Könnyed Fradi-siker, fél lábbal már az El-csoportkörben a zöld-fehérek

Hogy papíron mekkora a különbség a két csapat között, azt a transfermarkt.comnak köszönhetően egy pofonegyszerű példával tudjuk szemléltetni:

a Ferencváros középpályása, Aissa Laidouni egymaga értékesebb (3,5 millió euró), mint a Shamrock teljes kerete (3,15)...

Persze ezt az óriási differenciát a pályán is bizonyítani kellett, ennek lehetőségét kezdőként Sztanyiszlav Csercseszov az alábbi 11 játékosnak adta meg: Dibusz D. – H. Wingo, Botka E., M. Knoester, Pászka L. – M. Besic, A. Laidouni – C. Auzqui, T. Nguen, A. Traoré – R. Mmaee.

A vendégek helyzetét tovább nehezítette, hogy eltiltás miatt nem számíthattak csapatkapitányukra, Ronan Finnre, valamint sérülés miatt további öt kulcsember sem tarthatott a csapattal Budapestre.

Ezeket alátámasztva a Fradi alaposan megnyomta a mérkőzés elejét, Stephen Bradley alakulata szinte a félpályán sem jött át az első 10 percben, az óriási mezőnyfölényt azonban nem tudta gólra váltani a magyar bajnok, igaz, Ryan Mmaee távoli lövésénél csak a jobb oldali kapufa mentette meg az íreket.

Akik a 12. minutumban egy szabadrúgásból próbáltak veszélyeztetni, Dibusz Dénes azonban könnyedén fogta a gyengécske kísérletet. Egy perccel később viszont megszületett az FTC vezető találata:

egy szögletet követően Aissa Laidouni csapta be a védőjét, majd ívelt középre jobbról, Mats Knoester elől még sikerült tisztáznia a védőknek, a labda azonban Carlos Auzqui elé került, aki az ötös jobb sarkáról a kapuba passzolt, 1–0!

A Qarabag ellen tapasztalt könnyelmű hibákból és pontatlan játékból erre a napra is kijutott azonban a Fradi részéről, így a dominancia ellenére a rossz passzok és felelőtlen megoldások láthatóan felzaklatták Csercseszovot az oldalvonal mellett.

A közönség bízhatott abban, hogy a nagy meleg miatt váltak kissé dekoncentrálttá a kedvencek – 19.00 óra körül is 34 (!) fokot mutatott a hőmérő –, a félidő derekán megejtett ivószünetet követően pedig új erőre kapnak a játékosok. Hogy volt-e valami csodaszer a kulacsokban, azt nem tudjuk, mindenesetre valóban felélénkültek a zöld-fehérek, olyannyira, hogy Mmaee a 33. percben újabb kapufát rúgott, és bár a befejezésekkel, úgy tűnt, nincs szerencséje, nem sokkal később az előkészítése tökéletes volt:

betört a 16-oson belülre, majd balról laposan centerezett, Adama Traoré pedig menetrendszerűen érkezett, és öt méterről megduplázta a Ferencváros előnyét, 2–0!

Mmaeénak csak nem akart összejönni a gól, a szünet előtt nem sokkal Aissa Laidouni hozta ziccerbe, ám a támadó rendkívül gyengén lőtt közelről a Shamrock rutinos, 40 éves kapusának, Alan Mannusnak a kezébe. Ez volt a játékrész utolsó említésre méltó jelenete, így magabiztos előnyről várhatták a folytatást a fradisták.

8 Galéria: Ferencváros - Shamrock Rovers Fotó: Illyés Tibor / MTI

Még szinte ki sem jöttek az öltözőből a csapatok, de már három volt közte: egy nagyszerű kontra végén Mmaee hozta kihagyhatatlan helyzetbe Tokmacot, a norvég azonban mostanában tapasztalt formáját igazolva a kapusba lőtte az ordító lehetőséget.

A menteni igyekvő Seán Gannon azonban éppen a támadást kísérő Traoréhoz passzolt az ötösön, aki köszönte szépen, és közelről a kapuba gurított, 3–0!

Egy sakk-mattra kijátszott helyzet végén, majd egy remek Traoré-beadás után Mmaee közelről gyors egymásutánban két ajtó-ablak ziccert rontott a 60. perc környékén, ha csak ő belövi a helyzeteit, ekkora már legalább 6-7 gól lehetett volna a különbség...

De nem lőtte, az orosz mester pedig úgy érezte, hogy játékosát és saját magát is megkíméli a „szenvedéstől”, így Franck Bolit küldte be centernek az utolsó szűk félórára. Marquinhos, Vécsei, Mercier és Civic is beállt, a meccs pedig kissé leült, az FTC magabiztosan tartotta a labdát, az írek erejéből pedig még csak apró lehetőségre sem futotta, nemhogy komolyabb helyzetre.

A 93. percben egy már-már túljátszott akció végén Boli távoli löketét tornázta szögletre Mannus, ám volt még egy csattanó:

a sarokrúgást Mercier a 16-oson kívül, a hosszú oldalon helyezkedő Civichez ívelte, aki 21 méterről, kapásból, bődületesen nagy gólt rúgott a hosszú alsó sarokba, 4–0.

A Ferencváros tehát tükörsimán nyert, a végeredmény még így is hízelgő a vendégekre nézve, a Fradi fél lábbal már az Európa-liga csoportkörében érezheti magát.

A visszavágót egy hét múlva, augusztus 25-én 21.00 órától rendezik Dublinban.

EURÓPA-LIGA

Playoff, 1. mérkőzés

Ferencváros–Shamrock Rovers (ír)

4–0 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna, 15 239 néző. Vezette: Nyberg (svéd).

FTC: Dibusz – Wingo, Botka, Knoester, Pászka (Civic, 84.) – Besic (Vécsei, 70.), Laidouni – Auzqui (Marquinhos, 63.), Nguen, A. Traoré (Mercier, 84.) – R. Mmaee (Boli, 63.). Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov.

Shamrock: Mannus – Hoare, Cleary, Grace – Gannon (Farrugia, 60.), Watts (Ferizaj, 70.), O’Neill, Kavanagh (Byrne, 60.), Lyons – Gaffney (Towell, 60.), Greene (Tetteh, 79.). Vezetőedző: Stephen Bradley.

Gólszerző: Auzqui (13.), A. Traoré (34., 48.), Civic (94.).

(Borítókép: Illyés Tibor / MTI)