A La Liga hivatalos honlapján közölt keretbe bekerült az öt nyári igazolás, valamint a két nyáron lejáró szerződésű, az utolsó pillanatokban hosszabbító futballista közül hat. Mindez azt jelenti, hogy a Barcelona pénzszerző akciói működtek, és a Javier Tabas vezette ligavezetés áldását adta a szerzemények regisztrálására.

Mindezek alapján Xavi Hernández vezetőedző akár pályára is küldheti a Rayo Vallecano elleni, magyar idő szerint 21 órakor kezdődő idénynyitón Ousmane Dembélét, Sergi Robertót vagy az újoncok közül Franck Kessiét, Andreas Christensent, Raphinhát és Robert Lewandowskit is. Az egyetlen adminisztrációs okokból kimaradó játékos a Sevillától 50 millió euróért elhozott Jules Koundé.

Amint arról beszámoltunk, a Barcelona pénteken újabb üzleti érdekeltségétől vált meg, a Barca Studios nevű vállalata 24,5 százalékos tulajdonrészét mintegy 100 millió euróért eladva az Orpheus Mediának.

Ez már a negyedik hasonló eladás volt a nyáron, ezt megelőzően Joan Laportáék az elnökség támogatása mellett értékesítették a...

következő 25 év televíziós jogdíjaiból származó bevételeik 10 százalékát a Sixth Street nevű vállalatnak 207,5 millióért,

a Barca Studios 25 százalékos üzletrészét a Socios.com nevű informatikai/kriptovállalatnak,

újabb 15 százalékot a jövőbeli televíziós jogdíjaik bevételéből a Sixth Streetnek 312 millióért.

Az értékesítések egy részéről még június elején szavaztak.

Els socis i sòcies compromissaris autoritzen l’activació dels mecanismes econòmics referents als drets de televisió pic.twitter.com/pdujezVpR2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 16, 2022

Arról, hogy ez az üzletpolitika miért veszélyes és miért fenyegeti a Barcelonát, hogy a következő évtizedekre teljesen kieshet az európai topklubok köréből, ha nem zár rendkívül eredményes évet, itt írtunk bővebben.

A The Athletic beszámolója szerint egyébként a katalánok rövidesen újabb eladásokat jelenthetnek be: az elnökség ugyanis korábban felhatalmazást adott arra, hogy a Barca Studios további üzletrészei kerüljenek át a Socios.com-hoz. Illetve több forrás is arról értekezik, hogy a klub rendezvényszervező és marketingcége, a Barça Licensing & Merchandising (BLM) 49,9 százalékos tulajdonrészére is kötöttek már előszerződéseket, ezt azonban reményeik szerint csak jövő nyáron kényszerülhetnek aktiválni.

A játékoskeretben is várható még változás, a védelem bal oldalának megerősítésére kiszemelt Marcos Alonso a goal.com információi szerint már ki is került a Chelsea keretéből és Spanyolországba utazott, hogy a jövőjéről tárgyaljon a katalánok menedzsmentjével. A másik célpont pedig Bernardo Silva, a Manchester City középpályása lehet – esetében azonban nehéz elképzelni, hogy 70-80 millió eurónál kisebb összegért megszerezhető lenne a játékjoga. A lehetséges távozók között Pierre-Emerick Aubameyang és Frenkie de Jong nevét olvasni a legtöbbször. Mindketten a Chelsea-nél köthetnek ki.

A Barcelona eddig regisztrált játékosainak teljes listája itt böngészhető.

(Borítókép: Xavi Hernández, a Barcelona vezetőedzője sajtótájékoztatót tart a felkészülési időszak alatt. Kép: Omar Vega/Getty Images Hungary)