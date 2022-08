Megjárta a poklot, vörös ördögként született újjá

Mindössze 14 hónappal a pályán bekövetkezett szívmegállása után tétmeccsen is bemutatkozott a Manchester United szerelésében Christian Eriksen. A dán klasszis a Brighton elleni mérkőzés végeredményével nem lehetett elégedett, a játéka viszont a brit szakértők többségét így is meggyőzte. Felesleges kockázat vagy az elmúlt évek legjobb üzlete volt a 30 éves karmester megszerzése az Old Traffordon?

Sokk a Parken Stadionban

2021. június 12.

Talán csak pillanatok választottak el minket attól, hogy a futball legsötétebb napjai közé kerüljön a dátum.

A Dánia–Finnország Európa-bajnoki csoportmérkőzés 43. percében Christian Eriksen összeesett a pályán. A Parken Stadionban összegyűlt majd 15 ezer ember többsége lélegzet-visszafojtva figyelte a történteket, néhányan könnyek között törtek ki, mások pedig a kezükbe temették az arcukat. Joachim Maehle és a csapatkapitány, Simon Kjaer eszméltek elsőként, ott termettek az arccal előrebukott, majd eszméletlenül elterült Eriksen mellett, egyikük kihúzta a középpályás nyelvét, nehogy lenyelje azt, majd a pályára rohanó egészségügyi személyzet megérkeztéig igyekeztek stabilan tartani őt.

Szinte megállt az idő. A drámai pillanatok tizenkét percig nyúltak a pályán, a televízió előtt pedig inkább tűnt óráknak, mire elkezdtek szállingózni a megnyugtató hírek, az erőt adó, kissé pixeles, túlnagyított képek.

A társak háttal a történéseknek, szintén könnyes arccal állták körbe a karmestert és az életéért küzdő orvosokat, ezzel takarva őket a kíváncsi szemek, no meg a kamerák elől. Persze minden információt nem tudtak elzárni. Csakhamar kiderült, Eriksent ott, a Parken hűvös gyepén újra kellett éleszteni, miután összeomlott a keringése és megállt a szíve. A kapkodva kifeszített fehér lepel mögül majd negyedóra elteltével, immár hordágyra helyezve, az arcán orvosi maszkkal, de az égi gondviselésnek köszönhetően nyitott szemekkel, sőt egyes leírások szerint a „minden rendben” egyetemes üzenetét magában hordó, felemelt hüvelykujjal vitték a mentőkocsihoz, majd onnan tovább, a legközelebbi kórházba.

Big shout to Finland and their fans this tournament. Threw flags to help shield Christian Eriksen, chanted his name and although they were underdogs, played their hearts out. #FINBEL #fin pic.twitter.com/3v3Qn1zRQ2 — Sam Michael (@SamMichaelUK) June 21, 2021

„Christiant éppen csak elkerülte a halál” – kürtölte világgá a helyi Ekstra Bladet óriási betűkkel másnapi címlapján. „Eriksen-sokk: rettegés élő adásban” – írta a La Gazzetta dello Sport, amely a világsajtó többi lapjához képest is kiemeltebben foglalkozott a drámával, hiszen Eriksen néhány nappal korábban az Internazionale játékosaként még önfeledten ünnepelte a Serie A megnyerését. „Csoda a pályán, csapattársa mentette meg a volt Spurs-játkos életét” – reagált a sokkból felocsúdva a brit tabloid, a Daily Star.

A mérkőzés jó 30 perccel később folytatódott, az Eriksen kiválásáig sokkal jobban futballozó dánok végül 1–0-ra kikaptak a finnektől. Sokan vitatták, volt-e értelme egyáltalán befejezni a meccset, de az Európa-bajnokság gigantikus gépezetének forognia kellett tovább. A szervezők és a csapatok pedig később elárulták, a kórházba szállítása után Eriksen maga üzent a társaknak, miatta már ne aggódjanak, játsszanak bátran.

Nem sokkal később a Dán Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy Eriksent hamarosan megműtik, és egy beültethető defibrillátort (ICD) kap. Az eszköz egyfajta pacemaker, ami akkor reagál, ha a szívnek úgynevezett kamrai fibrillációja van. Nem egyedi eset ez a mai labdarúgásban, a Manchester United korábbi, az AJax jelenlegi holland válogatott védője, Dailey Blind immáron két éve hasonló – de nem ugyanilyen – készülékkel futballozik.

