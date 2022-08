Viola-nap az NB I-ben: a KTE nyert, az Újpest a 93. percben mentett pontot

Újpest–ZTE 1–1

Jó iramú, kiegyenlített játékkal telt az első 15 perc a Megyeri úton, a meccs első igazi lehetősége a zalaegerszegi Németh Dániel előtt adódott, ám rosszul eltalálva a labdát szinte Banai Dávid kezei közé löbbölte azt. A másik oldalon Matija Ljujics 25 méterről eleresztett lökete okozott némi riadalmat – Demjén Patriknak kellett nagyot védenie a 13. minutumban.

A 32. percre fordult az óra mutatója, amikor egy kapitális védelmi hiba után Németh Dániel megszerezte a vezetést a Zetének (0–1). A lila-fehérek előbb Nemanja Antonov szabadrúgásánál, majd Ljujics szólóját követően járt közel az egyenlítéshez, ez azonban az első félidőben nem jött össze. Viszont így is nagy lehetőséghez jutott a házigazda: a 45. percben Gergényi Bence ugyanis megkapta a második sárga lapját is, így szünet után már emberelőnyben futhatott ki a pályára az Újpest.

A második félidő elején Demjén többször is bravúrral védett, így tartva az egygólos zalai vezetést. A tíz emberrel játszó vendégeknek érezhetően semmi más célja nem volt, mint valahogy kibekkelni a meccsből hátramaradt időt. Ez majdnem össze is jött. A végjátékban két tizenegyes gyanús kezezésnél is megkönyörült rajtuk Vad II. István játékvezető. A 93. percben aztán a csereként beállt Junior Tallo közeli fejese után csak a vendégkapuba került a labda – ezzel pedig legalább az egy pontot megszerezte a hosszabbításokkal együtt több mint 50 percen át emberfórban futballozó lila-fehér gárda (1–1).

Az Újpest továbbra is nyeretlen, s a 10., a ZTE két meccsből két győzelemmel, és az így megszerzett hat ponttal az 1. helyen tölti az éjszakát.

KTE–Mezőkövesd 1–0

Az újonc Kecskemét eggyel szerencsésebb volt, s hazai pályán megszerezte az első sikerét a 2022–2023-as idényben. Szabó István együttese a 13. percben az FTC-től kölcsönvett – egyébként az Újpestben kezdőként pályára lépő Katona Mátyás öccséről van szó – Katona Bálint találatával szerzett vezetést. A Mezőkövesd az egész első félidőben enyhe mezőnyfölényben futballozott, egyenlíteni azonban annak ellenére sem tudott, hogy Stefan Drazsics a 26. percben kiharcolt egy büntetőt. A tizenegyest Cseri Tamás hagyta kihasználatlanul...

Fordulás után Supka Attila csapata még többet birtokolta a labdát, de csak elvétve tudott valódi helyzetet kialakítani a hazai kapu előtt. A Kecskemét egy-egy kontrából növelhette volna előnyét, Banó-Szabó Bence a 70. percben zárhatta volna le a találkozó érdemi részét, de Ricciardo Piscitelli bravúrral védeni tudott. S végül másik helyzetből sem született újabb találat a meccsen (1–0).



A 2015 tavaszán kizárt, megszűnt, majd hároméves szünettel újjáalapított KTE több mint hét év után nyert ismét bajnokit az élvonalban.

Kecskeméten 1919-en, Újpesten 3129-en voltak kíváncsiak a meccsre.

LABDARÚGÁS

OTP BANK LIGA, 3. FORDULÓ

Kecskemét–Mezőkövesd 1–0 (Katona B. 13.)

Újpest–Zalaegerszeg 1–1 (Junior Tallo 93., ill. Németh D. 32.)

(Kiállítva: Gergényi a 45. percben)