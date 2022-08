A Manchester United bejelentette, megállapodott a Real Madriddal

Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzőjének pénteki nyilatkozata óta tudtuk, már csak formalitás, s valódi hírértékkel talán nem is bír, ám mégis érdemes lehet leszögezni a tényt: a Manchester United is bejelentette, egyezségre jutott a spanyol sztárcsapattal Casemiro játékjogának megvásárlásáról. A madridiakkal öt Bajnokok Ligája-címet nyert középpályás az MU futballistája lesz, amint teljesíti az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokat, amely egyúttal a brit munkavállalói engedély kiadásának is feltétele.

A szerződés részleteit nem közölték a klubok, az angol sajtó viszont úgy tudja, hogy a játékos négy vagy öt évre szóló szerződést ír majd alá, míg fizetése 16 millió euró (6,6 milliárd forint) lehet. Az angol bajnokságban két fordulót követően sereghajtó Manchester United sajtóhírek szerint 60 millió eurót fizet a Bajnokok Ligájában és a spanyol bajnokságban címvédő Real Madridnak, de az összeg 10 millió euróval nőhet.



A védekező középpályás 2013 áprilisában mutatkozott be a Real Madridban, amelyben azóta 336 mérkőzésen szerepelt. A csapattal az öt BL-siker mellett a spanyol bajnokságot, a spanyol szuperkupát, az európai szuperkupát és a klubvilágbajnokságot egyaránt háromszor, a spanyol Király Kupát egyszer nyerte meg úgy, hogy minden idényben alapember volt. Profi karrierje során több mint ötszáz mérkőzésen lépett már pályára, ebből 63 alkalommal a brazil válogatottban szerepelt.

(MTI/Index)

(Borítókép: Casemiro a Manchester United ellen már többször bizonyította képességeit, hamarosan az angol csapat játékosaként is megteheti. Fotó: Ezra Shaw/Getty Images)