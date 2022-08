Káosz a köbön: mi lesz veled, Manchester United?

Tény, hogy emlékezetesre sikerült Erik ten Hag bemutatkozása a Premier League-ben a Manchester United kispadján, ám aligha arról álmodott a holland szakember, hogy első hazai, majd idegenbeli meccsét is elveszíti újdonsült csapatával. Főleg úgy, hogy nem is rangadókkal kezdett az MU, a Brightontól, majd a Brentfordtól kaptak ki a „vörösök ördögök”, utóbbitól ráadásul nagyon csúnyán (4–0). Bár a szurkolók bizakodtak, hogy ebben a szezonban végre felvehetik a versenyt az élmenőkkel a kedvencek, egyelőre nem úgy tűnik, ráadásul hétfőn a Liverpool érkezik az Old Traffordra…