Gondolatok a visszatérésről

Eriksen néhány nappal a műtét után – még az Eb alatt – meglátogatta a remekelő társak edzőtáborát, és személyesen is köszönetet mondott az óriási lélekjelenlétről tanúbizonyságot tett Kjaernek, valamint a rutinos kapusnak, Kasper Schmeichelnek.

Ezt követően eltűnt a szemek elől, és otthonában lábadozott tovább. Decemberig interjút sem adott senkinek. Amikor viszont újra megjelent a képernyőn, olyat mondott, amit sokan elhinni sem mertek: „Folytatni akarom!” – jelentette ki a dán közszolgálati csatorna, a DR1 riporterének.

„Ezért is döntöttem úgy, hogy eljött ennek az interjúnak az ideje. Tudom, mennyire szerencsés vagyok, hogy itt lehetek és megköszönhetem mindazok segítségét és könnyeit, akik aggódtak értem, akik a stadionban vagy épp otthon, a tévékészülékek előtt szorítottak, hogy minden rendben legyen.”

Az a helyzet, hogy a futball szerelmese vagyok, és ez már mindig így is lesz. Az orvosok szerint alkalmas vagyok a visszatérésre, egyeztettem a kedvesemmel, a szüleimmel, és az egész család támogat. Más lenne a helyzet, ha bármelyikük is azt kérte volna, vonuljak vissza. De úgy gondolják, ahogy én is, ha nincs panaszom, ha az orvosok szerint rendben vagyok, ha tudok gond nélkül futni, és tudnék gond nélkül játszani, akkor játszanom is kell.

„Helyreállt a bizalom, tudják, ha elengednek edzésre, onnan gond nélkül vissza is fogok jönni. Nincs min aggódniuk, biztonságban vagyok. Biztonsággal visszatérhetek az élsporthoz. Ott akarok lenni Katarban. Minden gondolatom a világbajnokság körül forog. Ez a célom, ez az álmom. Hogy tényleg beválogatnak-e, az egy másik kérdés. Tudom, még hosszú út vár rám, ám be akarom bizonyítani, hogy képes vagyok elérni újra ugyanazt a szintet, ahol június 12-e előtt tartottam” – tekintett előre.

Bár akadtak kétkedők, Eriksen tántoríthatatlan volt, és csakhamar megoldódott a már eleve formálisnak tűnő probléma: klubja, az Inter mindössze másfél évvel a megkötése után felbontotta a dán középpályás 2025 nyaráig szóló megállapodását. Az olaszoknak nem is volt más választásuk, a helyi szövetség (FIGC) szabályai ugyanis nem tették volna lehetővé a játékos visszatérését, az pedig erkölcsileg több mint megkérdőjelezhető, a szurkolók előtt egyenesen vállalhatatlan lépés lett volna, ha az anno 24,5 millió euróért megvásárolt játékjogért piaci árat kér a Steven Csang-féle klubvezetés.

Brentfordban másodpercek alatt felvette a ritmust

Eriksen előbb az Ajax Amsterdamnál kapott edzéslehetőséget, majd jött a hír, hamarosan az angol élvonalban, a Premier League-ben kaphat esélyt. Thomas Frank, a Brentford menedzsere anno a dán utánpótlás-válogatottaknál edzette a később világklasszissá vált játékost.

Segíteni szeretnénk neki, és hisszük, hogy ő is nagy segítségünkre lehet majd. Nehéz megmondani, mikorra nyerheti vissza a formáját, de önmagában a tény, hogy itt van velünk, már óriási dolog. Vezéregyéniség, aki az öltözőre ugyanolyan nagy hatással lehet, akár a pályán.

Frank szavai a vártnál is gyorsabban nyertek igazolást. A londoni klub a téli átigazolási időszak utolsó napján jelentette be, hogy megállapodott Eriksennel, majd a középpályás pont a 30. születésnapján, február 14-én vissza is tért a pályára, a Southend United ellen 60 percet futballozott, és rögvest gólpasszal jelentkezett. A PL-ben két héttel később, február 26-án jött el a nagy pillanata. A Newcastle United ellen végül 2–0-ra elbukott bajnoki 52. percében vastaps kíséretében küldte pályára Frank.

