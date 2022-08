Amint arról beszámoltunk, péntek délelőtt még úgy tűnt, a Barcelona képtelen lesz megfelelni a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, azaz a La Liga pénzügyi szabályainak, így pedig nem regisztrálhatja nyáron szerződtetett futballistáit a szombati idénynyitó előtt. Javier Tebas ligaelnök eredetileg tegnap estig várta a Barcelona frissített gazdasági beszámolóját, amely alapján döntenének az egyesületre érvényes költségkeret emeléséről, ami utat nyithatna Robert Lewandowskiék Rayo Vallecano elleni játékához.

Joan Laporta és a klubelnökség csütörtök este válságülést tartott az As beszámolója szerint, ezen pedig újabb gazdasági lépésekről hoztak döntést. Laporta többek között felhatalmazást kapott arra, hogy megállapodjon a Barca Studios újabb, 24,5 százalékos tulajdonrészének eladásáról. A katalánok médiamegjelenéseivel és megannyi archív felvétel jogával bíró vállalat 25 százaléka augusztus elsején a Socios.com nevű informatikai céghez került, a most értékesített tulajdonrészt pedig Jaume Roures ügynöksége, az Orpheus Media vette meg.

Ezzel a Barcelona újabb százmillió eurós bevételre tett szert a nyáron, ez pedig sajtóhírek szerint már elég lehet ahhoz, hogy sikerüljön plusz játékosokat nevezni a bajnokságra az eddigi 17, megfelelő papírokkal rendelkező kerettag mellé.

A katalánok már a negyedik hasonló tranzakciójukat hajtották végre az elmúlt hetekben: korábban a következő 25 év televíziós jogdíjaiból befolyó bevételeiket értékesítették, előbb tíz, majd további tizenöt százalékot átadva a Sixth Streetnek. Ebből 207, majd újabb 315 millió eurós bevétele lett a csapatnak. A Barca Studios tulajdonrészeinek értékesítése pedig mindkétszer százmillió euró körüli pénzmozgással járt együtt. Arról, hogy mik ennek az üzletpolitikának a veszélyei és egyértelmű hátulütői, itt írtunk bővebben.

A helyi sajtóban úgy számolnak, a mostani megállapodás négy-öt játékos regisztrációjára lehet elég. Érdekesség, hogy spanyol információk szerint a folyamatban két olyan játékos élvez prioritást, aki tavaly is a csapat tagja volt, ám mivel nyáron kifutott volna a szerződésük, az újonnan kötött megállapodásuk szintén regisztrációköteles: Sergi Robertóról és Ousmane Dembéléről van szó. Majd utánuk következhetnek a Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen ötösfogat tagjai. Már amennyiben a dán védőt még érdekli a lehetőség…

Arra tippelni sem lehet, hogy a klubvezetés az említett öt futballista közt milyen sorrendiséget határozhatott meg. Azonban az ESPN korábban arról írt, hogy a két ingyen igazolt nyári szerzemény, Kessié és Christensen esetében szoríthat igazán az idő – állítólag mindkét játékos szerződése olyan záradékot tartalmaz, amely alapján szabadon leléphetnek a transzferidőszak hajrájában, ha az első fordulóig nem rendezik a regisztrációjukat.

A goal.com beszámolója szerint Laportáék a Barca Studiosról kötött szerződéssel együtt megküldtek egy új verziót a pénzügyi jelentésükből a La Ligának, de ez nem jelenti azt, hogy ne akarnának további forrásokat felszabadítani a rajtig: az elnökség több előszerződést is kötött már további, a klub tulajdonában lévő vállalatok tulajdonrészének értékesítésére. A játékoskerettel kapcsolatos kiadások csökkentése is folytatódhat: állítólag Gerard Piqué már felajánlotta, hogy akár ingyen is játszik a 2022–2023-as idényben (erre egyébként a ligaszabályzat nem ad lehetőséget, de még így is jelenthet segítséget, ha a jelenlegi felére tudják venni a fizetését), illetve Frenkie de Jong Chelsea-be szerződése is egyre biztosabbnak tűnik.

