De mégis hogy kerülne Harry Maguire a Chelsea-be?

Még legalább egy középső hátvédet szeretne igazolni a Chelsea a nyári átigazolási időszak vége előtt. Mindez nem titok, nem meglepetés: korábban Thomas Tuchel vezetőedző is beszélt a dologról. Annál meghökkentőbb, hogy a nem épp legmegbízhatóbb átigazolási híreiről ismert brit lap, a Daily Mail szerint a Manchester Unitedben agyonkritizált Harry Maguire lehet az új célszemély.

Mint a lap felidézi, a Chelsea első számú kiszemeltje a védelembe Wesley Fofana, ám a tárgyalások sem a játékossal, sem klubjával, a Leicester Cityvel nem alakulnak jól. Ezért a klubvezetés további opciókat kezdett keresni, s így került szóba a Manchester United 29 éves csapatkapitánya, Harry Maguire. A 46-szoros válogatott bekk 2019 nyarán igazolt az Old Traffordra, s kisebb-nagyobb megingásai ellenére azóta is alapember, már 104 bajnokin viselte az MU szerelését.

Maguire-ért anno több mint 80 millió fontot fizetett a United, ezzel ő a posztján a valaha volt legdrágábban értékesített játékos. Árcímkéje pedig finoman szólva is a hátára égett, nincs olyan, gyengébb teljesítményt hozó mérkőzése, amikor ne kerülne a szurkolók haragjának kereszttüzébe. Mindez olyan szempontból érthető is, hogy az MU az elmúlt években csak árnyéka önmagának, s bár akadt egy-egy kiugró eredménye, például a két kiírással ezelőtti második hely, ma már az is bravúrkategóriába tartozik, ha a rekordbajnok egyáltalán a Bajnokok Ligájába kvalifikálni tud.

Alle cuzamme, Maguire elmúlt három éve Manchesterben egyáltalán nem volt díszmenet, egy ideje pedig pedzegetik, ha nem lenne a PL szintjén is horribilis átigazolási díja, plusz szintén nem épp alacsony, 190 ezer font körüli heti fizetése, már rég nem is lenne MU-játékos.

Nos, ha akad olyan klub még az angol élvonalban, amely képes komoly összegeket megmozgatni, s egy 200 ezer font körüli heti fizetés sem eget rengető költség számára, az a Chelsea.

Plusz a londoniaknak még egy olyan dolguk akad, amely Erik ten Hag csapatának jól jönne: ez pedig egy eladó csatár. Az alapvetően szélsőként bevethető, de klasszikus kilencesként is sokszor bevetett Christian Pulisic Raheem Sterling érkezésével messze került a Chelsea kezdőjétől. Az amerikai szélső a több játéklehetőség reményében váltana, nyár elején pedig úgy volt, akár korábbi német klubjánál, a Borussia Dortmundnál is kiköthet. Ebből a pletykából nem lett végül semmi, a klubváltással kapcsolatos vágy azonban nagyon is valós lehet.

A Daily Mail állítja, Tuchelék – vagy még inkább az új angol tulaj, Todd Boehly – szívesen feldobná Pulisic játékjogát cserealapként.

No így lehetne Harry Maguire-ből Chelsea-játékos, Pulisicből meg manchesteri. Legalábbis papíron.

Aztán ki tudja, lehet, hogy ez a transzferelképzelés is úgy végzi, mint Boehly másik elképzelt nagy dobása, Cristiano Ronaldo Stamford Bridge-re való csábítása. Utóbbit állítólag saját klubjának alkalmazottai fúrták meg, mondván, a drukkerek aligha örülnének egy manchesteri ikonnak a Chelsea szerelésében, mindegy, hogy az a játékos éppenséggel korunk egyik legnagyobb futballsztárja.

Harry Maguire esetében az ikon szó talán nem állja meg a helyét, de még mindig jó esélyt adunk arra, hogy a londoni szurkolók inkább látják MU-mezben. Lehetőség szerint szenvedni...

(Borítókép: Matthew Peters / Manchester United / Getty Images)