Christian Eriksen comes on for Brentford, fair play to the #NUFC fans for a standing ovation all round the stadium. COYB #BrentfordFC pic.twitter.com/kG5S5pdrVI — Beesotted Brentford (@Beesotted) February 26, 2022

Az eredmény nem az igazi, de így is őszintén boldog vagyok, hogy újra itt állhatok – állt a kamerák elé láthatóan meghatódva. – Nincsenek is szavak arra, milyen újra itt lenni mindazok után, amiken keresztülmentem. Csodálatos? Nem kifejezés! Minden nap különleges, mióta megérkeztem a Brentfordhoz. Mindenki mindent elkövetett azért, hogy a lehető leghamarabb beilleszkedjek, hogy semmire ne legyen gondom. Hálás vagyok azért, amit a közönségtől kaptam, hogy láthatom, mennyire örülnek a körülöttem lévők a visszatérésemnek, és hálás vagyok mindezért a segítségért, amit az elmúlt hónapokban kaptam az emberektől.

Egy héttel később már kezdő volt, a Norwich elleni meccs pedig újabb megható pillanatokat hozott.

Brandon Williams reaction before and after he realized the player pulling his jersey was Eriksen. *pic.twitter.com/so6GxQoUbh — Gloria * (@GloriaFootball) March 5, 2022

A kanárikhoz Manchesterből kölcsönadott Brandon Williams talán már akkor sejtett valamit a jövőről:

Nem gondolkodtam, az egész ösztönösen jött. Azt éreztem, lerántanak hátulról, és ezért dühös lettem, meg akartam ragadni, aki tette. De aztán megláttam, hogy Eriksen volt az, eszembe jutott, mi mindenen mehetett keresztül, és azt éreztem, talán jólesne neki egy ölelés

– magyarázta az ifjú bekk, miután a közösségi oldalakon is nagyot futott a fentebb látható videó.

Eriksen tavasszal tizenegy bajnokin szerepelt, 938 percet töltött játékban, és egy gól mellett négy gólpasszig jutott piros-fehérben. Hogy micsoda tekintélye lehetett az öltözőben, jól mutatja, már az első meccsétől kezdve ő végezhette el a pontrúgások többségét.

A csapatjátékban betöltött szerepéről sokat elmond, a meccsanalitikával foglalkozó WhoScored?-nál két találkozón is ő lett a Brentford legjobbja. Meccsenként 2,2 nagy helyzetet alakított ki a passzaival, míg csapata átlagos xG-je (a kialakított helyzetek minősége alapján várható góljainak száma) 0.29-cel volt magasabb azokon a találkozókon, amelyeken szerepet vállalt. Frank együttese a tizenegyből hétmeccset megnyert, egyet adott döntetlenre, és hármat vesztett el, azaz a lehetséges pontok 67 százalékát begyűjtötte. Ezzel szemben a dán megszerzése előtti utolsó 11 bajnokijából kettőt tudott behúzni, és a pontok húsz százalékát szerezte meg, rövid időre a kiesés szele is meglegyintette.

Nem csoda, hogy a klubnál mindenki abban bízott, sikerül érvényesíteni a szerződésbe foglalt egyéves opciót, és az időközben a válogatottba is visszatért karmester Brentford-játékosként készül majd fel a vágyott katari vb-re is.

Nem így lett.

Erik ten Hag és a meggyőzés ereje

Júniusban jártunk, Eriksen a jól megérdemelt szabadságát töltötte, amikor megcsörrent a játékos ügynökének telefonja: a Manchester United szeretné szerződtetni őt. A The Athletic beszámolója szerint ennyi még nem lett volna elég, a középpályás komolyan fontolgatta, hogy marad Brentfordban. Aztán viszont Eriksen telefonjára is befutott egy hívás: az MU néhány héttel korábban kinevezett menedzsere, Erik ten Hag volt a vonal túlfelén. Az a Ten Hag, aki a brentfordi edzőhöz, Thomas Frankhoz hasonlóan szintén jó tíz éve ismeri Eriksent, és alig fél éve, az Ajax vezetőedzőjeként gondolkodás nélkül mondott igent a középpályás edzéslehetőséggel kapcsolatos kérésére.

