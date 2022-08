Több meccsről is eltilthatják a bírót kritizáló Chelsea-edzőt

A londoni derbin a vendégek a 96. percben szerzett Harry Kane-góllal mentettek pontot (2–2), de nem csak ezért volt drámai a végjáték, hiszen kis híján összeverekedett egymással a két vezetőedző.

Tuchel és Antonio Conte már az első Tottenham-gól után is összetűzésbe keveredett, akkor az olasz hatalmas ordítással tudatta riválisával az egyenlítés tényét, amit a német indulatosan fogadott.

A BL-győztes edző a mérkőzést követően is indulatos maradt, amit táplált az, hogy az első gólt les, a másodikat szabálytalanság előzte meg, mégsem érezte a videobíró úgy, hogy meg kellene változtatni a pályán született döntéseket.

A Chelsea szurkolók online petíciót indítottak azért, hogy Anthony Taylor ne vezethessen több meccset a klubjuknak, amiről a német trénert is megkérdezték.

Talán az lenne a legjobb, ugyanakkor van videobíró is, hogy segítsen meghozni a helyes ítéleteket. Mióta lehet lerántani egy játékost a hajánál fogva? Mióta? Ha nem látta, nem hibáztatom, én sem láttam, de ott vannak az emberek a VAR-szobában, akik megnézik ezt, mégis hogy nem volt ezek után kifelé szabadrúgás és piros lap? Hogyan? Erre van a videobíró-rendszer, hogy ellenőrizzék a végzetes hibákat

– vélekedett Tuchel, akit konkrétan Antony Taylorról is faggattak, miszerint a klub szurkolói aggódnak, ha látják, ő vezet nekik meccset.

„Nem csak a szurkolók. A játékosok tudják, mi folyik a pályán – mondta a német szakember, akit megkérdeztek, hogy a játékosok akkor aggódnak-e, amikor Taylor vezet nekik mérkőzést: – Igen, természetesen.”

A meccs végén Contéval együtt kiállított edző ezt követően sem fogta vissza magát, amikor felvetették neki, hogy a következő meccsről eltiltják.

Nagyon jó, én nem edzősködhetek, de a játékvezető fújhat a következő meccsen.

Ezt követően kifogásolta a játékvezető szabálytalanságokkal kapcsolatos ítéleteit is. Ezek a megjegyzések pedig nyilvánvalóan az angol szövetség figyelmét is felkeltették, a lapok azt pedzegetik, hogy az eset kivizsgálása után nemcsak egy meccsről marad le Tuchel, hanem hosszabb időre is eltilthatják.

