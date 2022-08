A Manchester Unitedban korábban 157 tétmeccsen szerepelt Javier Hernández felajánlotta a segítségét a klubnak, és egy interjúban kijelentette, ha az Old Traffordon igényt tartanának a szolgálataira, ingyen is játszana, enyhítendő a klub csatárgondjait. Az MU keretében jelenleg két klasszikus kilences szerepel, Anthony Martial sérült, Cristiano Ronaldo pedig személyes okokra hivatkozva csaknem a teljes felkészülési időszakot kihagyta, így nincs olyan állapotban, hogy 90 percet tudna futballozni.

„Ha szükségük lenne rám, örömmel mondanék igent a Unitednak. Ingyen is hajlandó lennék játszani” – mondta a ma már 34 esztendős Javier Hernández, becenevén „Chicharito”, azaz a „Borsócska”.

A mexikói csatár jelenleg az amerikai élvonalban, az MLS-ben szerepel, a Los Angeles Galaxy színeiben 57 tétmeccsen 29 gólt lőtt az előző három idényben. Manchesterben 2010 és 2015 között futballozott, 59 találatig jutott a 157 tétmérkőzésen.

Az MU az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2022–2023-as kiírását 2–1-es vereséggel kezdte a Brighton ellen. A brit szakírók többsége szerint a vereség fő oka egyértelműen az volt, hogy a nyáron megszerzett Christian Eriksent kellett kényszerűségből középcsatárként szerepeltetni. A dán játékos a második félidőben az MU középpályáján sokkal jobb teljesítményt tudott nyújtani, az egész csapat játéka feljavult ekkorra, de a fordítás így sem jött össze. A csapat menedzsere, Erik ten Hag a találkozó után arról beszélt, kényszer szülte döntés volt Eriksen szerepköre, hiszen sem Anthony Martial, sem Cristiano Ronaldo nincs olyan állapotban, hogy végig tudna játszani egy bajnokit. CR a második félidőben bő 35 percre állt be.

Az ötszörös aranylabdás klasszis csaknem a teljes nyári alapozást kihagyta, s egyedül a Rayo Vallecano elleni edzőmérkőzésen lépett pályára, azon is egy félidő erejéig volt a csapat tagja. „Javítania kell az erőnlétén. Fantasztikus játékos, ezt már sokszor bebizonyította, de egy futballista megítélésében mindig a pillanatnyi forma az elsődleges” – fogalmazott Ronaldo fizikai állapotát illetően Ten Hag a felkészülési mérkőzés után.

Ronaldo hivatalosan személyes okokra hivatkozva maradhatott távol a csapat edzőtáboraitól, sajtóhírek szerint azonban arról volt szó, hogy ügynökével, Jorge Mendesszel őrülten keresték a klubváltás lehetőségét. A többi között a Chelsea, a Bayern München, de még az Atlético Madrid és a Barcelona is szóba került az anno a Real Madridnál sikert sikerre halmozó hetessel kapcsolatban. CR állítólag mindent is odaadna azért, hogy ne szakadjon meg a nagy sorozata, és egymást követő 20. idényében is a Bajnokok Ligájában szerepelhessen. Ez azonban az MU-val nem adatna meg neki, mivel a csapat csupán 6. lett a PL legutóbbi kiírásában, így pedig a második számú európai kupasorozatban, az Európa-ligában indulhat ősszel.

Chicharito egyébként arról is beszélt, ha igazak a sajtóhírek, és valóban a klubváltáson töri a fejét, valahol megérti Ronaldót: „Vannak játékosok, akik bármilyen körülmények között a Manchester Unitedhoz szeretnének szerződni, de az is érthető, hogyha valaki egy olyan csapatban szeretne játszani, amellyel a Bajnokok Ligájában szerepelhet. Nehéz döntés, de játékosként mindig igyekszel azt a csapatot választani, amelyik a legtöbbet adhatja a karrieredhez. A United most olyan állapotban van, mint a Liverpool lehetett anno, mikor Angliában játszottam. Egy rendkívül sikeres időszak után keresi az utat a csúcsra való visszatéréshez. Ez azonban idő lehet. Megértem, mi játszódhat le Cristianóban. Az idő majd eldönti, mi történik vele – az is lehet, hogy marad, formába lendül, és szerez vagy negyven gólt. Bármi megtörténhet” – tette hozzá a mexikói, akit a Mirror idézett.

A két futballista Manchesterben már nem, a Real Madridnál viszont egy idényen át futballozott együtt.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo és Javier 'Chicharito' Hernandez. Fotó: Angel Martinez / Real Madrid / Getty Images)