Eriksen anno többször is szerepelt a United edzőinek kívánságlistáján. Sajtóhírek szerint egy másik holland, az Old Traffordon 2014 és 2016 nyara közt dirigáló Louis van Gaal járt a megszerzéséhez legközelebb, a Tottenham az utolsó pillanatokban mondott nemet a 70–80 millió fontos, anno új angol rekorddal kecsegtető üzletre. Váratlan sorsfordulat, hogy a futballpoklot megjárva, eszméletvesztése után egy évvel mégis „vörös ördög” lett.

„Sir Alex óta minden MU-menedzserrel beszélgettem, így volt Van Gaallal, José Mourinhóval és Ole Gunnar Solskjearral is, de valahogy a megállapodás pillanata sosem jött el – mondta Eriksen, miután bejelentették a szerződtetését az Old Traffordon. – Hosszú és szép éveket töltöttem a Spursnél, és amikor ott lejárt az időm, azt éreztem, új dolgokra vágyom, valami mást szeretnék kipróbálni a Premier League után. Így kerültem az Interhez, ahol szintén nagyszerű dolgokban volt részem. Nem hittem, hogy visszatérek Angliába, azt pedig főleg nem, hogy lehetnék még valaha a United játékosa. Aztán jött az Eb, és történt az, ami… Az egész karrierem új útra terelődött. Az, hogy most itt lehetek, teljesen valószerűtlen, elképzelhetetlennek tűnt egy évvel ezelőtt, hogy ilyen kalandokban legyen még részem.

„Erik személye rengeteget nyomott a latba. Azt gondolom, a stílusom jól illik ahhoz, ahogyan ő látja a futballt. Olyan szellemiséget képvisel, mint ami anno az Ajaxnál is körbevett és segítette a fejlődésemet” – mondta arról, miért választotta épp most az MU-t.

S hogy Manchesterben miért választották épp most Eriksent?

„Csak a dolgok egyik fele, hogy kiválóan ismeri az angol futballt, és olyan, merőben eltérő futballkultúrákban is bizonyítani tudott, mint az olasz és a holland. A másik, talán ennél is meghatározóbb rész a személyisége" – magyarázta a manchesteri klubtévének Ten Hag.

„Zseniális játékos, akit élmény lesz a lelátóról figyelni, és olyan ember, akit élmény lesz az öltözőben tudni. Mindent elárul a képességeiről, az állapotáról a tény, hogy itt van velünk. Nem csak egyszerűen meg akartuk erősíteni a csapat keretét, hanem tényleg, a lehető legtöbb szempont alapján megfelelő játékosokat szerződtetni a nyáron. Chris rengeteget mozog, kreatív, mindig ott van a pályán, ahol lennie kell. És mindig a legtöbbet hozza ki az előtte játszó csatárokból” – jellemezte az Eriksenben rejlő potenciált hasonló szavakkal, mint néhány hónappal korábban Thomas Frank tette Brentfordban.

„Önellentmondásnak tűnhet egy ingyen megszerzett játékost a legizgalmasabb igazolásnak nevezni, Christian Eriksen megszerzése mégis ez az eset – jelentette ki idénybeharangozójában a The Athletic szakírója, Laurie Whitwell. – Személyében egy igazán technikás játékos érkezett a Unitedhoz, aki képes lehet teljesen megváltoztatni a csapat dinamikáját. Precíz a pontrúgásoknál, ebben pedig az MU-nak mindenképpen előrébb kell lépnie tavalyhoz képest. Egyúttal olyan játékos, aki tökéletesen ismeri az Ajax-módit, érti azt, mit is vár egy középpályástól Erik ten Hag.”

„Az előző idény végén a Brentford utolsó tizenegy meccséből tizet is végigjátszott, ez jelzi, hogy a fizikuma még mindig a régi. Bár az még jó kérdés lehet, miként boldogul a United hétközi európai kupameccseivel, a 14 hónappal ezelőtti szívmegállása utáni felépülése és visszatérése már most rendkívülinek hat. Ha Eriksen sikeres lenne az MU-val, az több lenne, mint felemelő történet” – írta a brit újságíró.

