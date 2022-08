Novemberben is szurkolhatunk majd a magyar válogatottnak

Lapunk úgy tudja,hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség a közeljövőben jelentheti majd be a nemzeti együttes év végi programját, amely már tartalmazza a felkészülési mérkőzések ellenfeleit is.

A korábban a médiában megjelent hírekkel ellentétben azonban a megszokottól eltérő módon, a rendhagyó, téli labdarúgó-világbajnokság miatt ezúttal nem októberben, hanem novemberben lép majd pályára Marco Rossi együttese.

A két barátságos találkozó egyúttal lehetőséget biztosíthat az MLSZ-nek arra, hogy elbúcsúztassa a nemzeti együttestől Dzsudzsák Balázst is. A közelmúltban ugyanis Gera Zoltán, Hajnal Tamás, Juhász Roland, Vanczák Vilmos és Király Gábor is felkészülési meccsen zárta le válogatott karrierjét – a nagyszerű kapussal áll Dzsudzsák jelenleg a magyar örökranglista élén holtversenyben, ám ha korábbi csapattársához hasonlóan őt is elbúcsúztatják, egyedüli csúcstartóvá válik.

A DVSC labdarúgója 2007-ben a görögök elleni Eb-selejtezőn debütált a válogatottban. Összesen 108-szor húzhatta magára a címeres mezt. Legutóbb 2019-ben szerepelt Marco Rossi együttesében, akkor a mieink 2–0-ra kikaptak Walesben az Eb-selejtezőn.

A Debrecen csapatkapitánya július végén, egy szurkolói ankéton beszélt arról, hogy ősszel visszatérhet a válogatottba. A 35 éves játékos nyilatkozata azonban alaposan felkavarta az állóvizet, a magyar szurkolók felemásan fogadták a bejelentést. Dzsudzsák ezután a DVSC első fordulós bajnoki mérkőzését követően – amelyen remekül játszott, és gólt is szerzett – így fogalmazott az M4 Sport kamerái előtt:

Nem akartam semmiféle lavinát elindítani, túl vagyok már ezen a részén, a Debrecenre koncentrálok, a válogatott kiválóan teljesít, a szövetségi kapitányról nem is beszélve. A szurkolói ankéton csak elejtettem, hogy egyszer reményeim szerint összejöhet az a búcsúmérkőzés, de abszolút nem ez motivál, hanem hogy maradandót alkossak, és hű legyek Debrecenhez, a szurkolók pedig lássák rajtam, kapitányként küzdök, ez a minimum.

Nagyon jól érzem magam, remek felkészülésen vagyok túl, érzem magamban a dinamikát, örülök, hogy visszakerültem középre, próbálok hasznára válni a csapatnak.”

A válogatottnak a novemberi felkészülési meccseknél azonban fontosabb feladatai is lesznek hamarosan, amely négy fordulót követően, óriási meglepetésre, ám korántsem érdemtelenül vezeti a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportját a német, az olasz és az angol válogatott előtt. Szeptemberben jön az utolsó két játéknap: 23-án idegenben Németország, 26-án a Puskás Arénában pedig Olaszország lesz az ellenfél.

(Borítókép: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Hungary)