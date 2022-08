Visszatáncolna a csúcsra az Öreg Hölgy, Rómában kitört a futball-láz

Az angol, a francia és a német labdarúgó-bajnokság múlt heti rajtját követően szombaton Olaszországban is elindul a nagyüzem, visszatér a Serie A is. A címvédő AC Milannak nehéz dolga lesz, ha meg akarja tartani a Scudettót, a legtöbb rivális ugyanis alaposan megerősödött, így kis túlzással megtippelhetetlen, ki lesz a bajnok.

A legutóbbi három évben három különböző bajnoka volt Olaszországnak: a 2019/20-as szezonban a Juventus, azt követően az Inter, legutóbb pedig a már említett AC Milan örülhetett. Alighanem mindhárom alakulattal számolni kell majd a 2022/23-as kiírásban is, érdemes lesz azonban odafigyelni az AS Romára is, amely 22 év után nyerne újra aranyérmet.

José Mourinho csapata nagyszerűen zárta a az előző futballévet:

megnyerte az első alkalommal megrendezett Konferencialigát.

A portugál szakember ezzel történelmet írt, hiszen első edzőként hódította el a három nemzetközi európai kupa mindegyikét – meg is örökítette egy tetoválás formájában.

Ennél azonban fontosabb dolgokkal is foglalkozott a nyáron, például csapata megerősítésével, amely szintén elég biztatóan sikerült neki. A legnagyobb fogásnak egyértelműen a Juventustól ingyen megszerzett Paulo Dybala tűnik, aki bár kérdés, mennyire illeszkedik majd Mourinho taktikai elképzeléseibe, az olasz fővárost valósággal megrengette az argentin érkezése, ez már a támadó bemutatásánál kiderült.

A PSG-től kölcsönvett Georginio Wijnaldum is stabilitást hozhat a középpályára, akárcsak Nemanja Matics, akivel a portugál mester már a Chelsea-nél és a Manchester Unitednél is együtt dolgozott. A török válogatott jobbhátvéd, Zeki Celik is az Örök Városba igazolt, a távozók közül pedig Henrih Mhitarjant és Alessandro Florenzit érdemes megemlíteni.

Előbbi az Interhez, utóbbi a Milanhoz került, mielőtt azonban rátérnénk a milánóiakra, érdemes Torinó felé venni az irányt, a rekordbajnok ugyanis rendkívül mozgalmas heteken van túl. Massimiliano Allegrinek a védelem összeállítása okozhatja majd a legnagyobb fejtörést, hiszen a rutinos Giorgio Chiellini Los Angeles felé vette az irányt, Merih Demiral kölcsön után végleg az Atalantához került, míg Matthijs de Ligtért egy szemmel is jól látható összeget, 67 millió eurót szurkolt le a Bayern München.

Amelynek nagy részét, 41 milliót tovább is utalt a Juve a Torinónak, cserébe viszont a liga egyik legjobb belső védője, a brazil Bremer tette át a székhelyét az Alpok lábához. A másodosztályba kieső Genoa balhátvédje, Andrea Cambiaso is érkezett, a két legnagyobb nevet viszont ingyen szerezte meg az Öreg Hölgy: Paul Pogba hat év manchesteri kitérő után tér vissza, Ángel Di María pedig a Paris Saint-Germain mezét cserélte zebracsíkosra.

És akkor jöjjön Milanó, először annak is a piros-fekete fele. Az AC Milan 11 évnyi böjt után hódította vissza a Scudettót, a címvédésért viszont alighanem alaposan meg kell majd küzdenie. Már csak azért is, mert a posztján nemcsak az olasz élvonalban, hanem a világon is klasszisnak számító Franck Kessié nem hosszabbította meg a szerződését és a következő szezonban már a Barcelona középpályáján szűrhet és robotolhat fel-alá.

Más meghatározó futballista viszont nem távozott, az érkezők közül pedig nagy fegyvertény Charles De Ketelaere megszerzése a Club Brugge csapatától, akit a jövő Kevin De Bruynéjeként tartanak számon. Egy másik belga válogatott támadó is az AC Milant választotta, Divock Origi ráadásul nem került egy centbe sem, ingyen érkezett a Liverpooltól.

A városi rivális visszacsábította az egy évvel korábban 113 millió euróért eladott Romelu Lukakut a Chelsea-től, egyelőre csak kölcsönben, 8 millió euróért, így nem csinált rossz bizniszt az Inter. Főleg annak tudatában, hogy a belga óriás kulcsszerepet játszott a két évvel ezelőtti bajnoki címben: 24 gólt szerzett és kiosztott 9 gólpasszt is.

Az Ajax kapusa, André Onana nem hosszabbított az amszterdamiakkal, az ő érkezésével pedig alighanem már a Samir Handanovic utáni időkre is gondoltak a vezetők. Igaz, a 38 éves szlovén játékos egyelőre még nem akasztotta szögre a kesztyűjét, így idén még harcban lehet 12 évvel fiatalabb posztriválisával a kezdő szerepért.

A már említett Mhitarjan rutinja jól jöhet a támadószekcióban, és ha a tervek szerint sikerül megtartani a topcsapatok által körbeudvarolt Lautaro Martínezt is, akkor elfogadható, hogy a fogadóirodák előzetesen az Inter bajnoki címét vizionálják.

A Napoli aligha fog beleszólni az első helyért vívott küzdelembe, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne és Dries Mertens is távozott az alapcsapatból, így Luciano Spalletti együttesétől már a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásához is bravúr kell.

Ami az újoncokat illeti: az AC Monza története során először indulhat az olasz első osztályban, ám az újonccal egy régi ismerős is visszatér a Serie A-ba: a klub elnöke ugyanis egy bizonyos Silvio Berlusconi. Egyeneságon a másodosztály bajnoka, a Lecce, valamint az ezüstérmes Cremonese jutott fel, utóbbi 26 év után szerepel majd újra az élvonalban.

Az olasz bajnokság 18.30-kor rajtol az Udinese–Milan és a Sampdoria–Atalanta összecsapással, majd 20.45-kor jön a Lecce–Inter és a Monza–Torino mérkőzés.

