a klubtagok megszavazták ellene a bizalmatlansági indítványt. Hogy miért?

Josep Bartomeu és bandája két kézzel szórta a pénzt a klub élén, beleértve a játékosok eladását és vásárlását, az irreálisan magas fizetéseket – és a koronavírus-járvány okozta anyagi kiesések sem segítettek a csapaton –, így Bartomeu vezetésével nagyjából egymilliárd fontos tartozást halmozott fel a Barca. Ezért is érkezett a klubhoz a jelenlegi elnök, Joan Laporta, hogy megoldja a problémákat. Ám hiába vezeti több mint másfél éve a csapatot, még mindig előbukkan egy-két csontváz a szekrény mélyéről.

Az Athletic szerint így történt ez Frenkie de Jong szerződésével is. A 2020 októberében hosszabbított kontraktusba foglalt fizetés Laportáék szerint irreálisan magas, a jelenlegi legmagasabb. Ezért a Barcelona vezetése állítólag július közepén közölte De Jonggal, hogy érvényteleníteni szeretné a 2026-ig aláírt szerződését, és a 2019-ben, az érkezésekor megkötötthöz szeretne visszatérni.

Laportáék szerint ugyanis az előző vezetés által kötött szerződésbe foglaltak bűncselekménynek minősülnek, ezért a klub vezetése jogi lépéseket is belengetett.

Az Athletic úgy tudja, hogy kettőn áll a vásár, és a szabálytalan szerződéshosszabbításban nemcsak Bartomeuék, hanem De Jong és képviselői is benne lehetnek.

Mindeközben a Manchester United bejelentkezett a holland középpályásért, az ajánlatot pedig a Barcelona el is fogadta, hogy ezzel is rábírja a távozásra a De Jongot. Ebből azonban azóta sem sült ki semmi, vasárnap a holland válogatott játékos egy félidőt játszott a mexikói Pumas ellen, ahol egy góllal is kivette a részét a 6–0-s sikerből.

(Borítókép: Frenkie de Jong a Pumas elleni meccsen. Fotó: Ecic Alonso / Getty Images)