Alaba pazar szabadrúgásgólja kellett, hátrányból nyert a Real az idénynyitón

A Bajnokok Ligája- és Szuperkupa-győztes sztárcsapat az első félidőben gyorsan hátrányba került – Largie Ramazani a debütáns Antonio Rüdiger mellől szerzett gólt –, majd azt követően gyakorlatilag egykapuzott, ám 16 lövéséből egyszer sem tudott betalálni. (Az Opta statisztikusai pedig arra is felhívták a figyelmet, a királyiak által elvégzett 12 szöglet 2003–2004 óta nem látott rekord.)



Pedig többször is nagyon közel járt az egalizáláshoz a címvédő: a játékrész derekán épp Rüdiger volt az, aki a kapu torkából egy fejessel egyenlíthetett volna, majd jött Vinícius kapufája, aztán Lucas Vázquez videózás után érvénytelenített találata.

A fordulást követően sem változott a meccs képe, sőt, a fővárosiak Luka Modric és Éden Hazard beállása után még tovább tudták fokozni a nyomást. A 63. percben Vázquez szabályos körülmények között is a kapuba talált, ezzel megtört végre a jég, majd jött a 75. minutumban csereként beszállt David Alaba, aki azonnal oda is állt egy szabadrúgáshoz és 19 méterről, a bal kapufát is érintő lövést küldött a rövid felsőbe (1–2).



Az osztrák bravúrját jól mutatja, Alaba mellett egyébként az egész La Ligában csak egy játékos van, aki az elmúlt egy évben kétszer is gólt tudott szerezni szabadrúgásból, a Betisben futballozó Nabil Fekir.

A Real Madrid nagy ellenlábasával, a Barcelonával ellentétben tehát győzelemmel tudta kezdeni a 2022–2023-as idényt, igaz, a helyzetkihasználásán még bőven lesz hová javulnia.

LABDARÚGÁS

SPANYOL BAJNOKSÁG, 1. FORDULÓ

Almería–Real Madrid 1–2 (1–0)

(Borítókép: David Alaba. Fotó: Jon Nazca/Reuters)