Az álmok színpadán

2022. augusztus 7.

Whitwell pontrúgásokkal kapcsolatos megjegyzése már a Brighton elleni idénynyitón igazolást nyert: a szögletek és a szabadrúgások elvégzésére is Eriksen volt Ten Hag kijelölt embere, azzal együtt is, hogy a kezdőcsapatban ott volt a nem épp rossz rúgótechnikájáról híres Bruno Fernandes, Marcus Rashford és Jadon Sancho hármasa, később pedig Cristiano Ronaldo is beszállt a kispadról.

Bár a végeredményben sok öröme nem lehetett – a United meglepetésre 2–1-re kikapott az előző idényt a 9. helyen zárt ellenféltől –, saját teljesítménye több mint biztató volt. A BBC adatelemzője, Dave Statman az MU legjobb játékosának nevezte a meccs után. A dánnál többször csak a két középhátvéd, Harry Maguire és Lisandro Martínez ért többször labdába (79), csak Diogo Dalot vállalt szerepet több, lövéssel vagy fejessel befejezett akcióban (5), miközben Fenandessel holtversenyben készítette elő közvetlenül a legtöbb lövést (3), és Rasforddal egyetemben a legtöbb gólszerzési kísérlet is (3).

A passzpontossága nem volt kiemelkedő (67,6 százalék), ám ebben az is szerepet játszott, hogy Maguire és Martínez mellett arányaiban ő próbálkozott meg a legtöbb közép-hosszú passzal, indítással. Nem véletlen, hogy a legtöbbször ő passzolta fel sikeresen a támadóharmadba a labdát (9), hogy nála csak Fernandes játszotta meg többször pontosan a tizenhatoson belül helyezkedő csapattársak bármelyikét (3), és hogy ő adta a legtöbb kulcspasszt is (5).

Eriksen mutatói a második félidőben jelentősen javultak, ami azon is múlt, hogy az első 30-35 perccel ellentétben, amikor időről időre középcsatárként bukkant fel a támadóharmadban, a szünet után már jóval mélyebben, a középpálya tengelyében kapott szerepet.

Ten Hag a mérkőzést követően elárulta, előbbi kényszerszülte döntés volt, a felkészülést csaknem teljesen kihagyó Cristiano Ronaldo ugyanis még nem áll készen arra, hogy 90 percet végigfutballozzon, a keret másik középső támadója, Anthony Martial pedig maródi. Ez azonban nem jelenti azt, hogy akár a portugál, akár a francia Eriksen helyét vehette volna el a kezdőben: sokkal valószínűbb, hogy a Rahford, Sancho, Fernandes hármas valamelyike került volna a kispadra. Ezzel együtt pedig a dán karmesterként a „tízes pozícióban” futballozhatta volna végig nemcsak a második félidőt, hanem a találkozó egészét is.

A Sky szakértőjeként dolgozó Sue Smith a meccs utáni elemzésben odáig ment, Eriksen első félidőre meghatározott, rosszul kitalált szerepköre vezetett Ten Hag vesztes debütálásához az Old Traffordon.

Ezzel értett egyet a csapat korábbi kapitánya, a szókimondó nyilatkozatairól ismert Roy Keane is. „Nem várhattuk, hogy egyik pillanatról a másikra visszakapjuk az angol foci csúcsán álló Unitedot. Majd meglátjuk, hétről hétre sikerül-e ezt összehozni. Klasszikus csatár nélkül igazi hazárdjátékra kényszerült a csapat, Eriksen a második félidőre került a helyére, de ez önmagában kevés volt és későn is jött.”

Elsőre nem ment, de mindez nem jelenti azt, hogy Eriksen ne tehetne idővel csodát az „Álmok Színpadaként” emlegetett Old Traffordon. A bajnoki címet legutóbb tíz éve, a 2012–2013-as idényben elhódító csapatnál 2025 nyaráig szóló szerződést írt alá.

Egy PL-serleg az MU-val aligha nagyobb kihívás, mint a Parken Stadionban történtekből visszakapaszkodnia volt.

(Borítókép: Christian Eriksen tapsolja az Old Trafford közönségét a Brighton elleni Premier League-bajnokin. Fotó: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)