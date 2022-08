Egyre méltatlanabb a sztori: páros lábbal penderíthetik ki C. Ronaldót Manchesterből

Lassan nem is az a téma Angliában, Cristiano Ronaldo hová igazolna Manchesterből, sokkal inkább az, hogy a United vezetői meddig akarják egyáltalán megtartani őt. A Sky beszámolója szerint egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a veterán portugál támadó napjai megszámláltattak az Old Traffordon, az MU pedig ingyen is elengedné, csak ne mérgezze tovább az öltözőt.

Ugyan a Manchester United szóvivője egyelőre tagadja, hogy a vezetőség Cristiano Ronaldo esetleges szerződésbontásában gondolkodna, a brit portál információi szerint egyáltalán nem kizárható, hogy augusztus 31-éig ez mégis megtörténik. Sajtóhírek szerint a szombati, Brentford elleni 4–0-s vereséget követően CR vállalhatatlanul viselkedett, már a meccs közbeni gúnyos gesztusai, a társaknak szóló ironikus tapsolás is a középpontba helyezte, ezt sikerült megfejelnie a lefújást követő frusztrált viselkedésével.

A Sky felidézte, Steve McClaren, korábbi angol szövetségi kapitány, Erik ten Hag jelenlegi manchesteri segítője igyekezett a lefújást követően összeterelni a játékosokat, arra kérve őket, a szégyenletes vereség ellenére is álljanak a szurkolók elé, és köszönjék meg nekik a támogatást, azt, hogy vállalták egyáltalán az utat Manchesterből Londonig. Erre azonban Ronaldo nem volt hajlandó, és inkább teátrálisan az öltözőbe vonult. A Manchester Evening News azzal egészíti ki a sztorit, hogy a portugál a meccs után is gúnyos megjegyzésekkel illette csapattársait.

Nem ez az első kirívó fegyelmezetlenség a 37 éves játékos esetében az elmúlt hetekből. CR csaknem a teljes felkészülési időszakot kihagyta magánéleti okokra hivatkozva – miközben ügynöke fél Európát átszelte, és különböző, a Bajnokok Ligájában érdekelt csapatoknak próbálta kiajánlani ügyfele szolgálatait. Ten Hag többnyire védte a játékost, aztán a PL-idény másfél héttel ezelőtti rajtja előtt már arról beszélt, egyszerűen nincs olyan fizikai állapotban, hogy végig tudna játszani 90 percet, ezért nem is lesz, és nem is volt kezdő a Brighton elleni idénynyitón (1–2).

Cristiano Ronaldo goes berserk and loses it with team-mate as Man Utd collapse at Brentford #BREMUN https://t.co/wLtdAgg3yn pic.twitter.com/23WfBHr2oW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 14, 2022

Ami viszont ennél is érdekesebb volt, és sok United-drukker szerint még CR esetében is megengedhetetlen tiszteletlenség a társakkal szemben, hogy amikor végre pályára lépett egy edzőmeccsen – a Rayo Vallecano elleni találkozóról van szó –, majd szünetben lecserélték, csapot-papot otthagyott, s negyedórával később már el is viharzott a találkozó helyszínéről.

Ronaldo a Sporting Lisszabonban kezdte pályafutását, majd a Manchester United következett, onnan került a Real Madridhoz, ahonnan a spanyol sztárcsapat történetének legjobb góllövőjeként távozott 2018-ban. Ezután a Juventust erősítette, majd tavaly nyáron visszatért Manchesterbe, a csapat viszont csak hatodik lett a Premier League-ben.



Az idei lenne sorozatban a 20. idénye a Bajnokok Ligájában, ehhez fogható sorozata pedig senki másnak nincs a világon, csakhogy ehhez olyan klubba kéne igazolnia, amely kvalifikált az európai elitsorozat 2022–2023-as kiírásába. Az MU nem ilyen, s állítólag ebben gyökeredzik az ötszörös aranylabdás játékos minden frusztrációja. A pocsék idénykezdet, valamint saját gyengébb fizikai állapota csak a hab azon a bizonyos tortán.



Ronaldo tavaly kötött kontraktusa 2023 nyaráig szól Manchesterben. A felek kölcsönös elégedettsége esetén egy évvel meghosszabbítható, köszönhetően egy benne foglalt záradéknak.

No most, ha az angol sajtóban megjelenteknek csak a fele igaz, a kölcsönös elégedettségnél távolabb nem is járhatnának a felek. Fogalmazhatunk úgy is, a helyzet kicsit sem királyi…



Az MU két vereséggel kezdte a Premier League 2022–2023-as idényét, és szombat este harminc év óta először esett meg a klubbal, hogy sereghajtóként várjon egy játéknapot.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo nehezen viselte a Manchester United hétvégi, Brentford elleni vereségét, grimaszai a világsajtót is bejárták. Fotó: Catherine Ivill/Getty Images)