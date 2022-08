Szalai Attila helyett német válogatott védőt igazolt a londoni klub

Az elmúlt hét egyik felkapott témája volt, hogy a londoni klub belső védőt szeretne szerződtetni az átigazolási időszak lezárta előtt, és az egyik lehetséges érkezőként a Fenerbahce 24 éves magyar védőjét, Szalai Attilát emlegették a brit lapok.

Akkor arról szóltak a híradások, hogy a minap Cristiano Ronaldóval is szóba hozott török klub 15 millió euróért lenne hajlandó elengedni a 27-szeres válogatott bekket, amihez emelni kellene az angoloknak a korábbi (9 milliós) ajánlatukon.

Szerda estére, úgy fest, tárgytalanná vált a kérdés, ugyanis a West Ham bejelentette Thilo Kehrer átigazolását.

We are delighted to announce the signing of Germany international defender Thilo Kehrer.



The versatile 25-year-old arrives from French champions Paris Saint-Germain on a four-year contract with a two-year option.