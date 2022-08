Fordulatos mérkőzésen verte az újonc Nottingham Forest a West Ham Unitedet az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2. fordulójában. A meccs legjobbja az a Dean Henderson lett, akit a Manchester United adott kölcsön Robin Hood városába, s látva a teljesítményét, alighanem bánják is már ezt a lépést.

Több mint 23 év elteltével lépett pályára ismét Premier League-mérkőzésen saját közönsége előtt a Nottingham Forest. Az 1978-as angol bajnok ellenfele az előző idény egyik meglepetéscsapata, a 2022–2023-as kiírást a Manchester City elleni vereséggel kezdő West Ham United volt.

Előzetesen a vendégek számítottak a meccs esélyeseinek, s az első 40 perc alapján úgy tűnt, csak idő kérdése lesz, mikor érvényesítik a papírformát. A 43. minutumban meg is szerezte a vezetést a londoni együttes, de Michail Antonio faultja miatt a videobíró segítségével visszavonták Szaid Benrahma találatát. Majd jött az igazi fordulópont: a szünetet megelőző utolsó pillanatokban Taiwo Awoniyi előnyhöz juttatta a Forestet (1–0).

Fordulás után Dean Henderson bravúrja (no meg a kapufa) mentette meg a Nottinghamet a WHU gyors egyenlítésétől. A fordulatoknak ezzel még nem volt vége: az 54. percben Brennan Johnson talált a kapuba, de les miatt ez a gól sem ért, nem lett kétgólos a hazai előny. Néhány pillanattal később egy szöglet után a menteni igyekvő Moussa Niakhaté karjára pattant a labda, a VAR-szoba ismét jelzett, a játékvezető pedig a videoanyag alapján módosította a pályán hozott ítéletét, és tizenegyest adott David Moyes együttesének. A büntető azonban kimaradt: az előző évad egyik legjobb PL-középpályása, a Manchester City és a Manchester United által is körbeudvarolt Declan Rice lövését nemhogy védte, konkrétan meg is fogta az MU-tól kölcsönvett Dean Henderson.

Ezzel a 25 éves kapus lett a meccs hőse, a Forest feszült hajrá után behúzta a három pontot, a PL-ben 1999 májusa óta először. Ahogy a kiesés előtti utolsó hazai meccsen a Leicester City ellen, úgy ezúttal is 1–0-s győzelemmel.

Látva David de Gea szombati teljesítményét, lehet, Manchesterben már meg is bánták Henderson kölcsönadását...

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

Nottingham Forest–West Ham United 1–0 (1–0)

(Borítókép: Dean Henderson ünnepel a West Ham United elleni védését követően. Fotó: James Williamson AMA/Getty Images)